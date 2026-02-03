Bitcoin cae a su nivel más bajo desde 2024 y las acciones se desploman ante temores por la IA y la incertidumbre geopolítica

Por John Towfighi, CNN

Un ambiente de nerviosismo se apoderó de los mercados este martes, cuando las acciones se desplomaron y el bitcoin cayó a su nivel más bajo desde noviembre de 2024.

El Dow Jones perdió 360 puntos, un 0,73%. El S&P 500 cayó 1,25%, retrocediendo después de acercarse brevemente a un récord histórico. El Nasdaq, dominado por empresas tecnológicas, se desplomó 2%.

En un reflejo de la aversión al riesgo, el bitcoin cayó casi 7% en las últimas 24 horas, tocando un mínimo cercano a los US$ 73.000, su nivel más bajo desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Poco después, el bitcoin se recuperó ligeramente y cotizó justo por debajo de los US$ 75.000.

El bitcoin ha bajado aproximadamente un 41 % desde que alcanzara un máximo histórico por encima de los US$ 126.000 en octubre. El Gobierno de Trump ha promovido políticas favorables a las criptomonedas y el mandatario prometió convertir a Estados Unidos en la “capital cripto del mundo”.

A pesar del apoyo de Washington, el bitcoin ha languidecido desde su pico de octubre. La criptomoneda más grande del mundo por valor de mercado ha fluctuado de precio y ha luchado por recuperar terreno en medio de una serie de ventas masivas.

Mientras las acciones y el bitcoin bajaban, el oro y la plata subían, extendiendo recientes episodios de volatilidad. Los futuros del oro ganaron 6,8% hasta US$ 4.967 la onza troy, mientras que los futuros de la plata se dispararon 10% hasta unos US$ 84,78 la onza troy.

El oro, considerado un refugio en tiempos de incertidumbre, ha superado al bitcoin en rendimiento durante los últimos cinco años, según datos de FactSet.

“La divergencia del bitcoin respecto al oro indica que la mayoría de los inversores actualmente ven al oro como el activo dominante de resguardo de valor, especialmente en periodos de devaluación monetaria, conflictos geopolíticos e incertidumbre sobre las condiciones macroeconómicas”, dijo Gerry O’Shea, jefe de análisis global de mercados en Hashdex en un correo electrónico.

O’Shea añadió que espera que el bitcoin siga mostrando volatilidad en el corto plazo mientras la industria cripto busca mayor claridad regulatoria e integra sus activos a la infraestructura financiera convencional, pero confía en que su atractivo aumentará.

Las acciones estadounidenses tropezaron mientras Wall Street asimilaba los desarrollos recientes en la industria de la inteligencia artificial.

La startup de IA, Anthropic, presentó el martes nuevas capacidades para su chatbot Claude, incluyendo la asistencia y realización de tareas asociadas con el trabajo legal. El anuncio avivó temores de interrupciones para las empresas de software que proveen datos y servicios a la industria legal.

La venta masiva se produce en medio de recientes inquietudes sobre la posibilidad de que la IA afecte los modelos de negocio de las empresas de software y amenace su cuota de mercado. Las acciones de Salesforce (CRM) cayeron un 6,85%.

Algunas acciones tecnológicas también están haciendo una pausa mientras los inversores buscan oportunidades en otros sectores, según Daniel Skelly, jefe del equipo de investigación y estrategia de mercados de gestión de patrimonio de Morgan Stanley.

“Es notable que la rotación también esté ocurriendo dentro del propio sector tecnológico, ya que los inversores huyen del software debido a los temores persistentes de disrupción por la IA, y se mueven hacia otros ganadores del momento, como la memoria”, dijo Skelly.

El Nasdaq, que alcanzó su último máximo histórico en octubre, ha caído un 3,18% desde su pico. El Dow, que alcanzó un máximo histórico en enero, está a menos de un 1% de su pico.

Los gigantes tecnológicos Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN) cayeron un 2,87% y un 1,79%, respectivamente. Nvidia (NVDA), la estrella del comercio de IA, cayó un 2,84%, lastrando a los mercados.

Persisten las dudas en Wall Street sobre la rentabilidad real del auge de la IA y si los enormes gastos de las empresas se justificarán a largo plazo. Las acciones de Microsoft cayeron 10% el jueves, borrando casi US$ 360.000 millones en valor de mercado, tras reportar menor crecimiento en ventas en la nube de lo esperado y un aumento en el gasto en IA.

Wall Street se encuentra en plena temporada de resultados corporativos, y los inversionistas analizan proyecciones de gasto y cómo las empresas podrán generar ganancias para justificar sus inversiones.

Las acciones de empresas de software también retrocedieron ante temores de que la IA afecte sus modelos de negocio. Salesforce (CRM) cayó 8%.

Mientras los mercados estaban a la baja, las acciones de Walmart (WMT) subieron un 2,94%, elevando el valor de mercado de la empresa por encima del billón de dólares por primera vez.

Los mercados ampliaron sus pérdidas y la volatilidad aumentó tras el reporte de que Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercaba a un portaaviones estadounidense.

El índice de miedo de Wall Street, el VIX, subió un 10%, recortando ganancias después de dispararse hasta un 25%. El VIX cotizó brevemente en 20 puntos, un umbral que señala una volatilidad elevada en los mercados. El Índice de Miedo y Avaricia de CNN pasó de “avaricia” a “miedo”.

Los futuros del petróleo subieron en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán. El crudo Brent, el referente internacional, ganó un 1,6% hasta US$ 67,33 por barril. El West Texas Intermediate, el referente estadounidense, subió un 1,7% hasta US$ 63,21 por barril.

El índice del dólar estadounidense bajó un 0,28%, deteniendo las ganancias tras un fuerte repunte de dos días.

