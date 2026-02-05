Suman 383 personas excarceladas en Venezuela, según Foro Penal, mientras la Asamblea alista discusión sobre ley de amnistía

Por Mauricio Torres, CNN en Español

A cuatro semanas de que las autoridades de Venezuela anunciaron el 8 de enero que “un número importante” de personas presas serían liberadas, se han producido 383 excarcelaciones en el país sudamericano, según el recuento de la organización no gubernamental Foro Penal, mientras la Asamblea Nacional se alista para comenzar la discusión de la ley de amnistía propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Foro Penal dijo este jueves que el número de excarcelados subió este miércoles con alrededor de una treintena de casos, entre ellos, el del periodista Rory Branker, quien estaba detenido desde febrero de 2025.

La organización especializada en derechos humanos dice que aún hay más de 600 presos políticos en Venezuela y exige su liberación.

Por su parte, el Gobierno rechaza que haya personas presas por razones políticas en el país, sostiene que quienes están detenidos cometieron algún acto ilícito y afirma que, pese a ello, las autoridades están dispuestas a poner sobre la mesa su salida de la cárcel para resolver las tensiones en la nación.

Fue justo en este contexto que la presidenta encargada anunció el 30 de enero una propuesta de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática que, según dijo, pueda abarcar casos desde 1999 y tender puentes de diálogo entre los actores políticos.

La mandataria, quien asumió el poder luego de la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, planteó que el asunto se discuta de forma urgente en la Asamblea Nacional, que preside su hermano, Jorge Rodríguez.

El tema está previsto para ir a primera discusión en la sesión de este jueves, según el orden del día difundido por el órgano legislativo, donde el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es mayoría.

Si el proyecto es aprobado en primera discusión, pasará a consulta pública y posteriormente a una segunda discusión.

“La Ley de Amnistía es el aporte inicial de las fuerzas revolucionarias, para el comienzo del diálogo nacional. Aspiramos llegar a los consensos suficientes, para que sea aprobada por unanimidad en el Parlamento”, dijo Jorge Rodríguez en un mensaje publicado en X por la mañana de este jueves.

En este marco, organizaciones no gubernamentales y otros actores políticos han considerado positivo que en el país se plantee una amnistía, pero llaman a que el debate sea abierto y que en el documento se tomen en cuenta las observaciones de la ciudadanía.

“Hoy comienza en la AN la discusión de la Ley de Amnistía. Esto es positivo. Sin embargo, el texto que se va a discutir debe hacerse público de inmediato. En buen cristiano: Sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas”, dijo este jueves en X el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob.

