Elecciones intermedias: por qué los demócratas tendrían dificultades para lograr otra “ola azul” en la Cámara

Hace ocho años, los demócratas ganaron más de 40 escaños con la ayuda de docenas de veteranos y candidatos con experiencia militar motivados a competir para contrarrestar al presidente Donald Trump.

Es poco probable que las elecciones intermedias de este año tengan un resultado similar.

Ambos partidos coinciden en que el mapa está mucho más ajustado debido, en parte, a la redistribución de distritos a mitad del ciclo y a la creciente polarización política. Y si bien los demócratas entran al ciclo con ventajas inherentes, también son menos populares entre los votantes que en años anteriores. El partido que controle la Cámara de Representantes el próximo año podría disfrutar de una escasa mayoría.

“Los demócratas tienen el viento a favor, pero la gente subestima las dificultades del camino”, dijo Jesse Ferguson, estratega que ha trabajado para el brazo de campaña de los demócratas de la Cámara de Representantes. “Si tuviera que juzgar el entorno, preferiría ser nosotros, y si tuviera que juzgar el terreno, preferiría ser ellos”.

Ambos partidos esperan cambios de rumbo. Los republicanos apuestan a que la opinión de los votantes sobre la economía mejore en los próximos meses, mientras que los demócratas ven una oportunidad en el tema de la inmigración, donde los votantes se han mostrado reacios a aceptar el enfoque de la administración.

La indignación pública ha crecido después de que agentes federales dispararan fatalmente a dos manifestantes en Minneapolis —–una madre de tres hijos y un enfermero de la UCI— y funcionarios de la administración hicieron afirmaciones iniciales sin fundamento sobre las circunstancias de los homicidios.

“Creo que el presidente Trump comenzó en la dirección correcta, pero… no podemos tener más Minnesotas”, dijo Sarah Chamberlain, presidenta y CEO de Republican Main Street Partnership, que trabaja para promover la elección de moderados del Partido Republicano.

La lucha por la redistribución de distritos a nivel nacional continúa, y es demasiado pronto para saber qué temas serán prioritarios para los votantes en noviembre. Pero así es como ambos partidos ven la situación dentro de nueve meses.

En el papel, los demócratas tienen motivos para ser optimistas con respecto a noviembre

El partido ha ganado escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias en todas las elecciones, excepto en dos, desde 1938. La confianza que los votantes han depositado durante mucho tiempo en Trump en cuanto a la economía está menguando, al igual que su índice de aprobación en la aplicación de la ley migratoria. Y los demócratas han tenido un rendimiento superior en las elecciones especiales del último año, más recientemente en una contienda por el Senado estatal de Texas .

Los demócratas también parecen haber encontrado un mensaje que resuena entre los votantes: la asequibilidad. Las elecciones en Nueva Jersey, Virginia y la ciudad de Nueva York del año pasado demostraron que centrarse intensamente en el aumento del costo de la atención médica, los servicios públicos, los alimentos y la vivienda es una estrategia ganadora para un partido que perdió el apoyo de la clase trabajadora y las minorías en 2024.

Pero el camino por delante no es del todo fácil para los demócratas. Grupos republicanos, como el Comité Nacional de Campaña Republicana, han recaudado más fondos que sus homólogos demócratas. Y MAGA Inc., un super PAC independiente de campaña alineado con Trump, cerró 2025 con US$ 300 millones.

Los demócratas también están todavía en el proceso de reconstruir su imagen pública.

Si bien más votantes afirman que probablemente votarían por un demócrata en lugar de un republicano, los líderes del partido son menos populares que antes de las elecciones intermedias de 2018. Una encuesta reciente de CNN/SSRS reveló que el índice de aprobación de los líderes demócratas se encontraba 44 puntos por debajo de su nivel en enero, en comparación con 28 puntos por debajo en septiembre de 2017.

“Quienes dan por sentado que los demócratas ganarán la Cámara de Representantes se equivocan”, dijo Ferguson. “No es algo inevitable; hay un camino hacia la victoria. Esto no es pan comido”.

Los republicanos están vinculando sus esperanzas de desafiar la historia al mapa electoral.

Hay muchos menos escaños competitivos ahora que hace ocho años. Mientras los demócratas buscan expandir su mapa hacia territorios cada vez más republicanos, como el Distrito 11 de Carolina del Norte, que Trump ganó por casi 10 puntos en 2024, los republicanos ven oportunidades ofensivas en los varios escaños que ocupan los demócratas en los distritos que Trump ganó.

En 2018, los republicanos defendieron a casi dos docenas de candidatos en el cargo en distritos que Hillary Clinton ganó en 2016, principalmente en distritos suburbanos. Estos distritos de mayoría republicana fueron clave para la victoria de los demócratas.

Antes de la guerra de redistribución de distritos, los republicanos se disponían a defender solo tres escaños ganados por la exvicepresidenta Kamala Harris, mientras que los demócratas tenían 13 escaños en los que Trump ganó. Los republicanos estiman que ahora hay 16 demócratas en los distritos de Trump y siete republicanos en los de Harris.

Esos distritos cruzados demócratas incluyen el segundo distrito de Maine, donde se jubila el representante Jared Golden, y el noveno distrito de la representante de Ohio Marcy Kaptur, que se movió más a la derecha según los nuevos mapas adoptados el año pasado.

Los republicanos también esperan que la economía mejore de una manera que los votantes aprecien antes de noviembre.

“En 2018, tuvimos una carga pesada en términos de atención médica desde el comienzo de la primera semana de la presidencia de Trump, y realmente no disminuyó”, dijo Matt Gorman, quien se desempeñó como director del NRCC en 2018. “Aquí, es mucho más fluido”.

Gorman destacó los avances en materia de inflación y el rápido crecimiento económico. Añadió que los republicanos apuestan a que los votantes percibirán estos cambios antes del día de las elecciones.

La pregunta es si llegará al público con la suficiente rapidez para satisfacerlo.

El reciente viaje de Trump a Iowa puso de relieve otro problema que enfrentan los republicanos: los votantes del presidente no necesariamente votan por otros republicanos, en particular cuando su nombre no está en las papeletas como ocurrió en 2024.

Si bien el presidente ganó el primer distrito de Iowa por ocho puntos en esas elecciones, la representante Mariannette Miller-Meeks conservó el escaño por una fracción de punto: solo 799 votos. Trump también ganó el tercer distrito del representante Zach Nunn por un margen más amplio que el actual congresista.

La visita de Trump forma parte de lo que los republicanos esperan sea un esfuerzo más amplio y sostenido para convencer a sus partidarios de que acudan a las urnas. La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha declarado que Trump hará campaña “como si fuera 2024”.

“Necesitamos que su gente participe, obviamente”, dijo Chamberlain, de la Republican Main Street Partnership. “Así que va a trabajar para lograrlo, ayudándonos”.

Hasta el momento, los republicanos están ganando por un estrecho margen la redistribución de distritos, según un análisis de CNN. Los nuevos mapas podrían ayudar a los republicanos a conseguir hasta nueve escaños adicionales: cinco en Texas, dos en Ohio, uno en Missouri y otro en Carolina del Norte. Los demócratas, por su parte, podrían ganar hasta cinco escaños en California y uno en Utah con la nueva distribución de distritos.

Pero las disputas por la redistribución de distritos electorales a mitad de ciclo distan mucho de resolverse. Los demócratas esperan obtener un escaño adicional en Maryland, donde la legislatura está considerando un nuevo mapa, y en Virginia, donde los legisladores pedirán a los votantes que aprueben un mapa que podría otorgar al partido hasta cuatro escaños más. Los votantes de Missouri también podrían revocar el mapa de ese estado mediante un referéndum.

La pregunta más importante, sin embargo, es cuándo se emitirá una decisión de la Corte Suprema que, según los observadores, podría socavar las disposiciones de la Ley de Derecho al Voto. Los demócratas se preparan para que la corte allane el camino para que los estados del sur eliminen los distritos de mayoría minoritaria. Cuanto antes se emita la decisión este año, más tiempo tendrán las legislaturas controladas por los republicanos para definir nuevos distritos electorales.

Octavo distrito de Pensilvania: el representante Rob Bresnahan, quien se encontraba en su primer mandato, derrotó por un estrecho margen al representante demócrata Matt Cartwright al presentarse como un moderado pragmático que se oponía a la negociación de acciones por parte de congresistas. Sin embargo, desde que asumió el cargo, Bresnahan se ha convertido en uno de los operadores más prolíficos de la Cámara. Posteriormente, firmó una petición de descargo para poner fin a la negociación de acciones en el Congreso y les indicó a sus asesores financieros que suspendieran la gestión activa de sus acciones, pero los demócratas argumentan que el daño ya está hecho. La alcaldesa de Scranton, Paige Cognetti, lanzó su campaña el año pasado con el lema “Paige Against the Machine”, un guiño a su campaña a la alcaldía de 2019 durante la cual se presentó como independiente tras enfrentarse a los líderes demócratas locales.

“El imperativo estratégico para los candidatos demócratas es exponer cómo el actual presidente republicano es responsable de lo caras que están las cosas y aclarar cómo el candidato demócrata es diferente de lo que la gente espera de los demócratas”, dijo Ferguson.

Distrito 17 de Nueva York: el representante Mike Lawler es uno de los dos republicanos que se postulan en un distrito que Harris ganó en 2024, y se ha formado una amplia candidatura demócrata para competir con él en noviembre. Sin embargo, los republicanos argumentan que también es un candidato sólido y un prolífico recaudador de fondos. Ganó la contienda de 2024 contra el exrepresentante Mondaire Jones por más de seis puntos.

“Conoce bien el distrito. No teme ser agresivo ni salir a la calle”, dijo Gorman.

