Mueren al menos 15 mineros ucranianos tras ataque con dron ruso a un autobús

Al menos 15 personas murieron y otras siete resultaron heridas después de que un dron ruso impactara un autobús en la región de Dnipropetrovsk, en el sureste de Ucrania, informaron las autoridades este domingo.

DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, dijo que Moscú lanzó un “ataque a gran escala” contra minas de DTEK en la región de Dnipropetrovsk. En uno de los ataques, fue alcanzado un autobús que transportaba a mineros al finalizar su turno.

“Por el momento, se sabe que 15 mineros murieron. Según información preliminar, otros 7 mineros también resultaron heridos”, señaló DTEK.

El gobernador regional Oleksandr Ganzha confirmó el ataque mortal en el distrito de Pavlohrad, en la región de Dnipropetrovsk.

El ataque provocó un incendio, que ya fue extinguido, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, calificó el hecho como “un ataque cínico y deliberado contra trabajadores del sector energético” y dijo que “el enemigo rendirá cuentas por estos crímenes”, en una publicación en Telegram.

