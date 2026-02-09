Rusia dice que la situación en Cuba es crítica debido al “estrangulamiento” de los envíos de petróleo por parte de EE.UU.

Por Anna Chernova y Tim Lister, de CNN

El Gobierno de Rusia dijo este lunes que “la situación en Cuba es realmente crítica”, mientras Estados Unidos continúa interrumpiendo las entregas de petróleo al país.

“Estamos en contacto intensivo con nuestros amigos cubanos a través de canales diplomáticos y de otro tipo”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Cuba es un aliado de larga data de Rusia.

El “estrangulamiento” de EE.UU. está causando muchas dificultades a Cuba, dijo Peskov, y agregó que Moscú está “discutiendo posibles soluciones con nuestros amigos cubanos. Al menos, brindando posible asistencia”.

Los esfuerzos de EE.UU. para cortar las entregas de petróleo a Cuba siguieron a su operación para detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a principios del mes pasado.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el mes pasado que a su Gobierno “le encantaría ver” un cambio de régimen en Cuba, aunque no necesariamente actuaría en consecuencia.

Cuba está lista para un diálogo “significativo” con Estados Unidos, pero no está dispuesta a discutir un cambio de Gobierno, dijo a CNN la semana pasada el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío.

A finales de enero, Cuba declaró una “emergencia internacional” debido a las amenazas planteadas por Estados Unidos. La declaración siguió a la firma de un decreto por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, amenazando con imponer aranceles adicionales a los países que suministran petróleo a Cuba.

En el decreto, Trump afirmó que las acciones de Cuba constituían una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos.

