Juez cancela proceso de deportación contra la estudiante de Tufts detenida por la administración Trump, según abogados

Por Danya Gainor, CNN

Un juez de inmigración dio por terminado el proceso de deportación contra la estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, Rümeysa Öztürk, quien estuvo detenida durante más de un mes el año pasado como parte del esfuerzo de la administración Trump para señalar y deportar a estudiantes y activistas internacionales involucrados en la defensa de los palestinos, informaron este lunes sus abogados.

El Departamento de Seguridad Nacional no había cumplido con su carga de probar la deportabilidad de Öztürk, lo que llevó al tribunal de inmigración a poner fin a los procedimientos de expulsión en su contra, según una carta de sus abogados presentada ante el tribunal y un expediente de un tribunal de apelaciones federal.

La medida llega después de que documentos judiciales revelados recientemente mostraran que el Gobierno federal no tenía ninguna evidencia de que Öztürk hubiera estado apoyando actividades terroristas cuando fue arrestada, y que la revocación de su visa y su arresto se debieron a un artículo de opinión que escribió que contenía críticas a Israel.

“Hoy respiro aliviada al saber que, a pesar de las fallas del sistema judicial, mi caso puede dar esperanza a quienes también han sido perjudicados por el Gobierno estadounidense”, escribió Öztürk en un comunicado el lunes. “Aunque el dolor que yo y miles de otras mujeres encarceladas injustamente por ICE hemos sufrido es irreversible, es alentador saber que, después de todo, algo de justicia puede prevalecer”.

Su abogado de inmigración dijo que la decisión del juez fue “una poderosa afirmación de la justicia y el estado de derecho”.

“Estamos agradecidos de que el juez haya considerado cuidadosamente los hechos y la ley, y esperamos que esta decisión sirva como recordatorio de que la aplicación de las leyes de inmigración siempre debe guiarse por la justicia”, manifestó Mahsa Khanbabai en una declaración a CNN.

Öztürk fue detenida afuera de su casa en marzo de 2025 porque la administración quería deportarla tras revocar su visa de estudiante.

Un escalofriante video del arresto de la estudiante de doctorado mostró el momento en que un enjambre de agentes la rodea cerca de su casa en Somerville, Massachusetts, mientras ella grita de miedo, lo que provocó indignación nacional.

Ese mismo mes, el secretario de Estado Marco Rubio publicó en X que la administración Trump “revocará las visas y/o tarjetas verdes de los partidarios de Hamas en Estados Unidos para que puedan ser deportados”.

La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró a CNN en ese momento que las investigaciones del DHS y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas habían descubierto que Öztürk había “participado en actividades de apoyo a Hamas, una organización terrorista extranjera que disfruta matando a estadounidenses”.

Un portavoz del DHS calificó el fallo del juez de inmigración como “activismo judicial” para “mantener a un simpatizante del terrorismo en este país”.

“No tenemos ninguna obligación de admitirlos ni de permitirles quedarse aquí. La secretaria Noem ha dejado claro que cualquiera que crea que puede venir a Estados Unidos y escudarse en la Primera Enmienda para promover la violencia y el terrorismo antiestadounidense y antisemita, piénselo dos veces”, advirtió el portavoz.

El arresto de Öztürk se produjo un año después de que ella fuera coautora de un artículo de opinión en un periódico del campus que criticaba la respuesta de la Universidad de Tufts a la guerra en Gaza.

Los abogados de la estudiante han dicho que la administración la persiguió en un intento de frenar el discurso propalestino en violación de sus derechos constitucionales.

La estudiante de doctorado, originaria de Turquía y con una visa de estudiante F-1 válida, fue trasladada a través de varios estados después de su arresto y sufrió una serie de ataques de asma sin atención médica adecuada, según sus abogados.

Un memorando del Departamento de Estado decía que la visa de Öztürk fue revocada tras una evaluación de que sus acciones “‘pueden socavar la política exterior de Estados Unidos al crear un ambiente hostil para los estudiantes judíos e indicar apoyo a una organización terrorista designada’, incluida la coautoría de un artículo de opinión que encontró causa común con una organización que luego fue prohibida temporalmente en el campus”.

Öztürk fue una de los varios estudiantes universitarios internacionales que se enfrentaron a la deportación como parte de las medidas de la administración Trump la primavera pasada.

La detención de académicos y estudiantes a manos de agentes del orden enmascarados, que los arrestaron mediante emboscadas en las calles de la ciudad y cerca de sus hogares, provocaron escalofríos en la comunidad estudiantil internacional.

En mayo pasado se ordenó a la administración Trump que liberara a Öztürk, y el juez afirmó que “la detención continua potencialmente paraliza la libertad de expresión de millones y millones de personas en este país que no son ciudadanos”.

Tras semanas de una agotadora detención, Öztürk regresó a Massachusetts un día después de que el juez federal de distrito William K. Sessions III ordenara su liberación inmediata.

Un juez federal dictaminó en diciembre que Öztürk podía reanudar sus investigaciones y docencia mientras abordaba las consecuencias de la revocación de su visa.

Jake Tapper y Jennifer Hansler de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.