Mesa Ridge High School signing party

Published 8:11 PM

Johnnie Roane: Colorado Northwestern - Cross Country, Wrestling & Track

Emma Yancey: Fort Lewis College -Cross Country

Gabby Mares: Friends University - Cross Country

Serenity Higgins: Doane College - Softball

Justine Sifuentes: Kansas Wesleyan - Softball

Deondre Green: Colorado Western University - Football

Trevon Salas: South Dakota School of Mines - Football

Kobe Dooley: Air Force Academy - Football

Jakehlan Watts: Adams State University - Football

Savana Iverson: Knox College - Volleyball

Rob Namnoum

Rob is the Sports Director at KRDO-TV. He started working at KRDO in 1999. He has covered the NFL since 1998. Learn more about Rob here.

