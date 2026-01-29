Un caso único: madre e hijo hablan antes de competir juntos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Por Elizabeth Pérez, CNN en Español

Cuando se encienda la llama olímpica del pebetero ubicado en el estadio de San Siro el próximo 6 de febrero, marcando el inicio de la vigesimoquinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, México será protagonista de una de las historias más conmovedoras y significativas del olimpismo: una madre y su hijo competirán juntos bajo la misma bandera. La estadounidense nacionalizada mexicana Sarah Schleper y su hijo Lasse Gaxiola serán la primera dupla madre-hijo en participar en una justa olímpica invernal.

Competirán en esquí alpino, siendo, además, los únicos representantes de esta nación norteamericana en esta disciplina. Se trata de un hecho extraordinario, tanto para el deporte mexicano como para la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, porque más allá de los cronómetros y las posiciones finales, la presencia de ambos simboliza legado y herencia, remarcando la capacidad del deporte para construir historias que trascienden lo competitivo.

“Estábamos pensando mucho antes (que Lasse consiguiera la clasificación) en si podíamos lograrlo. Entonces, ya estamos aquí, y como que no lo podemos creer. La historia es única y es difícil pensar (en el hito) porque aquí estamos. Estamos viviéndolo”, contó a CNN Sarah Schleper desde su casa en Colorado.

Una imagen que, por así decirlo, simboliza el comienzo de este sueño conjunto y cambio de batón, fue una foto tomada durante la Copa del Mundo de esquí alpino en Lienz, Austria, en diciembre de 2011. Schleper había anunciado que se retiraría de las competencias una vez terminado el torneo. Así que, como acto de despedida, y por sugerencia de varias de sus compañeras esquiadoras, decidió bajar la montaña esquiando con su hijo Lasse, de entonces 4 años, en brazos. El momento quedó plasmado para la historia en la última carrera del eslalon femenino y es un recuerdo que atesora, especialmente, Lasse.

“Es algo muy especial para mí, porque siempre he esquiado con mi mamá. Me ha enseñado todo lo que sé sobre esquiar, e ir con ella a los Juegos Olímpicos es algo muy especial para mí, porque me toca dar algo de regreso ahí por todo lo que me ha enseñado. Eso es algo que me hace muy feliz”, reveló Lasse Gaxiola sentado junto a su madre en la charla con CNN.

La carrera como esquiador de Gaxiola sorprendió a pocos, ya que tiene como padres a Schleper y a Federico Gaxiola, ambos entrenadores de la disciplina. Federico es el entrenador del equipo nacional de México. Con apenas 17 años, Gaxiola será el atleta mexicano más joven en participar en la justa, luego de conseguir el boleto por su posición en el ranking de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS, por sus siglas en inglés). Su primera competencia de FIS fue en Argentina, cerca del glaciar Perito Moreno, donde logró quedar sexto. Su más reciente carrera, justo antes de Milán-Cortina 2026, fue en casa, en Vail, quedando doceavo en eslalon gigante.

La carrera de su madre ha desafiado al tiempo. La esquiadora nació en el estado de Colorado en 1979 y tuvo su primera competencia oficial de FIS el 18 de agosto de 1995. Fue en el Coronet Peak de Nueva Zelandia, en la disciplina de eslalon gigante, donde Schleper quedó en la decimoctava posición y obtuvo sus primeros puntos.

Desde entonces, su presencia en las competencias fue constante, y resultó premiada con la clasificación a sus primeros Juegos Olímpicos en Nagano 1998. La esquiadora, que competía por esos años bajo la bandera de su país de nacimiento, Estados Unidos, quedó en la posición 22 en eslalon y no pudo terminar la competencia en eslalon gigante.

Participó en los siguientes tres Juegos Olímpicos: Salt Lake 2002, Torino 2006 y Vancouver 2010, representando a Estados Unidos. Sin embargo, se casó con un ciudadano mexicano, hoy padre de Lasse, y decidió representar a México en PyeongChang 2018 y Beijing 2022.

Schleper, que ganó una prueba de la Copa del Mundo en 2005 (eslalon, en Suiza) y obtuvo otros tres podios, tendrá ahora sus séptimos y últimos Juegos Olímpicos, donde también tendrá el honor de ser abanderada de la pequeña delegación mexicana, junto al patinador artístico Donovan Carrillo. Algo que genuinamente la emociona: “La bandera es la responsabilidad y oportunidad más grande de mi vida. La voy a cargar con orgullo, y voy a representar a México de la mejor manera que puedo”, le dijo a CNN.

Para México, un país sin tradición histórica en deportes de nieve, cada atleta clasificado a unos Juegos Olímpicos de Invierno representa un logro en sí mismo. La presencia de dos esquiadores alpinos, madre e hijo, en la misma delegación eleva ese logro a una dimensión simbólica mayor.

“Para mí, México ya es mi país. Vivimos allá unos años cuando no estábamos entrenando. Me encanta que soy mexicana, no de sangre, sino por mi familia, y que puedo representar de donde ellos vienen. Cambiar no fue fácil, porque es difícil hablar en español y mi nombre no suena mexicano, pero la gente de todas maneras me acepta como soy”, cuenta la esquiadora.

Para México, Sarah es una referente. No solo por sus resultados, sino por su constancia, su papel como embajadora del deporte invernal y su compromiso con abrir camino para futuras generaciones de esquiadores mexicanos. Entre ellos, claro, su hijo Lasse.

“Pues ya no es sobre mí, es más sobre él. Yo sé lo que significa para mí, pero quiero que la experiencia de los juegos sea una buena para él. Eso es lo más importante”, dice Schleper.

Si bien esta será la cuarta vez que Italia acoja unos Juegos Olímpicos (la tercera justa invernal), será la primera con dos ciudades sede: Milán, capital económica e industrial de Italia, y Cortina d’Ampezzo, una localidad de montaña y estación de esquí en el corazón de las Dolomitas.

Cortina d’Ampezzo ya fue sede de los Juegos Olímpicos en 1956, y vuelve a serlo 70 años después. Está previsto que se celebren un total de 116 eventos en ocho deportes y 15 disciplinas a lo largo de 19 días de competición.

Mientras que para Sarah estos Juegos representan el cierre de una era, para Lasse significan el inicio de la suya. Y para ambos, así como para México, la participación conjunta de madre e hijo es un hito histórico. Y es que, aunque el olimpismo ha registrado casos de hermanos, parejas e incluso padres e hijos compitiendo en diferentes ediciones, coincidir en la misma edición y representar al mismo país es poco frecuente, y aún más en los Juegos de Invierno.

En ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos de Verano se han documentado algunos casos notables, como el de la tiradora georgiana Nino Salukvadze y su hijo, quienes coincidieron en Río 2016.

Sin embargo, en el contexto invernal, y específicamente en esquí alpino, la historia de Sarah y Lasse es única. Y después de casi tres décadas de competencia internacional, su última aparición en unos Juegos Olímpicos tiene un significado especial para ella: cerrar su carrera compartiendo la experiencia con su hijo.

“Yo quiero ver a mi hijo bajar y que disfrute la carrera”, recalca Schleper. “Eso para mí sería muy importante”.

Para Lasse, en cambio, estos Juegos representan apenas el primer capítulo. Su debut olímpico es una plataforma de aprendizaje, crecimiento y proyección hacia el futuro. Y competir junto a su madre no solo le brinda apoyo emocional, sino una referencia directa de profesionalismo y resiliencia. “Quiero estar tiempo con mi familia, pero sé que va a estar difícil, porque voy a estar en un lugar diferente que mi mamá”, señala Gaxiola.

Lo cierto es que cuando ambos desciendan por la pista olímpica en Italia, el resultado será solo una parte de la historia que tiene dos protagonistas, y a uno de ellos, Schleper, disputando su último baile. “Yo creo que esa es la mejor manera de cerrar mi ciclo. No puedo imaginar otra mejor y vamos a disfrutar día a día y cambiar pins con todas las naciones que van a estar allá. Eso es muy divertido. Y disfrutar con la familia y representar bien a nuestro país”.

