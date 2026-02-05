Trump respalda la reelección del líder populista de Hungría, Viktor Orbán

Por Ivana Kottasová, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó al primer ministro populista de Hungría, Viktor Orbán, antes de una elección clave en abril.

“Me sentí orgulloso de RESPALDAR a Viktor para la reelección en 2022, y me honra hacerlo nuevamente. Viktor Orbán es un verdadero amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi respaldo total y absoluto para la reelección como primer ministro de Hungría. ¡NUNCA DEFRAUDARÁ AL GRAN PUEBLO DE HUNGRÍA!”, escribió Trump este jueves en Truth Social.

El respaldo llega mientras el partido Fidesz de derecha de Orbán está rezagado en las encuestas de opinión detrás del partido de centro-derecha Tisza, cuyo líder —un antiguo aliado de Orbán convertido en némesis— se ha convertido en el primer rival serio del primer ministro en años.

Orbán, quien es el líder actual con más tiempo en funciones de la Unión Europea, lleva casi 16 años en el cargo. Durante ese tiempo, los críticos lo han acusado de supervisar el retroceso democrático y el estancamiento económico. Orban, un firme partidario de Trump, también ha sido criticado por su persistente oposición a los esfuerzos de la Unión Europea para ayudar a Ucrania en la guerra con Rusia.

En enero de este año, líderes de extrema derecha y populistas de todo el mundo aparecieron en un video en línea apoyando a Orbán, antes de una elección que, según las encuestas, podría poner fin a su largo mandato como primer ministro.

El video de campaña, publicado por Orbán en enero, muestra a 11 líderes nacionales y figuras de la extrema derecha —entre ellos la francesa Marine Le Pen, la italiana Giorgia Meloni y el argentino Javier Milei— respaldando la candidatura del líder húngaro para un quinto mandato consecutivo. El actor estadounidense Rob Schneider también mostró su apoyo.

Orbán, quien regresó al poder en 2010 y es el primer ministro con más años en el cargo en Europa, se ha convertido en un referente para los populistas europeos y el movimiento MAGA en Estados Unidos. Defensor de la soberanía nacional, los valores tradicionales y las fronteras duras, Orbán lleva mucho tiempo criticando a la Unión Europea, sin pretender abandonarla.

Pero aunque Orbán aún goza de simpatía en el extranjero, se enfrenta a una creciente reacción negativa en su país. Durante sus más de diez años en el cargo, su partido, el Fidesz, ha sido criticado por liderar el retroceso democrático, el estancamiento económico y las restricciones a la libertad de prensa en Hungría.

