“Se acerca un huracán”: La Habana prepara a la población para la guerra mientras EE.UU. cierra la válvula del petróleo a Cuba

Por Patrick Oppmann, CNN

A medida que las tensiones entre EE.UU. y Cuba alcanzan los niveles más altos desde la Crisis de los Misiles, el ambiente era sombrío en una reciente reunión de personal en la Embajada de EE.UU. en La Habana.

“Si todavía no tienes tu maleta lista, hazla”, dijo el encargado de negocios de EE.UU., Mike Hammer, según una persona presente en la reunión.

“Los cubanos se han quejado durante años del ‘bloqueo’”, dijo Hammer a los diplomáticos estadounidenses y al personal local reunidos, en referencia al término del Gobierno cubano para el embargo económico estadounidense que ya supera las seis décadas.

“Pero ahora va a haber un bloqueo de verdad”, continuó Hammer. “No va a entrar nada. No llegará más petróleo”.

Contactado por CNN sobre las ominosas palabras del diplomático, un portavoz del Departamento de Estado dijo que no comentan sobre reuniones internas.

Si bien no hay señales de una reducción de los diplomáticos estadounidenses, la dura advertencia se produjo apenas unas semanas después de que una redada estadounidense en Caracas matara a 32 militares y funcionarios de inteligencia cubanos que protegían al presidente venezolano Nicolás Maduro, el enfrentamiento más letal entre fuerzas estadounidenses y cubanas desde el final de la Guerra Fría.

Más de 100 venezolanos y cubanos murieron en la operación que llevó a Maduro ante un tribunal federal de EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico, los cuales él ha negado.

La captura de Maduro eliminó al aliado más cercano del Gobierno cubano y cortó —quizás de manera permanente— su suministro de combustible del país sudamericano rico en petróleo.

La Habana dependía de Venezuela para más de un tercio de sus necesidades de petróleo, según analistas de la industria energética. El ataque de EE.UU. interrumpió esos envíos de petróleo y ahora tanto los apagones como las colas de gasolina en toda Cuba se han hecho cada vez más largas en los últimos días.

Read this story in English here

“Cuba está a punto de caer”, dijo Trump inmediatamente después del ataque del 3 de enero en Venezuela. “No sé si van a aguantar”.

La predicción de Trump es audaz y contradice el hecho de que la revolución fundada por Fidel Castro en la década de 1950 ha sobrevivido a todo tipo de turbios complots de asesinato de la CIA y a décadas de presión económica.

Los miles de millones de dólares en petróleo enviados a Cuba por su aliado socialista Venezuela salvaron la economía de la isla del colapso total tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991.

Percibiendo debilidad, la administración Trump busca cada vez más maneras de acelerar la desaparición del Gobierno comunista en La Habana.

“Creo que nos encantaría ver un cambio de régimen allí”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio, cubanoestadounidense y por mucho tiempo adversario del Gobierno cubano, en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre Venezuela el miércoles.

“Eso no significa que nosotros vayamos a hacer el cambio”, continuó Rubio. “Pero nos gustaría ver un cambio. No cabe duda de que sería de gran beneficio para Estados Unidos si Cuba ya no estuviera gobernada por un régimen autocrático”.

Según POLITICO, la Casa Blanca está considerando instituir un bloqueo naval —el primero contra Cuba desde que se descubrieron misiles soviéticos en la isla durante la crisis de 1962 que casi ocasionó una Tercera Guerra Mundial— para impedir que cualquier envío de petróleo llegue a la isla.

El principal diplomático cubano para asuntos con EE.UU., Carlos Fernández de Cossío, escribió en X que los informes sobre el bloqueo naval constituían “un asalto brutal contra una nación que no amenaza a EE.UU. y un pueblo pacífico que no es hostil a ninguna nación”. Trump ha dicho que Cuba debería lograr «un acuerdo» con EE.UU. para evitar un corte total, uno que, dijo sin dar detalles, podría requerir la devolución de propiedades confiscadas a exiliados cubanos que abandonaron la isla tras la revolución de 1959.

Esa sola demanda parecería ser una concesión difícil de imaginar para que el gobierno cubano la acepte, si es que existieran conversaciones. Funcionarios cubanos dijeron repetidamente a CNN que su gobierno no está involucrado en negociaciones con la administración Trump.

Si Estados Unidos sigue impidiendo el flujo de petróleo de Venezuela y presiona a los pocos aliados productores de petróleo que le quedan a Cuba, como México, para que retengan sus propios envíos, los resultados serían catastróficos, dijo el analista de energía Jorge Piñón.

“Si la válvula del petróleo realmente se cierra, entonces Cuba enfrenta un colapso económico inminente, no hay duda de eso. Sin petróleo, no hay economía”, dijo Piñón a CNN. “Se acerca un huracán”.

El martes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que su país había tomado una “decisión soberana” de retener un envío de petróleo planeado a Cuba, añadiendo que su país continuaría mostrando “solidaridad” con la isla.

Ya los impactos del menguante suministro de combustible son visibles casi en cualquier lugar donde se mire.

He vivido en Cuba durante 14 años y aun así me sorprendió la rapidez con que golpeó esta última crisis y su alcance.

En la mayoría de los días, los apagones de varias horas significan que la electricidad está más tiempo cortada que activa. Secciones enteras de La Habana quedan sumidas en una oscuridad total cada noche. Tengo chats enteros de WhatsApp dedicados a dónde encontrar combustible y qué paneles solares importar. Estar en Cuba en este momento es presenciar en tiempo real cómo una economía ya golpeada se paraliza por completo.

Conducir por la ciudad se ha vuelto más peligroso ya que los semáforos suelen estar apagados en las principales intersecciones. Varias emisoras de radio y televisión estatales en las provincias han tenido que suspender operaciones por falta de electricidad y combustible para operar los generadores.

Los cubanos han soportado décadas de dificultades económicas y escasez de todo tipo, a menudo con un sentido del humor negro bien afinado.

Un amigo cubano me preguntó recientemente: “¿Cuál es la diferencia entre Cuba y el Titanic?

“El Titanic todavía tenía las luces encendidas cuando se hundió”, respondió con una sonrisa cansada.

Esta semana, una presentadora de la televisión estatal provocó las burlas de muchos cubanos cuando dijo en su programa que el revolucionario y poeta cubano José Martí vivió en una época antes de la electricidad en Cuba “y era un genio”.

Cuando me encuentro con Gerardo, un médico que no quiso que CNN publicara su apellido por temor a represalias del Gobierno por hablar sobre la precaria situación económica de la isla, estaba contento de estar llenando su viejo Peugeot de los años ochenta usando un sistema en línea en una de las últimas gasolineras que aceptan pesos cubanos. Había esperado 29 días para su turno en la bomba.

“Se van a poner las cosas difíciles”, dijo. “Estoy contento de haber sido seleccionado hoy. No sé si podré conseguir más la próxima vez”.

Las largas colas para conseguir gasolina incluso se extendían durante horas en las estaciones que cobran en dólares estadounidenses, donde un tanque de gasolina cuesta US$ 52, más de lo que la mayoría de los cubanos gana en un mes.

En las provincias de Cuba, la crisis energética en desarrollo es aún más grave.

En su pequeño patio trasero en el pueblo de Artemisa, el fotógrafo Dairon Blanco Urra mostró una pequeña parrilla de carbón que usaba para hacer café durante los cortes de luz.

“Mucha gente cocina así ahora,” dijo Blanco.

Blanco dijo que tenía más suerte que muchos habitantes ya que contaba con un pequeño generador que conectaba a su refrigerador para evitar que la comida se echara a perder. Dijo que dejaba que sus vecinos guardaran productos perecederos en su refrigerador durante los apagones largos.

“Es realmente preocupante”, dijo. “Cuando se va la luz, la comida se daña. Lo que compraste hace un mes se echa a perder en dos o tres días”.

Blanco dijo que su mayor preocupación durante los apagones es que la ya inestable conexión a internet caiga y no pueda enviar fotos a sus clientes.

“Tengo que esperar cuatro o cinco horas a que regrese y eso también me impide avanzar”, dijo. “¿Cómo se supone que voy a ganarme la vida?”.

Muchos de los amigos de Blanco se han ido del país, entre los más de dos millones de cubanos que han emigrado en los últimos años. Blanco dijo que quiere quedarse en Cuba pero se da cuenta de que la economía aún puede no haber tocado fondo.

“Tengo que esperar y ver qué pasa”, dijo.

Siguiendo nuestra entrevista al salir de Artemisa, excepto por un puñado de casas con generadores zumbando, todo el pueblo estaba en completa oscuridad.

Lejos de ceder ante la presión, el gobierno cubano se está atrincherando. Los noticieros han empezado a mostrar ejercicios militares y soldados entrenando a ciudadanos para repeler una invasión.

El gobierno habla de “una guerra en todo el país”, donde toda la población lucharía en un conflicto guerrillero sangriento y prolongado.

“La mejor manera de evitar cualquier tipo de agresión es que los imperialistas tendrían que calcular cuál sería el precio”, mostró la televisión estatal al presidente cubano Miguel Díaz-Canel diciéndoles a oficiales de alto rango tras una demostración de ejercicios usando lo que parecían ser tanques y helicópteros de la era de la Guerra Fría. La mayoría de los cubanos que conozco tienen familiares en Estados Unidos, consumen ávidamente la cultura estadounidense y siempre me han recibido a mí y a mi familia con hospitalidad. Salieron en masa para recibir al entonces presidente Barack Obama cuando visitó La Habana en 2016 y declaró que había venido a enterrar “los últimos vestigios de la Guerra Fría en las Américas”.

La idea de una confrontación entre mi país de nacimiento y el país donde ahora he vivido más de un cuarto de mi vida parece inútil y cruel, un evento que favorecería a los extremistas de ambos bandos.

Ya demasiada parte de La Habana – una ciudad antes hermosa, ahora plagada de escombros de edificios que se derrumban tras años de abandono – parece una zona de guerra.

No se ha declarado ningún conflicto oficial, pero hay un conteo de víctimas en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Cuba.

Cuando este mes los restos de los 32 combatientes cubanos muertos en Venezuela fueron traídos de regreso a la isla, el gobierno hizo todo lo posible para darles una bienvenida de héroes.

Decenas de miles de estudiantes y trabajadores fueron transportados en ómnibus para rendirles homenaje en un memorial en la Plaza de la Revolución de La Habana, a pesar de la escasez de combustible y transporte público.

Muchos en la multitud parecían simplemente cumplir con el trámite y cuando llegó una tormenta, abandonaron la fila para buscar refugio.

Pero otros que esperaban parecían arder con la indignación propia de una era en las relaciones entre EE.UU. y Cuba que hasta hace poco había quedado relegada a los libros de historia.

Le pregunté a una mujer bien vestida, de cabello canoso llamada Iliana qué haría si Estados Unidos atacara a Cuba como había hecho en Venezuela.

“Enfrentaríamos lo que venga con gran fuerza, con gran determinación”, dijo, con la voz temblorosa. “Y el que no tenga un arma, lanzará una piedra. No sabemos qué va a pasar, pero estamos dispuestos a morir”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.