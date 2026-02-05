Los viajeros ya están hartos. Es hora de que los baños de las habitaciones de hotel vuelvan a ser privados

Por Karla Cripps, CNN

Supongamos la escena. Llevas unos meses saliendo con alguien y todo va bien. Es hora de dar el siguiente paso: un fin de semana juntos.

Encuentras un hotel estupendo que cumple todos los requisitos: un barrio agradable, opciones gastronómicas atractivas y excelentes críticas por su diseño “divertido”.

Luego, te registras. Al entrar juntos en la habitación, enseguida te das cuenta de que la intimidad va a ser un poco más intensa de lo previsto.

El baño, ubicado en un pequeño cubículo, está protegido únicamente por un fino panel de cristal con un esmerilado estratégicamente colocado, a pocos pasos de la cama. La figura humana, aunque borrosa, sin duda se verá, sin importar dónde te encuentres en la habitación; los pies del usuario estarán completamente visibles porque, por alguna razón, el diseñador no creyó que la parte inferior del cubículo necesitara ese esmerilado. Tómate un momento para considerar los posibles problemas de audio.

Antes que nada, no te juzgo si te gusta. Mis expectativas de privacidad al viajar se desvanecieron hace mucho. Llevo casi 20 años casada y tengo dos hijos adolescentes que se acercan a la edad adulta. A lo largo de los años, nos hemos encontrado con diseños de baños de hotel increíblemente peculiares, en todos los rangos de precio.

Habitaciones familiares con bañeras a la vista. Persianas en el exterior de una ventana que da al baño. Puertas correderas que dejan amplios huecos: un sueño para niños pequeños pegajosos o pequeños mirones curiosos que aún no han aprendido a reconocer los límites personales. Y la lista continúa.

Siempre lo he aceptado a regañadientes como parte de la experiencia de viajar. Pero basta con una búsqueda rápida en sitios de reseñas como TripAdvisor o foros de viajes en Reddit para darme cuenta de que hay muchos otros viajeros frustrados por ahí.

Bueno, tengo buenas noticias para todos los que buscan privacidad. Un nuevo movimiento está tomando forma, y ​​la ayuda ha llegado de la mano de Bringbackdoors.com, que cuenta con una base de datos de hoteles que garantizan puertas de baño en sus habitaciones, así como de otros que no.

Sadie Lowell, una comercializadora estadounidense radicada en Europa, lanzó el sitio web a finales del año pasado. Tras haber viajado la mayor parte de su vida, dice que se acostumbró a ver baños de hotel con configuraciones extrañas. Sin embargo, en 2024, mientras visitaba Londres con su padre para un espectáculo, le impactó lo absurdo de la situación.

“Reservamos dos camas individuales en una habitación y, al entrar, el baño no tenía puerta, ni siquiera se veía”, me contó.

Lowell no podía dejar de pensar en lo extraño que era: había reservado dos camas individuales, así que ¿por qué no tenía puerta?

“No sé si fueron los promotores, los diseñadores o los arquitectos quienes tomaron esa decisión, pero se han alejado mucho de lo que la gente realmente quiere y busca; no conectan”, dijo. “Tener dos camas individuales en la habitación significa que definitivamente quieres privacidad en el baño”.

Meses después, mientras planeaba otro viaje, la experiencia con su padre aún estaba fresca en su mente y pensó: “Ojalá hubiera una manera de solucionar esto”.

A mediados de octubre de 2025, Bringbackdoors.com ya estaba en funcionamiento. Lowell cuenta que empezó a publicar videos en TikTok para denunciar el problema y, en poco tiempo, las reacciones y las propuestas empezaron a llegar en masa.

“Ha sido una montaña rusa loca desde entonces, que poco a poco ha ido ganando impulso”, dijo.

Hasta la fecha, Lowell afirma haber añadido unas 800 propuestas de todo el mundo, y Bringbackdoors.com se ha promocionado en múltiples medios de comunicación internacionales.

“Esto supera mi más remota imaginación sobre lo que este sitio web podría llegar a ser”, dijo.

“Me siento tan bien porque hablé de un tema muy inusual. Una parte de mí decía: ‘¿Le va a importar esto a la gente? Quizás sí, quizás no’. Y la popularidad que está ganando me dice que sí, que a mucha gente le importa”.

Dado que existen distintos grados de privacidad con los que la gente se siente cómoda, Bringbackdoors.com dividió las habitaciones en categorías.

Primero, están las que Lowell llama “las peores infractoras”.

“Si quieres alojarte aquí con gente cerca de la cual no te sientes cómodo usando el baño, tendrás que turnarte para salir al vestíbulo”, dice la descripción.

Y luego están los que ofrecen “50 % de privacidad: Puertas de cristal con paredes”.

“Las puertas en sí mismas carecen de privacidad. Sin embargo, con un poco de cuidado, se podría crear privacidad en estas habitaciones colgando toallas o sentándose en un rincón específico de la habitación”.

Y finalmente, la última categoría en la sección “sin puertas” aborda preocupaciones sensoriales adicionales: “Estos hoteles suelen ofrecer privacidad visual, pero cualquier otro tipo de privacidad está descartada. Podrás oír y oler exactamente lo que sucede en el baño”.

¡Esa sí que es una comodidad divertida e inesperada!

Lowell dijo que utiliza varios métodos para verificar las solicitudes según la categoría, incluyendo buscar fotos o confirmar directamente con el hotel que todos sus baños son completamente privados.

Sin duda, hay momentos en los que podrías querer un baño de planta abierta. Por ejemplo, si te alojas en una suite grande en un resort tropical, con mucho espacio, tener una bañera o ducha al aire libre a un lado de la habitación podría ser una experiencia encantadora.

Cuando compartes una habitación individual con dos camas individuales con un compañero en un viaje de negocios y no tienes dónde esconderte mientras te ocupas de tus asuntos personales, realmente te hace preguntarte qué está pasando.

Para conocer más sobre el mundo del diseño de baños de hotel, me contacté con la galardonada diseñadora Paula O’Callaghan, socia de HBA, una firma global responsable de algunos de los hoteles y resorts de lujo más famosos del planeta.

Ella recordó haber visto por primera vez vidrio esmerilado en el baño de un hotel hace casi 30 años, en el Park Hyatt original de Tokio.

“Cuando apareció, todo el mundo hablaba maravillas de lo vanguardista que era el baño con estos cubículos de vidrio esmerilado”, comentó.

“Recuerdo claramente que el panel de vidrio esmerilado separaba la ducha del cubículo del baño, y que tanto la puerta de la ducha como la del cubículo del baño tenían paneles esmerilados. Y todo el mundo decía: ‘¡Guau, qué fresco y diferente es esto!’, al menos en el mundo del diseño. Creo que fue la primera vez que lo recuerdo, porque era bastante diferente y novedoso”, agregó.

O’Callaghan también señaló que no todos los vidrios esmerilados son iguales, ya que tienen diferentes grados de opacidad y grosor, y que hay diversas maneras de abordar los problemas acústicos y de ventilación.

“Creo que quizás fueron las interpretaciones y las iteraciones las que fallaron”, dijo cuando se le preguntó por algunos de los inusuales baños de hotel que ahora están siendo criticados en línea.

“Si tienes un baño pequeño, quizás no sea apropiado hacer ese tipo de aplicación. Me imagino que la gente también se verá obligada a hacerlo, porque no quieren que el baño parezca demasiado pequeño”.

Y añadió rápidamente que hay algunas reglas del baño que no se deben romper. Por ejemplo, el inodoro no puede estar a la vista, como ocurre con algunos de los infractores de Bringbackdoors.com.

“Aunque se trate de una marca más orientada al estilo de vida, y quizás no tan exclusiva, seguiremos impulsando un cubículo de baño cerrado”, afirmó.

“Nunca de cristal transparente, ni en una situación en la que se pueda ver directamente desde la habitación. Incluso si el baño está completamente cerrado, como un baño tradicional, nos gustaría que el área del inodoro estuviera cerrada”.

En los últimos años, los operadores hoteleros de muchos de los principales destinos mundiales se han mostrado, en su mayoría, a favor de los baños abiertos, señaló. Y algunos, en particular las marcas de estilo de vida, están interesados ​​en que la bañera esté separada de la ducha/inodoro y sea parte de la habitación.

“Es una tendencia que ha sido cada vez más llamativa, al menos durante las últimas tres décadas”, afirmó O’Callaghan, quien señaló que muchos diseñadores probablemente se sorprenderán con la reacción negativa.

Una cosa que he notado personalmente a lo largo de los años es que es menos probable encontrar un diseño de baño extravagante en un hotel histórico, incluso en aquellos que han sido objeto de renovaciones exhaustivas.

O’Callaghan, quien cuenta con el histórico Waldorf Astoria de Shanghái entre sus proyectos anteriores, afirmó que, como diseñadora, “tus prioridades cambian por completo” al trabajar en un hotel ubicado dentro de un edificio histórico.

“Hay que considerar a más partes; además del operador y el propietario, también se puede considerar al comité de preservación histórica, quienes también tendrán sus opiniones sobre cómo se restaura, preserva o renueva un interior”, comentó.

Y antiguamente, puede que no tuvieran aire acondicionado, pero los baños tenían puertas. Por lo tanto, para los diseñadores que buscan recrear esa historia de la época dorada de los viajes que atrae a los turistas a estos hoteles, es poco probable que realicen cambios drásticos en la distribución; de hecho, en algunas ciudades ciertos edificios históricos están protegidos por ley.

Pero, dado que no siempre tenemos la oportunidad —ni el presupuesto— de alojarnos en propiedades históricas o en espaciosos hoteles de lujo de alta gama con diseños cuidadosamente pensados, quienes buscan privacidad garantizada ahora pueden encontrar alivio en Bringbackdoors.com.

Vive la Révolution!

