De salas vacías a llenos totales, la respuesta al documental sobre Melania Trump refleja la división política de EE.UU.

Marla Ailor asistió a la investidura del presidente Donald Trump el año pasado con su familia y recordó haber pensado que fue un día largo.

Así que el viernes suspiró aliviada mientras veía el documental sobre Melania Trump y observaba que, después de un día que incluyó tres bailes y regresar a la Casa Blanca a las 2:00 a.m., la primera dama se quitó los tacones.

“Es una prueba de resistencia”, dijo. “Realmente aprecias por lo que tienen que pasar para superar un evento así, y cómo debe ser realmente su día”.

Ailor, secretaria-tesorera electa de la cercana ciudad de Westfield, fue una de unas 100 personas —en su mayoría mujeres mayores— que llenaron casi por completo las 10 filas de asientos de un cine Regal al noreste de Indianápolis el viernes, en una de las primeras proyecciones de “Melania” de Amazon MGM Studios, que documenta un periodo de 20 días previo al regreso de Trump a la presidencia. En Carmel, un grupo de unas 20 mujeres activas en la política local compraron entradas para la función de las 12:45 p.m.

La película no fue un éxito en todas las ciudades el día de su estreno. En algunos cines, las salas estaban casi vacías. En la ciudad de Washington, la primera función del día —a las 11:30 a.m. en Regal Gallery Place, en el centro— estaba ocupada en aproximadamente un tercio, y casi todos los presentes eran periodistas. Entre los asistentes había representantes de NPR, The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post y The Atlantic.

Antes de que comenzaran los avances, un reportero preguntó en voz alta: “¿Son periodistas todos aquí?”

Un coro de respuestas se escuchó en la sala: “Aquí”. “Aquí”. “Aquí”.

“¿Algún civil?”, preguntó el hombre.

“Soy civil”, dijo una mujer, quien agregó que estaba allí con una amiga periodista.

Algunos críticos han alegado que la película, que costó varios millones de dólares, podría haberse hecho con un motivo oculto. El presidente el jueves desestimó las sugerencias de que los US$ 40 millones que Amazon MGM Studios pagó por los derechos pudieran constituir corrupción. “Creo que va a ser muy importante. Muestra la vida en la Casa Blanca. En realidad, es algo grande”, dijo a los periodistas en la alfombra roja de un estreno en el Kennedy Center.

En la película, es el presidente, y no la primera dama, quien provoca la mayoría de las risas. En una escena, Donald Trump le pregunta a su esposa si vio su discurso de victoria la noche de las elecciones, y ella responde —aparentemente apurada por terminar la llamada— que lo verá después en las noticias. Los asistentes se rieron cuando le dijeron que viajaría a la investidura con el presidente saliente Joe Biden y él respondió: “Ese será un viaje interesante”.

En Londres, algunos de los asistentes al estreno del documental lo criticaron después. Una persona dijo que “es como si Victoria Beckham se convirtiera en primera dama”.

Los hermanos Daniel y Elise Fairweather no disfrutaron la película, aunque Daniel —quien la calificó de “insensible”— dijo que le agrada Melania Trump. “Está rodeada de aduladores”, comentó Elise Fairweather.

Aun así, en todo Estados Unidos el viernes, muchos simpatizantes de Trump dijeron que compraron entradas para ver “Melania” en su día de estreno porque querían demostrar su apoyo a la primera familia.

Fuera de un cine AMC en Los Ángeles, Mary Eike, una contadora jubilada de 74 años y partidaria de Trump, dijo que llegó temprano para ver la primera función. Cuando CNN le preguntó qué la motivó a ver la película, Eike respondió que siente que “ya era hora de que hicieran algo con esa primera dama tan hermosa”.

“Esta mujer es hermosa, encantadora, amable y simplemente una persona fuerte”, dijo Eike, residente de Los Ángeles que votó por Trump. “Si tuviera una hija, querría que fuera como ella”.

Después de ver el documental, Eike le dijo a CNN que le había impresionado lo mismo que mencionó Ailor en Indiana.

“Lo que no podía creer era 22 horas en tacones; luciendo espectacular después de 22 horas”, dijo Eike.

Una sala de 73 asientos en el Cinemark Majestic de Meridian, Idaho, estaba casi llena. La mayoría de los asistentes parecían tener entre 50 y 70 años, y en su mayoría eran mujeres. Sus reacciones durante la proyección fueron en general discretas, con algunas risas ocasionales, como cuando Melania Trump llama a su esposo y dice: “Hola, señor presidente”, y él responde: “Hola, cariño”.

“Fue interesante ver el papel de la primera dama y obtener una perspectiva de lo que hace”, dijo Kenny Cormack, de Meridian, quien comentó que asistió a la primera función principalmente para acompañar a su madre y hermana.

Dijo que lo que más le sorprendió fue “la influencia que tuvo en la decoración y el pensamiento que puso en ello. Esa parte me impresionó”.

En Jupiter, Florida, Maggie Little, de 69 años, dijo que le encantó la música, incluyendo a Melania Trump cantando “Billie Jean” de Michael Jackson durante un viaje en auto y moviendo las manos al ritmo de “Y.M.C.A.” de Village People.

En California, Eva Hackett, de 80 años, agente inmobiliaria jubilada y residente de Los Ángeles, dijo que le gustó ver “cuánto trabajo” implica ser primera dama.

“Tengo mucha admiración, más por ella ahora que antes. Sabía que era inteligente. Siempre me gustó el hecho de que fuera terca”, dijo Hackett. “Creo que nos dio una buena visión de todo lo que implica ser primera dama; y del día tan largo y la paciencia”.

Un momento que muchos asistentes en todo el país señalaron como destacado: Melania Trump sugiriendo la palabra “unificadora” mientras veía al entonces presidente electo practicar su discurso inaugural y buscar una palabra para reemplazar la que estaba escrita previamente. El presidente incorpora la sugerencia de la primera dama, y hace una pausa, se gira y la señala después de pronunciar la frase durante su discurso.

En Indiana, Erica Strahm, coordinadora juvenil de 52 años de un programa de prevención y cesación de tabaco de Westfield, dijo que se emocionó en varios momentos de la película; incluyendo cuando Melania Trump habló sobre su relación con su madre, quien falleció a principios de 2024.

Strahm dijo que quiso ver la película el día de su estreno para mostrar su apoyo. Comentó que no aprendió cosas nuevas sobre los Trump, pero agradeció poder “ver el detrás de cámaras de lo que normalmente no se ve”.

“No sabía qué esperar, y me pareció fantástica. Fue una de esas películas en las que al final quería aplaudir”, dijo.

Con información de Betsy Klein de CNN en Washington; Bob Ortega en Meridian, Idaho; Randi Kaye en Jupiter, Florida; Alli Rosenbloom en Los Ángeles; y Charlotte Reck en Londres.