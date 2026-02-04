¿Qué pasó con la madre de Savannah Guthrie y cómo va la investigación de su desaparición? Las claves del caso

Por Elise Hammond, CNN

Tres días después de que Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, fuera reportada como desaparecida de su hogar en Arizona, los investigadores continúan analizando evidencia y pidiendo pistas al público.

“Cada pista y cada dato es importante. Estamos investigando cada cosa con ahínco”, declaró a la prensa el martes Jon Edwards, agente especial adjunto a cargo de la oficina del FBI en Tucson. “Por favor, ayúdennos a traer a Nancy Guthrie a casa”.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, no ha indicado si existen pistas que apunten a un sospechoso por la desaparición.

“Creemos que Nancy fue secuestrada de su hogar contra su voluntad, y en eso estamos”, declaró Nanos el martes por la tarde.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el sábado por la noche en su casa en Catalina Foothills, cerca de Tucson, y la policía afirma que el tiempo es crucial para encontrarla, especialmente porque no recibe su medicación diaria esencial. Tras la denuncia de su desaparición el domingo, las autoridades encontraron una escena “muy preocupante” en su vivienda, lo que dio pie a una investigación criminal, según declaró Nanos a principios de esta semana.

Savannah Guthrie, quien viajó a Tucson tras enterarse de la desaparición de su madre, pide oraciones por su familia. Permanece en la zona con sus dos hermanos para colaborar en la investigación.

Esto es lo que sabemos:

El martes, Nanos se negó a compartir detalles específicos sobre los hallazgos de los investigadores y admitió varias veces y con franqueza no tener respuestas.

Cuando se le preguntó si más de una persona podría estar involucrada, el sheriff respondió: “Ni idea”.

En una entrevista con CBS News, Nanos afirmó que los investigadores “de ninguna manera” descartan una supuesta nota de rescate, aunque las autoridades no han confirmado su autenticidad.

Cuando CBS le preguntó qué consideraban creíble las autoridades en la nota, Nanos respondió: “Toda la nota”.

“Cuando la nota nos llega, es como cualquier prueba. Nos la entregan. Nos dan una pista. Vamos a analizar cada aspecto de esa pista y la utilizaremos como tal”, dijo Nanos.

“¿Entonces no están descartando esta nota en este momento?”, preguntó el reportero de CBS News, Jonathan Vigliotti. Nanos respondió: “De ninguna manera”.

El sheriff dijo que los investigadores revisaron la nota y decidieron compartirla con Savannah Guthrie, según informa CBS. CNN se ha puesto en contacto con el FBI y con los representantes de Savannah Guthrie.

CBS entrevistó a Nanos después de que TMZ informara que recibió lo que parecía ser una nota de rescate. TMZ afirma haber remitido la posible nota de rescate a la oficina del sheriff. Otra redacción, una cadena de televisión de Tucson, afirmó haber recibido también lo que parece ser una nota de rescate y haberla compartido con las autoridades.

El departamento del sheriff declaró el martes que estaba “al tanto” de los informes sobre posibles notas de rescate en relación con la desaparición. No ha proporcionado más detalles sobre las supuestas notas de rescate.

Cuando CNN le preguntó si se había compartido una nota con Savannah Guthrie y sus detalles, el departamento del sheriff remitió a CNN a una declaración previa: “Todas las pistas y avisos se están tomando en serio y se remiten directamente a nuestros detectives, quienes están coordinando con el FBI”.

Muestras de ADN de la casa de Guthrie se han enviado a laboratorios para su análisis, dijo Nanos.

“Hemos recibido algunos resultados, pero nada que indique sospechosos”, dijo.

Los investigadores han procesado la escena dentro y fuera de la residencia y han entregado la casa a la familia Guthrie, informaron las autoridades el martes.

Los periodistas presionaron al sheriff para que compartiera detalles sobre si había indicios de entrada forzada en la casa, objetos faltantes, sangre en la escena o si hay un período de tiempo específico en el que el público debería centrarse.

“Realmente no quiero acotar el tiempo, porque al hacerlo podemos perder algunas pistas”, dijo Nanos.

Reconociendo la naturaleza delicada de la situación, la familia Guthrie ha procurado mantener algunos detalles relacionados con la investigación fuera del alcance de los medios.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el sábado cuando su familia la llevó a casa después de cenar alrededor de las 9:30 o 9:45 p.m., hora local, según declaró Nanos a CNN. La metieron en la casa y se fue a dormir, añadió.

Cuando Guthrie no se presentó a la iglesia el domingo por la mañana, un feligrés llamó a sus familiares, quienes fueron a su casa alrededor de las 11 a.m. a buscarla, según informó el sheriff en una conferencia de prensa el lunes.

Un familiar llamó al 911 alrededor del mediodía del domingo para reportar su desaparición, dijo Nanos, y se enviaron detectives de homicidios a la casa.

“Algo que me dijeron sobre esa escena me hizo creer que hay más que una persona desaparecida”, dijo Nanos sobre la decisión de iniciar una investigación criminal.

El caso “no está relacionado con la demencia”, declaró Nanos el lunes, y Guthrie está “en pleno uso de sus facultades mentales” y “muy lúcida”. Pero también tiene movilidad limitada y “no podía caminar ni 50 metros”, dijo el sheriff, lo que llevó a los investigadores a creer que fue secuestrada en la casa.

“No se trata de alguien que se haya ido de la casa”, dijo Nanos el lunes.

Las autoridades desconocen la hora a la que fue secuestrada, dijo Nanos.

En este momento, “el tiempo es crucial” para encontrarla, dijo el sheriff el lunes. Perder su medicación diaria “podría ser fatal” para Guthrie, dijo.

Jeff Lamie, vecino de Nancy Guthrie, la describió como una “persona normal” a la que veía a diario mientras paseaba a sus perros, y agregó que había vivido sola desde que murió su propio perro.

Lamie le dijo a Erin Burnett de CNN que su desaparición es “impactante” y que la gente del vecindario está “inquieta”.

Dijo que las autoridades han estado rastreando la zona, pidiendo a los residentes que revisen la maleza alrededor de sus casas y que vean las imágenes de las cámaras de los timbres para ver si notan algo fuera de lo común. “Desafortunadamente, hasta el momento no podemos brindar ninguna ayuda en ese sentido”, dijo.

Las autoridades están tratando la casa de Guthrie como la escena de un crimen y han descrito las circunstancias de su desaparición como sospechosas, según Nanos.

Las autoridades encontraron sangre dentro de la casa de Guthrie, informó Los Angeles Times el martes, citando a fuentes policiales que no están autorizadas a hablar públicamente del caso. El informe no detalló de quién era la sangre encontrada ni en qué lugar de la casa se encontró.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima para obtener comentarios sobre la sangre, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Nanos se negó el martes a dar más detalles sobre si se encontró sangre dentro de la casa o no.

“También tenemos algunos elementos en la escena que nos indican que fue sacada de allí contra su voluntad. No puedo entrar en todos esos detalles” para proteger la integridad del caso, declaró Nanos el lunes.

También se negó el lunes a decir si Guthrie parecía haber resultado herida durante el incidente.

La policía tiene el teléfono celular de Guthrie y también lo está revisando, añadió Nanos.

Cuando CNN le preguntó si Guthrie podría ser víctima de un secuestro a cambio de un rescate, dada la alta notoriedad de su hija, Nanos respondió el lunes que esa no es la dirección que están tomando los investigadores, pero “nunca lo descartaremos”.

Los investigadores tampoco creen que se tratara de un allanamiento de morada o un robo que salió mal, declaró Nanos a MS NOW, aunque añadió que tampoco descartan esa posibilidad.

Las autoridades locales lideran la investigación —con la asistencia de cerca de 100 detectives del sheriff— y agentes del FBI de todo Arizona están plenamente comprometidos y ofreciendo recursos técnicos, según declaró a CNN el lunes una fuente policial familiarizada con la investigación. Esto incluye la asistencia con el análisis de datos de las torres de telefonía móvil cercanas a la casa de los Guthrie.

Una prioridad para los investigadores en este momento es descargar las grabaciones de seguridad de la casa, dijo. Empresas privadas como Google y Apple también han ofrecido ayuda, añadió el sheriff.

Los investigadores también están analizando cualquier dato disponible sobre un marcapasos, aunque las autoridades no han publicado plazos específicos relacionados con el dispositivo, informaron los agentes del sheriff en una actualización el martes.

El departamento del sheriff habilitó una línea de denuncia para que las personas envíen videos o imágenes que puedan ser útiles para la investigación, y se ofrece una recompensa de hasta 2500 dólares por información que conduzca a un arresto.

Las autoridades también están revisando evidencia digital, incluyendo el uso de un lector de matrículas y la manipulación de videos de vigilancia. Nanos afirmó que no está claro si hubo un vehículo involucrado.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos trajo a su equipo de perros para ayudar en la búsqueda, dijo a CNN.

“En esta comunidad, adoptamos un enfoque regional muy sólido para la aplicación de la ley”, dijo Nanos. “El Departamento de Policía de Tucson, el departamento del sheriff y otras 10 agencias locales de este valle… he tenido noticias de todos ellos”.

El sheriff se mostró optimista sobre su equipo y dijo al final: “Realmente creo que la encontraremos” Savannah Guthrie se encuentra en Arizona, dijo Nanos. El programa “Today” abrió el lunes con una declaración suya: “En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nos centramos en el regreso sano y salvo de nuestra querida mamá”.

El programa “Today” abrió el lunes con un comunicado de Savannah Guthrie: “En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nuestro objetivo principal es el regreso sano y salvo de nuestra querida mamá”.

El comunicado también instó a cualquier persona que tenga información a comunicarse con la oficina del sheriff.

El equipo de seguridad de la presentadora también ha estado en contacto con el departamento del sheriff, dijo Nanos, y agregó que las autoridades no tienen conocimiento de ninguna amenaza hacia la presentadora de televisión.

En una publicación en Instagram el lunes por la noche, Savannah Guthrie escribió: “Gracias por unir sus oraciones a las nuestras por nuestra amada madre, nuestra querida Nancy”, y describió a su madre como “una mujer de profundas convicciones, una buena y fiel servidora”.

“Eleven sus oraciones con nosotros y crean con nosotros que serán reconfortadas por ellas en este preciso momento. Los necesitamos”, escribió, y citó un pasaje de la Biblia antes de concluir con un mensaje solemne: “Tráiganla a casa”.

Quien la tenga “podría dejarla en cualquier estación de bomberos, hospital, supermercado”, etcétera, y “no habría preguntas”, dijo a CNN una fuente cercana a la familia.

La Casa Blanca ofreció oraciones por la familia Guthrie y pidió el regreso sano y salvo de Nancy el martes en una publicación en X, e instó a cualquier persona con información sobre ella a contactar a las autoridades.

El presidente Donald Trump dijo que llamará a Savannah Guthrie e indicó que está dispuesto a destinar más recursos federales a la búsqueda de su madre.

Savannah Guthrie tenía previsto viajar a Italia el lunes para la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 por parte de NBC, pero ya no se unirá al equipo de reporteros, según informó NBC Sports en un comunicado.

“Savannah no nos acompañará en los Juegos Olímpicos, ya que se centra en estar con su familia en estos momentos difíciles”, decía el comunicado. “Nuestros corazones están con ella y con toda la familia Guthrie mientras continúa la búsqueda de su madre”.

Savannah Guthrie ha elogiado a menudo a su madre y su estrecha relación. Durante la celebración de su 80º cumpleaños en “Today”, Savannah Guthrie la describió como alguien que ha “vivido una vida de integridad y lealtad”. Habló de cómo su madre crió a tres hijos tras la pérdida de su padre, quien falleció antes de que Savannah terminara el último año de secundaria.

“Ella ha enfrentado desafíos impensables en su vida con coraje, sin autocompasión, con determinación y siempre, siempre con una fe inquebrantable”, dijo Savannah Guthrie durante ese homenaje.

Esta historia se ha actualizado con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Brian Stelter y Holmes Lybrand de CNN contribuyeron con este informe.