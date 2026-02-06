TrumpRx se pone en marcha, pero no está claro si reducirá los precios de los medicamentos para la mayoría de los pacientes

Por Tami Luhby y Adam Cancryn, CNN

TrumpRx, la esperada plataforma de venta directa de medicamentos al consumidor del Gobierno de Trump, se puso en funcionamiento el jueves.

Un pilar clave de la iniciativa del presidente Donald Trump para reducir los costos de los medicamentos recetados, el sitio web servirá como un centro de información que conectará a los pacientes con los fabricantes de medicamentos que venden ciertos productos a quienes estén dispuestos a pagar en efectivo y prescindir del seguro. Los medicamentos, incluidos los exitosos fármacos para la obesidad Zepbound y Wegovy, estarán disponibles con descuento a través de estos canales.

La administración presentó el sitio web actualizado TrumpRx.gov, que se lanzó el otoño pasado como una página informativa, en un evento en la Casa Blanca.

“Van a ver cifras que no van a creer”, dijo Trump sobre los precios más bajos de los medicamentos disponibles en el sitio.

Sin embargo, aún está por verse si los canales de venta directa al consumidor realmente resultarán en menores costos para los pacientes que pagan en efectivo por sus recetas. Según los expertos, podrían hacer que ciertos medicamentos, en particular los medicamentos para la obesidad que no están ampliamente cubiertos por los seguros, sean más asequibles. Pero muchos consumidores podrían terminar pagando menos por muchos otros medicamentos a lo largo del año si utilizan su seguro.

Al menos 16 fabricantes de medicamentos han negociado acuerdos con el Gobierno para participar en el portal TrumpRx, aunque los detalles sobre qué medicamentos estarán disponibles y a qué precios aún son escasos.

Actualmente hay 43 medicamentos disponibles en el portal, aunque el Gobierno dijo que se agregarán más. La oferta incluye Zepbound de Eli Lilly a partir de US$ 299 al mes y la píldora Wegovy de Novo Nordisk por tan solo US$ 149 al mes; el inhalador Bevespi de AstraZeneca por US$ 51; y Xeljanz de Pfizer, utilizado para tratar la artritis reumatoide y otras afecciones, por US$ 1.518,30.

Algunos medicamentos que se anunciaron como parte de los acuerdos, como el medicamento para la diabetes Januvia de Merck por US$ 100, no figuran actualmente en el sitio.

Los descuentos en el sitio varían del 33 al 93 %, y muchos se ofrecen a aproximadamente la mitad del precio. Sin embargo, estos se basan en los precios de lista de los medicamentos, que a menudo no reflejan lo que los pacientes pagan realmente. Así funciona el portal: los usuarios pueden consultar la lista de medicamentos disponibles o buscar uno en particular. Luego, reciben un cupón para presentar en la farmacia o hacen clic en un enlace al sitio web directo del fabricante del medicamento para comprarlo.

El sitio advierte a las personas con seguro médico que verifiquen también el monto de su copago, ya que podría ser incluso menor.

Además, algunos medicamentos ya están disponibles al mismo precio con descuento en las farmacias. Por ejemplo, GoodRx muestra varias farmacias donde los consumidores pueden adquirir Duavee de Pfizer, que se usa para tratar los síntomas de la menopausia, por US$ 30,30 sin seguro médico, el mismo precio que en TrumpRx.

Trump ha promocionado esta iniciativa de precios de medicamentos como un paso importante para reducir los costos de la atención médica de los estadounidenses, uno de sus principales problemas en materia de costo de vida. Además de TrumpRx, la iniciativa de la “Nación Más Favorecida” incluye que los fabricantes de medicamentos proporcionen medicamentos a Medicaid y lancen sus productos en Estados Unidos al precio más bajo disponible en otros países comparables.

El presidente se ha mostrado cada vez más entusiasmado con el nuevo portal y la iniciativa más amplia de su administración sobre los precios de los medicamentos, y la considera un pilar clave en su intento de aliviar la preocupación de los votantes por el costo de vida, que ha afectado negativamente sus índices de aprobación y ha generado inquietudes sobre el futuro de los candidatos republicanos en las elecciones de mitad de período en noviembre.

La idea de vender medicamentos directamente a los consumidores no surgió con la administración Trump. En 2022, el empresario Mark Cuban lanzó su farmacia en línea, Cost Plus Drug Company, para vender medicamentos genéricos directamente a los consumidores a precio de costo más un margen del 15 %. Ahora también ofrece algunos medicamentos de marca.

Eli Lilly comenzó a ofrecer medicamentos para la obesidad, la migraña y la diabetes a través de LillyDirect a principios de 2024, y Novo Nordisk presentó NovoCare, a través del cual los pacientes podían comprar Wegovy directamente a la compañía, poco más de un año después.

Trump ha impulsado la expansión de las ventas directas al consumidor, lo que considera una forma de reducir los costos al eliminar a otros intermediarios en la cadena de suministro de medicamentos, como los administradores de beneficios farmacéuticos.

Esta iniciativa ha recibido opiniones diversas de los expertos, pero en general coinciden en que el impacto de estos canales será limitado, al menos inicialmente. Los no asegurados son los que tienen más probabilidades de beneficiarse.

“TrumpRx podría mejorar el acceso y la asequibilidad para un número muy reducido de personas”, afirmó Rena Conti, profesora asociada de la Escuela de Negocios Questrom de la Universidad de Boston.

Mucho dependerá del medicamento, su precio al contado y el seguro que tenga el paciente, si es que lo tiene. Por lo general, los copagos o coseguros de los consumidores serán inferiores a los precios disponibles en estos canales, al menos una vez que hayan alcanzado su deducible.

Quienes tienen deducibles bajos pueden encontrar más rentable usar su seguro. Pero para quienes tienen deducibles altos, podría valer la pena comprar medicamentos a través de TrumpRx, según Joey Mattingly, profesor asociado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Utah. Esto requerirá que los consumidores investiguen un poco.

Una consideración importante es si las aseguradoras permitirán que los pagos en efectivo a las compañías farmacéuticas se contabilicen para sus deducibles. De lo contrario, los pacientes podrían terminar pagando cientos de dólares al mes por medicamentos sin que ese gasto se descuente de sus deducibles anuales, que podrían ascender a miles de dólares.

Es posible que este cambio ya esté comenzando a producirse. Express Scripts, un importante administrador de beneficios farmacéuticos propiedad de Cigna, llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio el miércoles por acusaciones de inflar artificialmente los precios de la insulina. Como parte del acuerdo, Express Scripts contabilizará los pagos que sus miembros realicen a través de TrumpRx para sus deducibles y límites máximos de gastos de bolsillo, siempre que se realicen ciertos cambios legislativos o regulatorios. Aunque Trump promociona las reducciones de precios que estarán disponibles, algunos pacientes podrían sorprenderse con los precios al comprar en TrumpRx.

“Incluso con grandes descuentos en medicamentos de marca, los precios finales siguen sin ser realmente asequibles para la persona promedio”, declaró Stacie Dusetzina, profesora de políticas de salud en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en una sesión informativa de noviembre organizada por KFF, un grupo de investigación en políticas de salud. “Sabemos, por investigaciones, que cuando el precio supera los US$ 100 al mes, muchas personas dejan de comprar sus medicamentos”.

Además, señaló que el sitio web presume de ofrecer “los precios más bajos del mundo en medicamentos recetados”, pero duda que eso sea cierto. El medicamento para la diabetes Ozempic de Novo Nordisk, por ejemplo, costaba menos de US$ 100 en cuatro países, según un análisis de 2023 del Peterson-KFF Health System Tracker.

Si bien las compañías farmacéuticas aún no han publicado la lista completa de productos que venderán a través del portal, los medicamentos anunciados han generado cierta preocupación entre los expertos. Algunos son medicamentos de gran venta que se ofrecen con importantes descuentos, mientras que otros son medicamentos más antiguos, tienen alternativas genéricas económicas o se ofrecen a precios probablemente comparables a los que las compañías farmacéuticas reciben de las aseguradoras.

El crecimiento de los canales de venta directa al consumidor también podría tener consecuencias inesperadas, afirmó Mariana Socal, profesora asociada de políticas de salud en la Universidad Johns Hopkins. Las aseguradoras podrían argumentar que ya no necesitan cubrir los medicamentos, dado que los pacientes ahora tienen acceso directo a ellos, por ejemplo.

El canal de venta directa al consumidor está ganando importancia para algunos fabricantes, en particular Novo Nordisk y Eli Lilly.

Los estadounidenses han estado acudiendo en masa a NovoCare y LillyDirect para comprar medicamentos para bajar de peso con descuento, incluso antes del lanzamiento de TrumpRx. Los fabricantes de medicamentos ya habían reducido sus precios para los clientes que pagaban en efectivo, aunque la administración Trump negoció descuentos aún mayores.

Las recetas a través del canal de pago directo de Novo Nordisk representan aproximadamente el 30 % del total de recetas de Wegovy, según informó la compañía en su último informe financiero, publicado el martes. Aproximadamente el 90 % de las recetas de la nueva píldora Wegovy se tramitan a través de NovoCare.

Mientras tanto, los viales de Zepbound de pago directo son la oferta más popular de Eli Lilly y representan un tercio de los nuevos pacientes que comienzan un tratamiento con cualquier medicamento de marca para la obesidad, según declaró la compañía durante su conferencia telefónica sobre resultados el miércoles.

“El número de personas que utilizan nuestra plataforma de venta directa al paciente en Estados Unidos, LillyDirect, aumentó a más de un millón en 2025”, dijo Dave Ricks, director ejecutivo de Eli Lilly, durante la conferencia.

Una de las razones de la popularidad de los portales de pago directo para medicamentos contra la obesidad es que muchos pacientes no tienen la opción de usar su seguro médico, ya que estos medicamentos no están cubiertos. Sin embargo, otros medicamentos podrían no generar el mismo interés, especialmente si el uso del seguro es una opción.

“No creo que la gente esté tan dispuesta a pagar de su bolsillo por anticoagulantes”, dijo Evan Seigerman, analista farmacéutico sénior de BMO Capital Markets. “Quieren que su seguro lo cubra”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.