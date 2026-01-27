Frustrada, Coco Gauff rompe su raqueta por la derrota en 59 minutos en los cuartos de final del Abierto de Australia

Por Ben Church, CNN

Las esperanzas de Coco Gauff de ganar el Abierto de Australia de este año se desvanecieron en tan solo 59 minutos este martes, al ser derrotada en dos sets en los cuartos de final por la estrella ucraniana Elina Svitolina.

La estadounidense había estado jugando tan bien en Melbourne que muchos la consideraban favorita para ganar su primer Abierto de Australia y su tercer Grand Slam en total, pero le costó encontrar su mejor nivel contra Svitolina en condiciones de calor extremo.

La ucraniana, que también ha estado en racha este año, aprovechó el bajo rendimiento de Gauff para ganar 6-1, 6-2 en menos de una hora y asegurarse un lugar en la semifinal contra la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka.

Claramente frustrada por su nivel durante el partido de cuartos de final, Gauff fue grabada rompiendo su raqueta contra una rampa de cemento después de salir de la cancha en el Rod Laver Arena. Fue un momento de frustración que ella pensó que sería privado.

“Intenté ir a un lugar donde pensé que no habría cámaras porque no me gusta romper raquetas”, dijo Gauff a los periodistas después del partido.

“Traté de ir a un lugar donde no lo retransmitieran, pero obviamente lo hicieron. Así que, sí, quizás se deberían tener algunas conversaciones al respecto porque siento que en este torneo el único lugar privado que tenemos es el vestuario”.

Gran parte de la frustración de Gauff probablemente se debió a su mal desempeño con el saque en el primer set, donde la número 3 del mundo cometió cinco dobles faltas que le costaron cuatro juegos al servicio.

Aunque su saque mejoró en el segundo set, la jugadora de 21 años aún cometió 12 errores no forzados, lo que acabó con cualquier esperanza de remontada.

“Simplemente sentí que todas las cosas que hago bien, hoy no las estaba haciendo bien”, dijo Gauff. “El revés no funcionaba. La derecha tampoco.”

“Hubo muchas cosas que no salieron bien hoy. Le doy crédito a ella porque me obligó a jugar así. No es que me haya levantado y, bueno, hoy fue un mal día, pero los malos días a menudo son causados ​​por tu oponente. Así que ella lo hizo bien”. Gauff dijo que no se arrepiente de haber destrozado su raqueta tras bambalinas, consciente de la importancia de desahogarse después de un día tan frustrante.

Prefiere hacer eso, explicó, antes que desquitarse con su equipo técnico en el palco.

“No quiero desquitarme con mi equipo. Son buenas personas. No se lo merecen, y sé que soy muy emocional”, añadió.

“Simplemente me tomé un minuto para hacerlo. No creo que sea algo malo. Como dije, no intento hacerlo en la cancha delante de los niños ni nada por el estilo, pero sé que necesito liberar esa emoción.

“De lo contrario, me desquitaría con la gente que me rodea, y no quiero hacer eso porque, como dije, no se lo merecen. Ellos hicieron su mejor esfuerzo. Yo hice el mío. Solo necesitaba liberar la frustración”.

