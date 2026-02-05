El mes pasado fue el enero con más anuncios de recortes de empleo desde 2009

Por Alicia Wallace, CNN

La ola de despidos masivos anunciados por empresas como Amazon y UPS causaron que el mes pasado fuera el peor enero en cuanto a anuncios de recortes de empleos desde la Gran Recesión, según mostraron nuevos datos de este jueves.

Los empleadores de Estados Unidos anunciaron 108.435 recortes de empleos en enero, un aumento de tres veces respecto de los anuncios de despidos en diciembre y más del doble de lo contabilizado en enero del año anterior, según el último informe mensual de Challenger, Gray & Christmas.

Es el mayor número de anuncios de despidos realizados en enero desde 2009, dijo Challenger.

Aproximadamente el 40 % de los anuncios de despidos de enero se pueden vincular a dos empresas: Amazon y UPS, que adelantaron planes para recortar 16.000 y 30.000 empleos, respectivamente. Los anuncios de despidos del mes pasado se limitaron a cinco sectores: transporte, tecnología, atención médica y productos sanitarios, química y finanzas, según el informe.

“En general, observamos un alto número de recortes de empleo en el primer trimestre, pero este es un total elevado para enero”, declaró Andy Challenger, director de ingresos de la firma de recolocación y coaching ejecutivo, en un comunicado. “Esto significa que la mayoría de estos planes se fijaron para finales de 2025, lo que indica que los empleadores no son muy optimistas sobre las perspectivas para 2026”.

El año pasado, el mercado laboral estadounidense experimentó la tasa de crecimiento de empleo más débil fuera de una recesión desde 2003, según muestran los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Y, según los cálculos de Challenger, no hubo un cambio drástico en el primer mes de 2026.

En enero, las empresas estadounidenses anunciaron planes de contratación para 5.306 trabajadores. Esta es la cifra más baja registrada para un mes de enero, según Challenger, que comenzó a registrar los anuncios de contratación en 2009.

Nuevos datos publicados el miércoles por la empresa de nóminas ADP mostraron que la contratación en el sector privado aumentó en solo 22.000 puestos de trabajo en enero.

Según el informe, las principales razones citadas para los recortes previstos para el mes fueron la pérdida de contratos (30.784), seguida de las condiciones económicas y del mercado (28.392), la reestructuración (20.044) o los cierres (12.738). La inteligencia artificial se atribuyó a 7.624 recortes el mes pasado y los aranceles a 294, señaló Challenger.

“Es difícil determinar el impacto específico de la IA en los despidos”, afirmó. “Sabemos que los líderes están hablando de IA, muchas empresas quieren implementarla en sus operaciones y el mercado parece recompensar a las empresas que la mencionan”.

