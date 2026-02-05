El Gobierno de Trump retirará 700 agentes de Minnesota, pero todavía quedarían alrededor de 2.000 en el terreno

Por Hanna Park, CNN

El Gobierno de Donald Trump anunció que está reduciendo su presencia policial federal en Minnesota y el presidente sugirió imprimir un “toque más suave” a su agresiva ofensiva inmigratoria, después del segundo tiroteo fatal de un ciudadano estadounidense por parte de agentes federales en Minneapolis.

Minneapolis-Saint Paul han sido el foco de la represión de Trump desde principios de diciembre, cuando el Departamento de Seguridad Nacional lanzó la Operación Metro Surge, que consitió en el despliegue de aproximadamente 3.000 agentes federales en Minnesota y provocó protestas en todo el país por las tácticas agresivas de los efectivos federales y los enfrentamientos con el público.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció el miércoles que 700 agentes federales serán retirados de Minnesota “con efecto inmediato”, para dejar alrededor de 2.000” funcionarios de inmigración todavía en el estado.

Homan afirmó que la reducción se debió a una mayor cooperación entre las cárceles de los condados de Minnesota y los funcionarios federales de inmigración.

El objetivo de la administración es “lograr una reducción completa”, agregó, pero señaló que depende de una mayor cooperación y del fin de las amenazas a la seguridad contra los agentes que operan en el estado.

Esto es lo que sabemos sobre los últimos acontecimientos:

El presidente Trump declaró a NBC News que ordenó la reducción del personal federal en Minnesota y señaló la posibilidad de utilizar tácticas menos agresivas en su ofensiva inmigratoria.

“Tal vez podamos usar un toque un poco más suave, pero aún así hay que ser duro”, manifestó Trump en una entrevista exclusiva con NBC News cuando se le preguntó qué había aprendido de la creciente situación en Minneapolis en las últimas semanas.

El presidente insistió en que su administración seguirá luchando contra los criminales y, al igual que Homan, indicó que la reducción del personal federal se debió a una mayor coordinación entre las cárceles locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas con respecto a los inmigrantes indocumentados bajo custodia.

“Entréguennos a los asesinos que tienen detenidos y a toda la gente mala, a los traficantes de drogas, a toda la gente mala que permitimos entrar a nuestro país”, manifestó Trump a NBC News.

Homan, quien llegó a Minnesota la semana pasada tras la muerte de Pretti, comentó que “un número sin precedentes de condados (se están) comunicando con nosotros ahora”, y señaló que “más agentes tomando custodia de extranjeros criminales directamente desde las cárceles significa menos en la calle realizando operaciones criminales”.

Pero Homan también reiteró que los esfuerzos de control inmigratorio continuarán y que los criminales indocumentados no serán los únicos detenidos.

“Si estás en el país sin documentos, no estás descartado”, declaró Homan a la prensa. “Para ser claro, el presidente Trump tiene toda la intención de lograr deportaciones masivas durante su administración, y las medidas de control inmigratorio continuarán a diario en todo el país”.

La administración Trump planea implementar cámaras corporales para agentes federales en todo el país, comenzando con un despliegue enfocado en Minneapolis, confirmó Homan el miércoles, reconociendo que los dispositivos no se usaron de manera consistente durante las operaciones de cumplimiento de la ley en la ciudad.

Homan indicó que el tema fue planteado directamente por los agentes en el campo cuando comenzó a “caminar y hablar con la gente de aquí”, y señaló que algunos agentes de Minneapolis estaban equipados con cámaras corporales mientras que “otros no”.

“Durante nuestros esfuerzos por identificar e implementar mejoras en la planificación, ejecución y gestión de las operaciones, identificamos una deficiencia en el uso de cámaras corporales. Esta inconsistencia era inaceptable, por lo que actuamos de inmediato para priorizar el despliegue de cámaras corporales completas en esta ciudad”, declaró Homan.

Los comentarios de Homan se producen dos días después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciara que a todos los agentes del DHS que operan sobre el terreno en Minneapolis se les entregarán cámaras corporales.

Tras la muerte de Pretti el mes pasado a manos de agentes de inmigración, los investigadores revisaron las imágenes de más de 30 cámaras corporales que llevaban los agentes ese día mientras trabajaban para reconstruir los acontecimientos que condujeron a su muerte.

Los líderes estatales y locales de Minnesota acogieron con satisfacción el anuncio de la reducción, pero instaron al retiro completo de los funcionarios de inmigración en el estado.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, manifestó que la reducción era “un paso en la dirección correcta”, pero agregó que “2.000 agentes de ICE todavía aquí no es una desescalada”.

“Mi mensaje a la Casa Blanca ha sido consecuente: la Operación Metro Surge ha sido catastrófica para nuestros negocios y residentes. Debe terminar de inmediato”, declaró Frey a CNN en un comunicado.

El gobernador Tim Walz se hizo eco de ese sentimiento en las redes sociales, pidiendo “una reducción más rápida y mayor de las fuerzas, investigaciones dirigidas por el estado sobre las muertes” de Pretti y Good, y “el fin de esta campaña de represalias”.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, estuvo de acuerdo con la evaluación de Walz de que la reducción “sería un paso en la dirección correcta”, pero agregó que él y su equipo “todavía están luchando para poner fin a este aumento ilegal e inconstitucional”.

“Espero que el Sr. Homan tenga éxito en su objetivo de lograr una reducción completa y poner fin al aumento repentino de tropas lo antes posible. Los habitantes de Minnesota no quieren ni necesitan menos”, declaró el fiscal general en un comunicado.

La retirada parcial se produce mientras niños y familias en todo Minnesota continúan detenidos en centros de inmigración, en medio de un creciente escrutinio sobre cómo se llevan a cabo los arrestos que involucran a menores.

Dos hermanos de la escuela primaria de Minnesota fueron liberados este miércoles con su madre de un centro de detención de inmigración en Texas.

La liberación se produjo días después de que Liam Ramos, de 5 años, con un ahora infame sombrero de conejito azul, y del mismo distrito escolar, regresó a casa tras salir de esa misma instalación.

Los hermanos reconocieron a otro estudiante de su escuela mientras estaban dentro de la cafetería del centro de detención, reveló el distrito de Escuelas Públicas de Columbia Heights, y agregó que los niños y su madre están “en buena salud” y ansiosos por reanudar la escolarización de los menores.

Al menos seis estudiantes del distrito han sido detenidos este año, informó CHPS, lo que llevó a los líderes escolares a mantener su compromiso de traer a casa a aquellos que aún están bajo custodia.

Varios distritos escolares de Minnesota presentaron el miércoles una demanda federal en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos buscando bloquear las operaciones de control de inmigración en o cerca de escuelas y paradas de autobuses sin una orden judicial o circunstancias exigentes.

Los educadores de todo Minnesota han descrito aulas medio vacías y padres temerosos de enviar a sus hijos a la escuela, y uno de los presidentes del sindicato de educación del estado calificó a los agentes de inmigración como “una de las mayores amenazas para la salud y la seguridad de los niños en edad escolar de Minnesota en este momento”.

Alejandra Jaramillo, Michael Williams, Jennifer Sherwood, Rebekah Riess, Holly Yan, Chris Boyette y Danya Gainor de CNN contribuyeron a este informe.