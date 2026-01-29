¿Lo capturaron o se entregó? El choque de versiones en el caso del exatleta Ryan Wedding, acusado de narcotráfico en EE.UU.

Por Valeria León, CNN en Español

El caso de Ryan Wedding, el exatleta olímpico que según Estados Unidos se convirtió en un presunto líder criminal que trabajaba con el cartel de Sinaloa, ha generado un choque de versiones entre autoridades estadounidenses y mexicanas, al igual que con la defensa legal del exdeportista.

Wedding quedó bajo custodia de autoridades el jueves 22 de enero, pero hasta ahora no está claro en qué circunstancias ocurrió esto.

El director del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, dijo al día siguiente que Wedding fue arrestado en México en “una operación de alto riesgo”.

“Nuestros equipos del FBI ejecutaron con precisión, disciplina y total profesionalismo junto con nuestras contrapartes mexicanas para traer a Ryan James Wedding de vuelta para enfrentar a la justicia. Uno de los criminales más peligrosos del mundo ya no está más en las calles”, dijo Patel el viernes en X.

Esta declaración, sin embargo, contrasta con la que dio el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien esa semana —junto con otras autoridades mexicanas— se reunió con Patel en la Ciudad de México. El mismo viernes, García Harfuch dijo en X que Wedding “se entregó voluntariamente” el jueves en la Embajada de Estados Unidos.

Horas más tarde, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, también se refirió al hecho como una “entrega voluntaria” y no un arresto, a diferencia de lo dicho por el director del FBI.

“La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación”, dijo Johnson en un comunicado, en el que destacó las acciones del Gobierno de Donald Trump contra el narcotráfico.

La defensa de Wedding, por su parte, tiene otra versión sobre lo sucedido.

El abogado de Wedding, Anthony Colombo, dijo esta semana que su cliente no se entregó sino que fue detenido.

“Fue arrestado, no se rindió”, dijo en Estados Unidos, y aseguró que agentes estadounidenses sí habrían participado en la operación en la que fue arrestado en México.

El lunes, en su primera audiencia judicial en Estados Unidos, Wedding se declaró no culpable de cargos de narcotráfico ante una Corte de California.

El cruce de versiones ha levantado cuestionamientos hacia el Gobierno de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que su país no permite operaciones extranjeras en su territorio porque estas vulnerarían la soberanía nacional.

La mandataria recibió preguntas sobre el tema durante su conferencia de prensa de este jueves, que se realizó horas después de que sostuvo una llamada con Trump. Durante su encuentro con periodistas, Sheinbaum dijo que no entrará en controversia con el director del FBI e insistió en que Wedding se entregó.

“No voy a entrar en mayor discusión con el director de FBI, pero que quede claro que nosotros no vamos a aceptar operaciones, se lo decimos siempre al presidente Donald Trump y ellos han visto que hemos ido avanzando”, dijo.

“Nosotros nunca vamos a aceptar operaciones conjuntas o de fuerzas federales o de Estados Unidos estatales en nuestro territorio. Si colaboramos nos dan información y también nosotros les damos información, pero también las operaciones de nuestro territorio son de fuerzas mexicanas, eso tiene que quedar muy claro”, insistió.

Las declaraciones se suman a otras que Sheinbaum ha realizado desde que Trump inició su segundo mandato el 20 de enero de 2025. Frente a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien ha dicho que ha ofrecido su ayuda a México para enfrentar a los carteles, Sheinbaum ha respondido que México cooperará con su vecino sin subordinarse ni permitir que se viole su soberanía.

Sheinbuam dice que parte de esta cooperación bilateral en materia de seguridad son las entregas de presuntos narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos. Tan solo en un año, México ha enviado a 92 acusados a ese país, entre quienes están hombres señalados como líderes de los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y del Noreste.

La semana pasada, ambos gobiernos dieron a conocer que acordaron acelerar los traslados de sospechosos.

