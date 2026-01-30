Caen las acciones y los bonos tras la nominación de Trump de un defensor del control de la inflación al frente de la Fed

Por John Towfighi, CNN

Los futuros de las acciones estadounidenses registraron una ligera caída después de que el presidente Donald Trump anunciara a Kevin Warsh como su candidato para presidir la Reserva Federal.

Aunque Warsh ha respaldado recientemente las demandas de Trump de reducir las tasas de interés, tiene una merecida reputación como un firme defensor del control de la inflación, lo que significa que suele inclinarse por tasas de interés más altas para evitar que los precios se disparen.

Los mercados no reaccionaron de forma significativa al nombramiento de Warsh, pero ciertamente no da la impresión de que el nuevo presidente de la Reserva Federal vaya a complacer al presidente y comience a recortar las tasas de interés cuando se incorpore al banco central en primavera.

Los futuros del Dow Jones cayeron 130 puntos, un 0,3 %. Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,4 %. Y los futuros del Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, cayeron un 0,5 %.

Las acciones tienden a subir cuando las tasas de interés son bajas, ya que los recortes de tasas reducen los costos de endeudamiento de las empresas y aumentan sus ganancias. Tienden a bajar cuando las tasas suben, porque las tasas de interés más altas reducen los beneficios de las empresas.

El dólar estadounidense revirtió su tendencia y se apreció un 0,1 % frente a otras monedas importantes después de haber caído constantemente durante todo enero. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente a medida que los inversores vendían bonos.

Los bonos del Tesoro suelen seguir la tendencia de las tasas de interés de la Reserva Federal, por lo que unas tasas más altas respaldarían mayores rendimientos de los bonos. El movimiento no fue drástico, pero el rendimiento del bono de referencia a 10 años subió 0,01 puntos, hasta el 4,25 %.

Las reacciones a la nominación de Warsh para la presidencia de la Fed se resumen, en esencia, en lo siguiente: está sumamente cualificado, pero persisten importantes dudas sobre si actuará basándose en los fundamentos de la política monetaria o en los caprichos del presidente Donald Trump.

Warsh fue un notorio defensor de la lucha contra la inflación durante su etapa en la Reserva Federal, lo que sugiere que podría favorecer tipos de interés más altos, y no más bajos como ha exigido Trump. Sin embargo, en los últimos meses, Warsh ha cambiado de postura y ha defendido públicamente la política preferida por Trump.

“Será un buen presidente de la Reserva Federal; su éxito dependerá de cuánta independencia de la institución sea capaz de preservar”, afirmó Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. “Conoce la institución y a todos los actores del mundo de la banca central. Pero la cuestión es si tendrá la suficiente fortaleza para garantizar que los tipos de interés se fijen en función de la economía y no de la política”.

Renaissance Macro Research lo expresó de forma más concisa en una publicación en redes sociales este viernes por la mañana: “Kevin Warsh ha sido un defensor de la política monetaria restrictiva durante toda su carrera”, afirmó el grupo. “Su postura actual, más flexible, se debe a la conveniencia. El presidente corre el riesgo de ser engañado”.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, miembro de alto rango del Comité Bancario del Senado, declaró el viernes que temía que Warsh hubiera “superado la prueba de lealtad” para obtener el apoyo de Trump, e instó a los demás miembros a no considerar su nominación hasta que Trump retire su demanda contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y contra la gobernadora Lisa Cook.

