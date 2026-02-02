Trump critica los Grammy y amenaza con demandar al presentador Trevor Noah por hacer una broma sobre Epstein

Por Logan Schiciano y Isabelle D’Antonio, CNN

Donald Trump criticó este lunes a los Premios Grammy y amenazó con demandar al presentador Trevor Noah después de que el comediante bromeara sobre el presidente y la isla de Jeffrey Epstein.

“¡Los Premios Grammy son lo PEOR, prácticamente imposibles de ver! Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein”, escribió Trump en Truth Social la madrugada del lunes. El presidente añadió que no podía hablar por Clinton, pero que él “nunca ha estado en la isla de Epstein”.

Trump, quien calificó a Noah como un “perdedor total”, dijo que “enviará a mis abogados” a demandarlo por “mucho” dinero.

El comediante hizo la broma en referencia al premio a la canción del año, diciendo: “Ese es un Grammy que todos los artistas quieren casi tanto como Trump quiere Groenlandia, lo cual tiene sentido… porque la isla de Epstein ya no está, necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton”.

CNN se comunicó con Noah para solicitarle comentarios.

Los comentarios se producen después de que el Departamento de Justicia publicara el viernes más de 3 millones de páginas de archivos relacionados con Epstein, el delincuente sexual convicto, incluidos algunos que contienen referencias a Trump, Clinton y otras figuras poderosas.

Trump y Clinton han negado cualquier irregularidad relacionada con Epstein, propietario de una isla privada en el Caribe. Trump declaró el año pasado que rechazó una invitación de Epstein para visitar su isla.

“Nunca tuve el privilegio de ir a su isla, y lo rechacé. Mucha gente de Palm Beach fue invitada a su isla. En uno de mis mejores momentos, lo rechacé”, declaró Trump a la prensa en julio.

Clinton también ha negado haber visitado alguna vez la isla de Epstein.

Trump critica con frecuencia las entregas de premios de Hollywood por burlarse de él. En su publicación del lunes, dijo que Noah estuvo “casi tan mal como Jimmy Kimmel en los Premios de la Academia de bajo nivel de audiencia”. Kimmel, quien con frecuencia causa ira en el presidente, criticó a Trump en el escenario en 2024 después de que este insultara al comediante en redes sociales.

En la ceremonia de los Grammy, transmitida el domingo por la noche por CBS, muchos músicos criticaron la ofensiva migratoria federal del Gobierno de Trump. El rapero puertorriqueño Bad Bunny, quien se llevó tres premios, comenzó uno de sus discursos diciendo: “Antes de agradecer a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE!”.

Durante otro discurso de aceptación, pronunciado principalmente en español, Bad Bunny dedicó su premio al álbum del año a “todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país para seguir sus sueños”.

Algunas celebridades llevaban prendedores que decían “fuera ICE”, lo que se ha utilizado en las protestas como un llamado para poner fin a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Con información de Miriam Elder de CNN.