Estas redes solían usarse para pescar. Ahora atrapan drones rusos

Las redes que antes se usaban para proteger tulipanes en los Países Bajos están teniendo una nueva vida: ahora protegen a soldados y civiles ucranianos de los drones rusos.

También se están utilizando redes de pesca desechadas y todo tipo de mallas que pueden evitar que un dron alcance su objetivo. En toda Europa, agricultores y pescadores están recolectando estos materiales en un esfuerzo por salvar vidas a miles de kilómetros de distancia.

Los drones rusos atacan las rutas de suministro y las bases traseras de las fuerzas armadas ucranianas, a menudo amenazando con aislar a las unidades en las líneas del frente. Pero también atacan hospitales y el tráfico civil.

Una de las zonas que sufre ataques frecuentes de drones es la ciudad sureña de Jersón y lo que los ucranianos llaman las “carreteras de la vida” que la conectan con el mundo exterior, rutas que se protegen de los ataques rusos en la medida de lo posible.

“En promedio, los rusos lanzan unos 2.500 UAV contra nuestras comunidades cada semana. Como resultado de estos ataques, 120 personas han muerto en la región de Jersón este año”, dijo Oleksandr Tolokonnikov, subdirector de la Administración Militar de Jersón, a CNN en noviembre.

La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania informó que verificó que 2.514 civiles murieron y 12.142 resultaron heridos en hechos de violencia relacionados con el conflicto en 2025, muchos de ellos lejos de las líneas del frente.

En el último año, se han instalado cada vez más redes. Ahora están protegidos los patios de hospitales, generadores y calles comerciales de la ciudad. En las carreteras abiertas, se utilizan postes para crear un dosel de redes.

“Actualmente se está trabajando para reforzar las carreteras: decenas de kilómetros de rutas ya están protegidas por redes”, dijo Tolokonnikov, explicando que se ha probado una amplia variedad de redes para evaluar su durabilidad.

“Gracias a una combinación de medidas y decisiones audaces, nuestras fuerzas armadas ahora puede destruir entre el 80 % y el 95 % de los drones que los rusos lanzan contra nuestras comunidades”.

Las redes están siendo transportadas por toda Europa por diversos grupos de voluntarios. Uno de los más grandes, Life Guardians, es dirigido por Klaas Pot en los Países Bajos. Según él, su equipo ha enviado más de 8.000 toneladas de redes a Ucrania, aproximadamente la mitad del total recibido.

Pot comenzó recolectando redes para usarlas como camuflaje para los soldados ucranianos.

“Sabía que estas redes tenían más potencial, porque ya estaban empezando a usarlas con fines antidrones”, dijo Pot a CNN.

“Sé que, por ejemplo, la carretera entre Jersón y Mykolaiv es especialmente peligrosa y allí han creado una ‘carretera de la vida’”, añadió, señalando que al menos parte de ella está protegida por las redes que su equipo ha recolectado.

Las redes para tulipanes están hechas de polietileno tejido por urdimbre y son ligeras y duraderas. Normalmente, cubren los bulbos en el suelo y se levantan mecánicamente para facilitar la cosecha. Pueden detener pequeños drones FPV (de vista en primera persona) y cuadricópteros, que se utilizan por miles en y más allá de las líneas del frente.

Las redes de pesca son más resistentes que las de tulipanes, dijo Pot, por lo que se usan con mayor frecuencia para proteger tanques y artillería. Ahora, explicó, también se están utilizando para defender la infraestructura eléctrica de Ucrania, que sufre ataques de drones rusos casi a diario.

Otros grupos en toda Europa se han sumado a la iniciativa. Operation Change en Suecia recolecta redes que los pescadores no han utilizado debido a las cuotas de pesca de la UE, enviando hasta la fecha unas 400 toneladas a Ucrania. Norwegian Volunteer Aid ha enviado redes para la pesca de salmón que normalmente serían recicladas tras su uso. Y en el Reino Unido, el grupo Pickups For Peace ha incluido redes de pesca de puertos escoceses como Fraserburgh en sus convoyes regulares de ayuda a Ucrania.

Durante una visita a Francia en noviembre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se tomó un tiempo fuera de la diplomacia para agradecer a un grupo de pescadores franceses que están recolectando redes viejas de barcos de pesca de atún y otras especies de aguas profundas.

El grupo, llamado Kernic Solidarités, ya ha enviado a Ucrania redes de crin de caballo de alta resistencia con un total de 280 kilómetros de longitud.

“Ustedes son personas de gran corazón”, les dijo Zelensky. “Creo que ni siquiera pueden imaginar cuántas vidas se han salvado gracias a su ayuda”.

Las fuerzas armadas ucranianas están especialmente interesadas en recibir más suministros de redes de pesca más gruesas.

“Ha habido varios casos en los que los muchachos atraparon drones (rusos) Lancet más grandes en ellas”, según Yuriy Andrusenko, del 1020º regimiento de misiles y artillería antiaérea.

El Lancet puede transportar dos o tres kilogramos de explosivos y alcanza velocidades de hasta 150 km/h al atacar.

“La red de pesca lo detiene, simplemente lo para”, dijo Andrusenko a CNN.

A medida que se agotan las reservas de redes excedentes en los Países Bajos y Dinamarca, Pot está buscando en otros lugares para mantener el suministro. “El proyecto está lejos de terminar, y vamos a expandirnos por toda Europa”, dijo.

“Todos nuestros socios tienen la misma motivación, y es ayudar a Ucrania y estar del lado correcto de la historia”.

