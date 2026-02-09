Fuerzas Armadas de EE.UU. atacan embarcación en el Pacífico oriental; reportan dos muertos y un sobreviviente

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. ejecutaron el lunes un ataque contra otra presunta embarcación de narcotráfico en el océano Pacífico oriental, matando a dos personas y dejando un sobreviviente, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 9 de febrero, bajo la dirección del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, dijo SOUTHCOM en X, señalando que se notificó a la Guardia Costera de EE.UU. para activar una misión de búsqueda y rescate para el sobreviviente.

CNN se comunicó con la Guardia Costera para obtener más detalles.

Al menos 121 personas han muerto hasta ahora en ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico como parte de la Operación Southern Spear, una campaña que el Gobierno de Trump dice que está dirigida a frenar el tráfico de narcóticos.

La administración ha calificado a los muertos como “combatientes ilegales” y ha afirmado la capacidad de ejecutar ataques letales sin revisión judicial debido a una decisión clasificada del Departamento de Justicia.

El ataque a la embarcación del lunes es el tercer ataque conocido públicamente del año y el segundo que deja un sobreviviente. Un ataque en enero mató a dos personas y dejó un sobreviviente.

El Gobierno ha presentado públicamente pocas pruebas de que los muertos en la Operación Southern Spear estén afiliados a carteles de la droga o que cada una de las embarcaciones transportara estupefacientes.

La legalidad de los ataques también ha sido objeto de un intenso escrutinio en el Congreso desde que comenzaron las operaciones en septiembre de 2025. Existe un interés particular en el primer ataque, el 2 de septiembre, que incluyó un ataque posterior que mató a dos miembros de la tripulación que inicialmente habían sobrevivido. Varios abogados militares actuales y anteriores dijeron previamente a CNN que los ataques no parecen legales.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.