Skip to Content
News

National Signing Day

By
Published 10:01 PM

Colorado Springs Christian School

Jordyn Rollins - Soccer - Colorado Christian University

Ella Turner - Soccer - Wartburg College

Coronado High School

Thomas Buckmiller - Football - Western Colorado University

John Corbett - Soccer - Air Force Academy

Xzavier Campos - Cross County/Track & Field - Northern Arizona University

Emma Hylton - Soccer - McPherson College

Emery Meares - Swimming - Carthage College

Libby Gutowski - Cross Country/Track & Field - Kansas Wesleyan University

Florence High School

Noah Howard - Football - Western Colorado University

Jaret Lozano - Football - Knox College

Fountain Fort Carson High School

Ava Archuletta - Track & Field Metro State University

Justyn Jordan - Football - Idaho State University

Alexa Queen - Track & Field - Duke University

Logan Osborn - Baseball - Friends University

Cadence Hirsch - Soccer - University of Northwestern St. Paul

La Junta High School

Yliani Garcia - Wrestling - Otero College

Mesa Ridge High School

Johnnie Roane - Wrestling & Track - Colorado Northwestern

Emma Yancey - Cross Country - Fort Lewis College

Gabby Mares - Cross Country - Friends University

Serenity Higgins - Softball - Doane College

Justine Sifuentes - Softball - Kansas Wesleyan

Deondre Green - Football - Colorado Western University

Trevon Salas - Football - South Dakota School of Mines

Kobe Dooley - Football - Air Force Academy

Jakehlan Watts - Football - Adams State University

Savana Iverson - Volleyball - Knox College

Palmer Ridge High School

Tyler Himebauch - Football - Boise State

Brody Elliott - Football - Pittsburgh State

Jack Mabe - Football - Black Hills State

Mike Toth - Football - Butler University

Dylan Yanovich - Football - Fort Lewis

Jake Coyle - Football - Fort Lewis

Pine Creek High School

Jayden Riberty - Football - Central College

Pueblo County High School

Jacob Gonzales - Football - Concordia University - Wisconsin

Brody Kidd - Football - Concordia University - Wisconsin

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Rob Namnoum

Rob is the Sports Director at KRDO-TV. He started working at KRDO in 1999. He has covered the NFL since 1998. Learn more about Rob here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.