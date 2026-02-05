Bill Gates enfrenta nuevo escrutinio por sus lazos con Epstein tras la publicación de documentos del Departamento de Justicia

Por Andrew Kaczynski, CNN

La reciente publicación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein ha arrojado una nueva sombra sobre los vínculos del multimillonario Bill Gates con el delincuente sexual convicto, revelando una serie de acusaciones gráficas y no verificadas, así como un nivel de coordinación filantrópica entre ambos más detallado de lo que se conocía anteriormente.

Los elementos más polémicos de la publicación involucran dos borradores de correos electrónicos que, al parecer, Epstein escribió para sí mismo en julio de 2013. En estas notas, llenas de errores tipográficos y tono hostil, Epstein parece afirmar que facilitó encuentros sexuales para Gates y lo ayudó a conseguir medicamentos para ocultar una infección de transmisión sexual a su esposa.

No está claro quién escribió los borradores de 2013 guardados en la cuenta de correo electrónico de Epstein, pero están dirigidos de Epstein a sí mismo.

Gates ha negado rotundamente estas afirmaciones, calificándolas de “falsas”.

La publicación más amplia de documentos del Departamento de Justicia, que suma más de 3 millones de páginas, contiene numerosos correos electrónicos entre ambos que muestran la coordinación de reuniones y discusiones sobre el trabajo filantrópico de Gates.

Todas las interacciones documentadas con Gates ocurrieron después de la condena de Epstein en 2008 por cargos relacionados con la prostitución.

Una revisión de CNN KFile encontró varios cientos de referencias a Gates en los archivos recién publicados, incluidos numerosos correos electrónicos detallando agendas con reuniones, comidas, llamadas telefónicas propuestas y esfuerzos de Epstein para concertar encuentros con Gates.

Algunos ejemplos incluyen una cena con Gates en diciembre de 2010 y un posible almuerzo en febrero de 2013, seguido de reuniones en abril y octubre de 2011. Los registros también reflejan una reunión en Noruega en agosto de 2012 y otra una semana después, dos reuniones en febrero de 2013 y una posible cena en septiembre de 2013 en la que Epstein extendió una invitación a un diplomático noruego. Además, incluyen un recordatorio en Google Calendar de una reunión por Skype con Gates en enero de 2014 y una reunión y llamada telefónica en septiembre de 2014.

Las fotos publicadas en noviembre por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, procedentes del patrimonio de Epstein, también mostraban a Gates y al príncipe Andrés junto a un piloto cerca de un avión, así como una imagen de Gates con una mujer cuyo rostro fue editado por protección.

Parte de los intercambios se refiere a los extensos esfuerzos filantrópicos de Gates. El cofundador de Microsoft se ha comprometido a donar la gran mayoría de su fortuna, con enfoque en la salud global y la reducción de la pobreza.

Epstein ofrecía repetidamente consejos sobre el enfoque filantrópico de Gates a través de la Fundación Gates, con respuestas de Gates que indican que tomaba esa orientación en serio y, en ocasiones, estaba explícitamente de acuerdo con las recomendaciones de Epstein.

“Disfruté mucho el desayuno”, escribió Gates a Epstein en diciembre de 2014. “Todos los asistentes eran personas interesantes. Logramos hablar lo suficiente sobre filantropía para obtener sus reacciones sin incomodarlos demasiado… Así que creo que el desayuno fue un éxito en términos de relaciones que valoro y en las que seguiré invirtiendo tiempo”.

“Como siempre, a todos les caíste muy bien. Cada uno sorprendido por lo informado que estabas sobre muchos temas variados”, respondió Epstein. “Sugiero que tengamos otra reunión. Déjame organizarla, moderarla, etc., o si prefieres, estoy dispuesto a que otra persona ocupe mi lugar, pero esa persona debe presentar una estructura, explicarla y hacer preguntas a todos”.

Epstein concluyó ofreciendo a Gates una invitación a su isla privada: “Algunas personas interesantes visitarán la isla durante las vacaciones. Por supuesto, tú y tu familia son bienvenidos”. Gates sostiene que nunca visitó la isla y no hay indicios de que haya aceptado la invitación.

Sin embargo, los intercambios filantrópicos conviven con acusaciones mucho más explícitas contenidas en el borrador no enviado del correo electrónico de Epstein. Los dos correos, fechados el 18 de julio de 2013, parecen ser mensajes que Epstein escribió para sí mismo. No está claro si alguna vez fueron enviados.

Aunque los correos electrónicos sugieren en ese momento algún tipo de distanciamiento en su amistad, las reuniones e intercambios de correos electrónicos continuaron durante ese tiempo.

Epstein afirmó en un correo electrónico que ayudó a Gates a conseguir medicamentos “para lidiar con las consecuencias de relaciones sexuales con mujeres rusas” y “encuentros ilícitos con mujeres casadas”. El correo electrónico también hace referencia a que Gates pidió a Epstein que le proporcionara Adderall para torneos de bridge.

Un borrador de correo electrónico alega que Gates, entre lágrimas, le pidió a Epstein que eliminara mensajes haciendo referencia a una infección de transmisión sexual, “tu petición de que te proporcionara antibióticos que pudieras darle a Melinda de forma encubierta”, y que eliminara detalles personales explícitos sobre su pene.

Las denuncias contenidas en el borrador del correo electrónico no han sido verificadas ni corroboradas. No hay indicios de que el mensaje haya sido compartido alguna vez con Gates o cualquier otra persona, y Gates no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein.

Gates ha negado enérgicamente las afirmaciones y un representante de Gates dijo a CNN: “Estas afirmaciones son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein de no tener una relación continua con Gates y hasta dónde estaría dispuesto a llegar para atrapar y difamar. Aunque el señor Gates reconoce que reunirse con Epstein fue un grave error de juicio, niega categóricamente cualquier conducta inapropiada relacionada con Epstein y las horribles actividades en las que Epstein estuvo involucrado. El señor Gates nunca visitó la isla de Epstein, nunca asistió a fiestas con él y no tuvo ninguna participación en actividades ilegales asociadas con Epstein”.

Posteriormente, a Gates se le preguntó sobre los últimos documentos en una entrevista con Nine News, filial de CNN en Australia.

“Aparentemente, Jeffrey se escribió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo electrónico nunca fue enviado, es falso. Así que no sé cuál era su intención. Simplemente me recuerda que cada minuto que pasé con él lo lamento y me disculpo por haberlo hecho”, dijo Gates.

Agregó: “Es un hecho que solo estuve en cenas, nunca fui a la isla. Nunca conocí a ninguna mujer. Y mientras más salga a la luz, más claro será que, aunque ese tiempo fue un error, no tuvo nada que ver con ese tipo de comportamiento”.

Su exesposa, Melinda French Gates, ha dicho en un reciente adelanto de una entrevista con NPR que la publicación de nuevos documentos sobre Epstein le trajo recuerdos dolorosos de su matrimonio y que cualquier pregunta pendiente sobre Epstein corresponde responderla a su exesposo.

“Cualesquiera que sean las preguntas que queden sobre eso —ni siquiera puedo empezar a saberlo todo—, esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos tienen que responder por esas cosas, no yo”, dijo.

Se dice que los vínculos de su exesposo con Epstein fueron un factor en su divorcio, de acuerdo con una historia de 2021 del Wall Street Journal. El informe citó documentos que decían que Melinda Gates y sus asesores sostuvieron varias llamadas en octubre de 2019 cuando el New York Times informó que Gates se había reunido en numerosas ocasiones con Epstein.

Epstein parece haber estado al tanto, al menos en parte, de la incomodidad de Melinda Gates por su relación.

En enero de 2017, Epstein intercambió mensajes con un remitente anónimo, quien mencionó que vería pronto a Bill Gates. El usuario escribió: “Quiere hablar contigo, pero su esposa no lo permite”.

“Por cierto, se siente mal por el fondo asesorado por donantes. Pensó que era una gran idea, pero su esposa no lo permitió”, escribió el usuario anónimo, posiblemente haciendo referencia a un fondo asesorado por donantes como una forma de continuar realizando donaciones benéficas.

El usuario sugirió que podría llamar a Epstein mientras estaba con Gates, agregando que Gates “te aprecia” y “te manda saludos”.

Epstein entonces sugirió que Melinda se reuniera con Kathy Ruemmler, exconsejera de la Casa Blanca del presidente Barack Obama y una de las principales abogadas del país, como una forma de calmar las preocupaciones de Melinda Gates.

“Bill conoció a mi amiga Kathy Ruemmler, consejera de Obama durante 5 años. A ella le encantaría sentarse con Melinda y darle el otro punto de vista sobre Jeffrey”, escribió Epstein, añadiendo: “Ella es una gran defensora mía”.

Ruemmler dijo anteriormente a CNN en un comunicado que nunca se reunió con Bill Gates ni defendió sus intereses ante ningún tercero, incluida Melinda Gates.

Representantes de Bill y Melinda Gates previamente no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre este intercambio.

A lo largo de numerosos correos electrónicos, Epstein y Gates discutieron su enfoque hacia la filantropía y el trabajo en la Fundación Gates, con asesores de Gates que a veces reenviaban correos electrónicos de Epstein sobre su trabajo.

En febrero de 2011, Epstein envió un correo electrónico a una persona cuyo nombre está editado por protección: “Tú y yo estamos invitados a Seattle para pasar tiempo con Bill Gates”.

Dos meses después, un correo electrónico muestra a Lesley Groff, asistente de Epstein, enviando un correo a Larry Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de la Universidad de Harvard, advirtiéndole que no esperara cenar durante una reunión en abril de 2011 en Nueva York.

“Buenos días, Larry. Jeffrey quería que le informara que el lunes por la noche, Bill Gates ya habrá cenado antes de su llegada… por lo tanto, Jeffrey solo servirá pastelitos, postres, café, etcétera, ese tipo de cosas. Quiere asegurarse de que no vengas con demasiada hambre esperando cenar. Gracias por entender. Que tengas un excelente fin de semana”, escribió Groff.

“Bien. Por favor, asegúrate con Jeffrey de que esto va a suceder porque estoy ajustando mucho mi agenda para estar allí. Lo espero con interés”, respondió Summers.

Otro intercambio de correos electrónicos de agosto de 2014 muestra a Bill Gates y Epstein discutiendo el enfoque de Gates hacia la filantropía, con Epstein ofreciendo consejos y Gates estando de acuerdo.

“Estoy seguro de que, con el enfoque correcto, podrás recaudar al menos US$ 100.000 millones. Todos los de gran fortuna están lidiando con los mismos problemas: cómo donar parte de su dinero”, escribió Epstein. “Veo que venderte a ti mismo no es tu punto fuerte. Normalmente, no es necesario. Aquí creo que posiblemente harás nuevos amigos, compartirás ideas con un nuevo grupo de personas que quieren hacer el bien, pero no saben cómo. Sin diapositivas, sin presentación (excepto para el seguimiento con sus abogados). Me gustaría ayudarte. Ni más, ni menos. Me encanta la idea. Conozco el tema, conozco a la gente”.

“Estoy de acuerdo en que no debo usar diapositivas ni siquiera hacer una presentación”, respondió Gates. “He pensado un poco en lo sorprendido que estoy de lo difícil que es hacer buena filantropía y lo que realmente ha funcionado podría ser interesante para ellos. Encontraré un momento esta semana para que hablemos”.

Ese mismo mes, Epstein envió un correo electrónico al autor Michael Wolff: “¿Quiero que Bill Gates sugiera que la mayor estructura de fondo benéfico fue idea mía y que, según él, no conoce mejor asesor financiero, o me estoy buscando problemas?”

Un correo electrónico del 15 de marzo de 2017 también muestra que Epstein contactó a Gates y a Larry Cohen, CEO de Gates Ventures, y los animó a reunirse con Tom Barrack, asesor del presidente Donald Trump que ahora es embajador en Turquía.

“Para aumentar la probabilidad de que consigas un impulso significativo, sugiero que te reúnas con Tom Barrack en Washington”, escribió Epstein.

