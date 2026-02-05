La nueva herramienta de inteligencia artificial de Anthropic hace temblar las acciones de software

Por Hadas Gold y John Towfighi, CNN

Anthropic acaba de lanzar una nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) que podría reemplazar a decenas de plataformas de software. Y Wall Street está en pánico.

Claude Cowork está diseñado para ser como un colega con inteligencia artificial, capaz de leer archivos, organizar carpetas y redactar documentos en tu nombre. El viernes se lanzaron nuevos plugins diseñados para sectores específicos como ventas, finanzas, marketing de datos y legal. Esto causó una fuerte caída en las acciones de software, lo que aumenta el temor de que el modelo de negocio básico del software utilizado como servicio que ha impulsado las industrias de tecnología y servicios digitales esté ahora en riesgo de disrupción.

A Wall Street le preocupa que herramientas de IA como los nuevos plugins de Claude comprometan los productos de análisis e investigación de datos de las empresas de software existentes. Las empresas que utilizan IA para automatizar y desarrollar sus propias herramientas podrían necesitar menos suscripciones a servicios externos de investigación y datos, lo que perjudicaría directamente sus resultados.

Aún no se sabe si las herramientas de IA pueden acabar diezmando la industria del software. Sin embargo, este martes los inversores se asustaron y vendieron acciones de empresas de software y servicios legales y financieros.

“¿Por qué tengo que pagar por un software, se pregunta, si el desarrollo interno de estos sistemas ahora requiere menos tiempo para los desarrolladores con IA?”, escribió Thomas Shipp, director de Análisis de Renta Variable de LPL Financial, en una nota la semana pasada. “Además, con el lanzamiento de productos como Claude Cowork, de Anthropic, una aplicación con acceso para leer y editar archivos, [menos] usuarios técnicos ahora tienen la capacidad de reemplazar los flujos de trabajo existentes”.

Un fondo cotizado en bolsa (ETF) que rastrea la industria del software se desplomó un 5,69 % el martes y tuvo su peor día desde abril. El miércoles bajó un 1 %.

Thomson Reuters se desplomó un 15,83 % el martes, su mayor caída diaria registrada; y Legalzoom.com se desplomó un 19,68 %. Estas acciones repuntaron ligeramente el miércoles, cuando subieron cada una más del 1 %, gracias a que los inversores compraron durante la caída. Las empresas europeas también sufrieron las consecuencias: RELX, con sede en Londres y propietaria de la empresa de análisis de datos LexisNexis, cayó un 14 %, el martes, y un 1,5 %, el miércoles.

“Si bien el producto aún se encuentra en una etapa preliminar, esto aumenta el temor de los inversores de que las empresas nativas de IA puedan ingresar al espacio de la tecnología legal y competir con actores más grandes como [Thomson Reuters] y RELX”, dijo Toni Kaplan, analista de acciones de Morgan Stanley, en una nota.

La ola de ventas de acciones se extendió el martes, ya que Wall Street consideró el potencial de la IA para socavar los modelos de negocio de otras empresas. FactSet cayó un 10,51 %. Mientras tanto, las empresas financieras con fondos invertidos en empresas de software también sufrieron pérdidas. Las acciones de Blue Owl cayeron un 9,76 %, el martes.

La caída de las acciones probablemente solo intensificará la preocupación por la pérdida de empleos relacionada con la IA. El CEO de Anthropic, Dario Amodei, advirtió que la IA causará una disrupción laboral “inusualmente dolorosa”, argumentando que “la IA podría desplazar la mitad de todos los empleos administrativos de nivel inicial en los próximos 1 a 5 años”. Sin embargo, otros líderes tecnológicos y empresariales han presentado un panorama menos extremo sobre cómo la IA podría afectar el empleo.

Marc Benioff, CEO de Salesforce, le dijo a Fortune el año pasado que la compañía no contrataría más ingenieros de software, agentes de servicio al cliente o abogados debido a las herramientas de inteligencia artificial.

Pero algunos creen que la venta masiva de software causada por la nueva herramienta de Anthropic es exagerada. El año pasado, cuando la empresa china DeepSeek lanzó modelos de IA económicos y eficientes, el fabricante de chips Nvidia perdió casi US$ 600.000 millones en valor de mercado. Un año después, DeepSeek no está causando la disrupción generalizada que se temía. Nvidia fue la primera empresa del mundo en alcanzar los US$ 5 billones de dólares en octubre.

Nick Dempsey, director de Investigación de Capital Mediático en Barclays, escribió en una nota que duda que los modelos generales de IA sean un sustituto viable de la experiencia específica de la industria.

Los analistas de Aurelion Research afirmaron que la caída se debió a la incertidumbre generada por la IA, lo que indica que esta tendencia probablemente se normalizará a medida que las empresas vean resultados más tangibles gracias a la IA.

