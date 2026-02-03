National Signing Day
Colorado Springs Christian School
Jordyn Rollins - Soccer - Colorado Christian University
Ella Turner - Soccer - Wartburg College
Coronado High School
Thomas Buckmiller - Football - Western Colorado University
John Corbett - Soccer - Air Force Academy
Xzavier Campos - Cross County/Track & Field - Northern Arizona University
Emma Hylton - Soccer - McPherson College
Emery Meares - Swimming - Carthage College
Libby Gutowski - Cross Country/Track & Field - Kansas Wesleyan University
Florence High School
Noah Howard - Football - Western Colorado University
Jaret Lozano - Football - Knox College
Fountain Fort Carson High School
Ava Archuletta - Track & Field Metro State University
Justyn Jordan - Football - Idaho State University
Alexa Queen - Track & Field - Duke University
Logan Osborn - Baseball - Friends University
Cadence Hirsch - Soccer - University of Northwestern St. Paul
La Junta High School
Yliani Garcia - Wrestling - Otero College
Mesa Ridge High School
Johnnie Roane - Wrestling & Track - Colorado Northwestern
Emma Yancey - Cross Country - Fort Lewis College
Gabby Mares - Cross Country - Friends University
Serenity Higgins - Softball - Doane College
Justine Sifuentes - Softball - Kansas Wesleyan
Deondre Green - Football - Colorado Western University
Trevon Salas - Football - South Dakota School of Mines
Kobe Dooley - Football - Air Force Academy
Jakehlan Watts - Football - Adams State University
Savana Iverson - Volleyball - Knox College
Palmer Ridge High School
Tyler Himebauch - Football - Boise State
Brody Elliott - Football - Pittsburgh State
Jack Mabe - Football - Black Hills State
Mike Toth - Football - Butler University
Dylan Yanovich - Football - Fort Lewis
Jake Coyle - Football - Fort Lewis
Pine Creek High School
Jayden Riberty - Football - Central College
Pueblo County High School
Jacob Gonzales - Football - Concordia University - Wisconsin
Brody Kidd - Football - Concordia University - Wisconsin