¿Cómo Google desempeñó un papel clave en la recuperación del video de las cámaras de Nancy Guthrie?

Un importante avance en el caso de Nancy Guthrie se debió en gran medida a la experiencia técnica de Google, según informó a CNN una persona familiarizada con la investigación.

La madre de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, desapareció hace más de una semana en Arizona. Pero este martes, las autoridades revelaron imágenes de una persona enmascarada y armada frente a su puerta el día de su desaparición, tras haber afirmado inicialmente que el video no se había podido recuperar. Ingenieros de Google, empresa propietaria de Nest, lograron recuperar los datos tras varios días de trabajo.

La tarea fue tan compleja desde el punto de vista técnico que los investigadores no sabían si tendría éxito, según la fuente. Un funcionario del FBI escribió este martes en X que la agencia difundió las imágenes a las pocas horas de haberlas obtenido.

CNN se comunicó con Nest y con Google para solicitar comentarios.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, había dicho inicialmente que “no había ningún video disponible” porque Guthrie “no tenía una suscripción” al servicio de grabación de video de Google, que mantiene accesibles en la nube los videos de las cámaras Nest.

Sin embargo, Nest conserva de manera gratuita alrededor de tres horas de historial de video “basado en eventos” antes de que sea eliminado. Esos datos residen en la nube y en los servidores de Google. Incluso si los datos ya hubieran sido eliminados de los sistemas de Google, podrían seguir existiendo en algún lugar y ser recuperables, ya que incluso los archivos programados para borrarse pueden permanecer hasta que sean sobrescritos por nuevos datos, explicó Nick Barreiro, analista forense de audio y video y fundador de Principle Forensics.

“Una función de borrado básicamente le dice al sistema de archivos que ignore esos datos y que puede usar ese espacio del disco duro para nueva información… así que hasta que realmente se vuelva a usar, esos datos antiguos siguen siendo recuperables”, señaló Barreiro. “He tenido casos en los que pude retroceder meses o incluso años y encontrar pequeños fragmentos de archivos de video que aún estaban en el disco duro”.

El director del FBI, Kash Patel, escribió este martes en redes sociales que las autoridades, “trabajando de cerca con nuestros socios del sector privado”, recuperaron parte del video “a partir de datos residuales ubicados en sistemas de backend” en el caso Guthrie.

Los investigadores enviaron la semana pasada una orden de registro a Google para las cámaras Nest de la residencia de los Guthrie, añadió la fuente. Esta medida es habitual en una investigación criminal.

Adam Malone, principal experto en crisis cibernéticas de la firma de asesoría en ciberseguridad Kroll y exagente especial del FBI especializado en ciberdelincuencia, dijo a CNN que el video grabado por sistemas basados en la nube pasa por “capas y capas” de componentes para que la aplicación funcione.

Por ejemplo, “puede haber uno que simplemente procese los datos en un nuevo formato comprimido”, explicó Malone. “Puede haber otro que los renderice en un determinado formato visual”.

Las imágenes y los datos subyacentes pueden pasar por cientos de miles de servidores y sistemas en todo el mundo, lo que incrementa la posibilidad de que queden datos residuales.

“Todas esas capas tienen código y, a medida que los datos se mueven para ser procesados y puestos a disposición del cliente, pasan por diferentes capas de subaplicaciones, subservidores y componentes de subalmacenamiento”, dijo Malone, al hablar de manera general sobre la arquitectura de aplicaciones y el manejo de datos.

Cada uno de esos componentes representa una oportunidad para la recuperación de información, añadió Malone.

“Todos habrán revisado sus canales de desarrollo para decir: ‘Oigan, ¿procesamos algún dato? ¿Tenemos información histórica que siga aquí esperando a ser depurada?’”, explicó Malone. “Podría ser que este caso, por alguna razón, estuviera en una cola que no había sido procesada y simplemente todavía existiera”.

