Las 1,2 millones de bajas de Rusia en Ucrania eclipsan todos los conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, según un informe

Por Brad Lendon, CNN

Alrededor de 1,2 millones de soldados rusos han muerto, resultado heridos o están desaparecidos desde la invasión de Rusia a Ucrania hace casi cuatro años, una tasa de bajas para una gran potencia militar no vista desde la Segunda Guerra Mundial, según un nuevo informe de un destacado grupo de expertos internacionales.

Y el enorme costo humano ha asegurado ganancias territoriales relativamente pequeñas en el campo de batalla: Rusia aumentó la cantidad de tierra ucraniana bajo su control en solo un 12 % desde 2022, dice el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

El informe pone en tela de juicio las suposiciones de muchos círculos, incluida la Casa Blanca, de que una victoria rusa en Ucrania es inevitable y próxima.

“Rusia tiene la ventaja”, manifestó el presidente de EE.UU., Donald Trump, en una entrevista con Politico el mes pasado.

“Son mucho más grandes. Son mucho más fuertes… En algún momento, el tamaño triunfará”, afirmó Trump.

Pero el informe del CSIS dice que Ucrania conserva una ventaja significativa como parte defensiva en el campo de batalla.

La estrategia de defensa en profundidad de Kyiv —el uso de trincheras, obstáculos antitanque, minas y otras barreras, junto con drones y artillería— ha obstaculizado los intentos de Rusia de obtener avances significativos, según el informe.

Mientras tanto, las bajas en el campo de batalla favorecen a Ucrania en una proporción de 2,5 o 2 a 1.

Rusia y Ucrania no publican cifras detalladas de sus bajas en combate.

El número de víctimas en Ucrania es de entre 500.000 y 600.000 muertos, heridos y desaparecidos en comparación con los 1,2 millones de Rusia, indica el estudio.

Rusia ha sufrido entre 275.000 y 325.000 muertes en el campo de batalla, en comparación con las 100.000 a 140.000 de Ucrania, de acuerdo con el informe.

“Los datos sugieren que Rusia difícilmente esté ganando”, escriben los autores.

En comparación con los conflictos que han involucrado a grandes potencias desde la Segunda Guerra Mundial, las pérdidas de Moscú son asombrosas.

Estados Unidos perdió alrededor de 57.000 soldados en la Guerra de Corea y 47.000 durante la Guerra de Vietnam.

Las pérdidas de Rusia en Ucrania son cinco veces mayores que las pérdidas totales de todas las guerras rusas y soviéticas desde la Segunda Guerra Mundial juntas, incluyendo la guerra de Afganistán y dos guerras de Chechenia, según el informe.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, comentó en el Foro Económico Mundial en Suiza a principios de este mes que Moscú perdió 1.000 efectivos por día en diciembre.

“No están gravemente heridos, están muertos”, afirmó.

“En la década de 1980, en Afganistán, los soviéticos perdieron 20.000 en 10 años. Ahora pierden 30.000 en un mes”, indicó Rutte.

Los analistas extranjeros afirman que cada vez es más difícil encontrar nuevos soldados.

“Las pérdidas militares rusas, de muertos y heridos, ahora exceden las tasas sostenibles de reclutamiento y reemplazo”, manifestó James Ford, embajador adjunto del Reino Unido ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en un discurso la semana pasada.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tiene relativamente poco que mostrar por los cientos de miles de personas que han muerto desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

En los últimos dos años, las ganancias territoriales rusas en algunas áreas se pueden medir en apenas metros por día, mucho menos de la mitad de un campo de fútbol, ​​dice el informe del CSIS.

Los avances diarios de Rusia en el campo de batalla (14 m por día en Chasiv Yar, 22 m por día en Kupiansk, 69 m por día en Pokrovsk) son menores que las que vieron las tropas aliadas durante la infame Batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial, una campaña de cinco meses en 1916 en la que una fuerza británico-francesa ganó menos de 82 m por día contra los defensores alemanes.

En los últimos dos años, “las fuerzas rusas han ganado menos del 1,5 por ciento del territorio ucraniano”, sostiene el informe.

En el país, el costo de la guerra en Ucrania ha eliminado efectivamente a Rusia de las filas de las potencias económicas del mundo, de acuerdo con el informe.

“Rusia se está convirtiendo en una potencia económica de segunda o tercera categoría”, afirma, citando la disminución de la manufactura, la débil demanda de los consumidores, la alta inflación y la escasez de mano de obra que llevaron a un crecimiento económico de solo el 0,6 % en 2025.

La guerra está afectando no sólo a la actual economía rusa sino también a sus perspectivas futuras, afirma el informe.

“Si bien artículos como municiones, uniformes y fortificaciones contribuyen al PIB, no mejoran el bienestar a largo plazo ni la formación de capital”, afirma.

Y Moscú se ha quedado atrás en materia de alta tecnología: ninguna empresa rusa figura entre las 100 principales empresas tecnológicas del mundo.

En un ranking de la Universidad de Stanford sobre los principales países con inteligencia artificial, Rusia ocupa el puesto 28 entre 36 países, detrás de naciones como España, Arabia Saudita y Malasia.

A pesar de la perspectiva pesimista que el informe pinta para Rusia, es poco probable que Putin acepte un acuerdo de paz sin más presión occidental sobre su régimen, indica.

“Estados Unidos y Europa no han logrado ejercer plenamente sus poderes económicos ni militares. Sin mayor sufrimiento, Putin prolongará las conversaciones y seguirá luchando, incluso si eso significa millones de bajas rusas y ucranianas”, concluye.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.