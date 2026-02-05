Asamblea Nacional de Venezuela aprueba en primera discusión la ley de amnistía para los presos políticos. ¿Qué falta ahora?

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, en primera discusión, un proyecto de ley de amnistía para presos políticos, anunciado la semana pasada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La iniciativa pasará ahora a consulta pública y posteriormente a una segunda discusión para ser aprobada.

El proyecto de ley excluye a las personas condenadas por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, corrupción, tráfico de drogas y homicidio intencional, dijo el diputado chavista Jorge Arreaza al presentar el proyecto de ley.

Durante la sesión, Arreaza señaló que la iniciativa busca contribuir a la reconciliación nacional. “Nos obliga la patria a ser responsables, a sanar heridas, a reconocernos, a entendernos y a construir en conjunto los pasos y los caminos. Es una obligación ética de entreayudarnos y entresanarnos en este momento histórico”, dijo.

La organización no gubernamental Foro Penal calcula que en Venezuela permanecen encarceladas más de 600 personas por motivos políticos. Aunque la cifra ha disminuido en las últimas semanas luego de que el Gobierno anunciara la liberación de “un número importante de personas”, organizaciones civiles y familiares consideran que el ritmo de las excarcelaciones ha sido lento. Hasta el momento, se han registrado 383 ecarcelaciones, según Foro Penal, que insiste en la liberación de todos los detenidos.

Para el proceso de consulta pública, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados. Entre ellos figuran Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela. Rodríguez pidió “celeridad” en el trabajo de la comisión.

“No tenemos mucho tiempo”, aseguró el presidente de la Asamblea, hermano de la presidenta encargada, quien subrayó “la necesidad de sanación” del país. En ese sentido, exhortó a que la consulta sea “profunda” e incluya a quienes deseen aportar testimonios o propuestas, así como a familiares de personas privadas de libertad, a los propios detenidos y a “las víctimas de los crímenes que se han cometido en todos estos años”.

Tras años de crisis, unos 8 millones de venezolanos se han visto obligados a dejar el país. Organizaciones no gubernamentales y distintos actores políticos han considerado positiva la discusión de una amnistía, aunque insisten en que el debate sea abierto y que el texto incorpore las observaciones de la ciudadanía.

La iniciativa, aprobada por unanimidad en primera discusión, fue anunciada el pasado 30 de enero como una propuesta de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que —según explicó Delcy Rodríguez— pueda abarcar casos desde 1999 y servir como un puente de diálogo entre los actores políticos.

Rodríguez asumió la presidencia encargada tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos y solicitó que el proyecto fuera debatido con carácter de urgencia en la Asamblea Nacional.

