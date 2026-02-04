National Signing Day 2026
Fountain- Fort Carson signees:
Ava Archuletta – Track & Field – Metropolitan State University
Justyn Jordan – Football – Idaho State University
Alexa Queen – Track & Field - Duke University
Logan Osborn – Baseball – Friends University
Cadence Hirsch – Girls Soccer – University of Northwestern St. Paul
Palmer Ridge football signees:
Tyler Himebauch - Boise State
Brody Elliott - Pittsburgh State
Jack Mabe - Black Hills State
Mike Toth - Butler University
Dylan Yanovich - Fort Lewis
Jake Coyle - Fort Lewis
Pueblo County football signees:
Brody Kidd - Concordia University Wisconsin
Jacob Gonzales - Concordia University Wisconsin