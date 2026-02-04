Skip to Content
National Signing Day 2026

By
Published 11:12 PM

Fountain- Fort Carson signees:

Ava Archuletta – Track & Field – Metropolitan State University

Justyn Jordan – Football – Idaho State University

Alexa Queen – Track & Field - Duke University

Logan Osborn – Baseball – Friends University

Cadence Hirsch – Girls Soccer – University of Northwestern St. Paul

Palmer Ridge football signees:

Tyler Himebauch - Boise State

Brody Elliott - Pittsburgh State

Jack Mabe - Black Hills State

Mike Toth - Butler University

Dylan Yanovich - Fort Lewis

Jake Coyle - Fort Lewis

Pueblo County football signees:

Brody Kidd - Concordia University Wisconsin

Jacob Gonzales - Concordia University Wisconsin

Article Topic Follows: News
Colorado
Colorado Springs
local news

Danny Mata

Danny Mata is a sports anchor/reporter for KRDO. Learn more about Danny here.

