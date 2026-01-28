Representante Ilhan Omar condena la “aterrorizante” iniciativa inmigratoria y las críticas de los republicanos tras ataque

Por Eric Bradner y Annie Grayer, CNN

La representante de Minnesota, Ilhan Omar, ignoró este martes los pedidos de su personal de suspender una asamblea pública y someterse a un chequeo médico después de que un hombre se abalanzó sobre el podio y roció una sustancia contra la congresista demócrata.

Omar, quien no resultó herida en el ataque, declaró después de que terminó la asamblea que ella “sobrevivió a la guerra” y que “definitivamente voy a sobrevivir a la intimidación y a todo lo que esta gente crea que puede arrojarme porque estoy construida para ser fuerte”.

El hombre acusado de atacar a Omar ha sido identificado como Anthony J. Kazmierczak, de 55 años, confirmó a CNN un portavoz del Departamento de Policía de Minneapolis.

Kazmierczak fue acusado de agresión en tercer grado e ingresado en la cárcel del condado de Hennepin, según los registros del arresto.

Los documentos judiciales de Minnesota no incluyen actualmente la acusación ni la información de su abogado.

No quedó claro de inmediato qué sustancia era. Científicos forenses de la ciudad acudieron para procesar la escena, según un informe policial del incidente que cita KARE, afiliada de CNN.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos indicó en un comunicado que el incidente es “una decisión inaceptable que será respondida con justicia rápida” y aseguró que está trabajando “para ver que este hombre enfrente los cargos más graves posibles”.

El momento dramático marcó una aparición pública de alto perfil para una legisladora progresista que ha sido objeto de ataques y escrutinio republicanos, mientras la administración del presidente Donald Trump centra su atención en Minneapolis, la ciudad que ella representa.

Omar condenó las tácticas “aterrorizadoras” y las acciones “imprudentes y sin ley” de los agentes federales de inmigración, mientras les decía a los asistentes que la ofensiva inmigratoria de la administración Trump en las Ciudades Gemelas -Minneapolis–Saint Paul- es antitética a “los Estados Unidos que amamos”.

También exigió la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y afirmó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, debería dimitir o ser destituida.

Omar elogió la respuesta de Minneapolis a la presencia de agentes de inmigración y a la muerte de Renee Good y Alex Pretti.

“Los habitantes de Minnesota se están apoyando mutuamente de maneras inesperadas. Estamos mostrando al país y al mundo cómo es el verdadero aislamiento. Y deberíamos estar muy orgullosos de nosotros mismos”, expresó.

El martes por la noche, Trump desestimó las preguntas de ABC News sobre si vio el video del ataque a Omar, diciendo que no tenía interés en ver las imágenes.

Al preguntársele si había visto el video del ataque, Trump respondió: “No. No pienso en ella. Creo que es una impostora. De verdad que no pienso en eso. Probablemente se roció con aerosol, conociéndola”, según ABC News.

Presionado de nuevo al ver el video, Trump dijo: “No lo he visto. No, no. Espero no tener que molestarme”.

El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, reaccionó al ataque en una publicación en X, escribiendo: “Nuestro estado ha sido destrozado por la violencia política durante el último año. La retórica cruel, incendiaria y deshumanizante de los líderes de nuestra nación debe cesar de inmediato”.

Y algunos legisladores republicanos rechazaron la violencia política inmediatamente después del ataque: el representante Mike Lawler calificó el incidente de “inaceptable” y el representante Mark Alford condenó el asalto “en los términos más enérgicos posibles”.

La representante Nancy Mace se declaró profundamente perturbada por el incidente y añadió: “Aunque discrepo vehementemente con su retórica —y lo hago—, ningún funcionario electo debería sufrir agresiones físicas. Esto no es lo que somos”.

Omar, que durante mucho tiempo fue un blanco para los republicanos, ahora es objeto de investigaciones por parte del Departamento de Justicia de Trump y de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Tanto Trump como el presidente de la Comisión, el representante de Kentucky James Comer, revelaron esta semana que estaban investigando sus finanzas.

Omar, de 43 años, es una refugiada nacida en Somalia cuya familia emigró a Estados Unidos cuando ella tenía 12 años.

La legisladora fue elegida por primera vez para la legislatura estatal en 2016 y se convirtió en una de las primeras mujeres musulmanas estadounidenses elegidas para el Congreso en 2018, cuando ganó un escaño en la Cámara de Representantes en representación de gran parte de la ciudad abrumadoramente demócrata de Minneapolis.

Omar ha sido blanco frecuente de ataques políticos y, en ocasiones, de difamaciones racistas por parte de los republicanos.

También ha sido criticada por algunos demócratas que señalan sus críticas a Israel, especialmente en 2021, cuando pareció equiparar las “atrocidades” de Estados Unidos e Israel con las de Hamas y los talibanes, al pedir en una publicación en redes sociales “el mismo nivel de responsabilidad y justicia para todas las víctimas de crímenes de lesa humanidad”.

En 2023, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votó a favor de destituir a Omar de la Comisión de Asuntos Exteriores.

En 2025, un intento de censurar a Omar y expulsarla de dos comisiones por sus comentarios tras la muerte del influencer político y activista conservador Charlie Kirk fracasó por tan solo un voto, después de que cuatro republicanos se unieran a todos los demócratas en su rechazo.

Trump ha dicho repetidamente que Omar debería ser destituida, encarcelada o deportada a Somalia, a pesar de que se convirtió en ciudadana estadounidense en 2000.

Omar manifestó en la asamblea que lleva consigo su pasaporte en todo momento.

“Sé que la gente habla de mí y de Somalia. No conozco ningún hogar más que este”, indicó, refiriéndose a Estados Unidos. “Por eso siento un profundo afecto por los inmigrantes que encuentran su hogar en Estados Unidos”.

Omar afirmó que otros indocumentados están traumatizados por la represión inmigratoria de la administración Trump.

Las finanzas personales de Omar han sido objeto de escrutinio después de que su declaración financiera presentada el año pasado mostrara que su marido tiene participaciones en una empresa de capital de riesgo y una bodega con un valor de entre US$ 6 y US$ 30 millones.

El New York Times informó el lunes que en 2024, durante la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Justicia abrió una investigación sobre las finanzas de Omar, sus gastos de campaña y su interacción con un ciudadano extranjero, pero esa investigación se estancó debido a la falta de pruebas.

Trump declaró el lunes que el Departamento de Justicia está investigando a Omar, afirmando en una publicación en Truth Social que ella “se fue de Somalia sin nada y que ahora, según se informa, tiene un patrimonio de más de US$ 44 millones”. No quedó claro en qué se basó Trump para citar esa cantidad.

Mientras tanto, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes ha comenzado a investigar las finanzas de Omar y su esposo como parte de la indagación más amplia del panel sobre las acusaciones de fraude en Minnesota, según informó a CNN una fuente familiarizada.

Los republicanos en el Capitolio investigan si las finanzas de su esposo están vinculadas a las acusaciones de fraude en las guarderías gestionadas por somalíes en el estado.

Normalmente, la Comisión de Ética de la Cámara investiga a los miembros del Congreso, pero dado a que el asunto está a nombre de su esposo, Comer, el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, ha dicho que puede incluirlo en el trabajo de su órgano.

Comer aseguró que Omar y su esposo recibirán el debido proceso.

“El pueblo estadounidense se pregunta cómo la representante Omar y su cónyuge acumularon millones de dólares en tan poco tiempo. La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes investigará este asunto para brindar transparencia al pueblo estadounidense”, declaró Comer en un comunicado.

El panel aún no se ha comunicado con Omar ni con su cónyuge, añadió la fuente. CNN se ha puesto en contacto con la oficina de Omar y la Comisión de Ética para obtener comentarios.

Omar no abordó directamente el escrutinio de sus finanzas en la asamblea pública del martes por la noche.

En X, Omar respondió a los comentarios de Trump diciendo: “Lo siento, Trump, tu apoyo se está derrumbando y estás entrando en pánico”.

“Justo a tiempo, estás desviando la atención de tus fracasos con mentiras y teorías conspirativas sobre mí. Años de ‘investigaciones’ no han encontrado nada”, escribió. “Saca a tus matones de Minnesota”.

Esta historia ha sido actualizada con informes adicionales.

Sara Sidner y Josh Campbell de CNN contribuyeron a este informe.

