La Cámara de Representantes aprueba una ley de financiamiento para reabrir el Gobierno

La Cámara de Representantes aprobó este martes un amplio paquete de gastos que pondrá fin al cierre parcial del Gobierno, pero que crea una nueva crisis de financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dentro de dos semanas.

Se espera que el presidente Donald Trump firme rápidamente el proyecto de ley y ponga fin así al cierre gubernamental después de tres días. Trump y los líderes republicanos habían presionado intensamente a los miembros de su partido para que apoyaran la medida, a pesar de sus propias reticencias, con el fin de evitar un cierre gubernamental paralizante como el que afectó a Washington durante 43 días el otoño pasado.

La votación representa una victoria reñida tanto para Trump como para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien tuvo que persuadir a la dividida bancada republicana para que respaldara un acuerdo que solo financia temporalmente el Departamento de Seguridad Nacional y excluye ciertas prioridades conservadoras.

