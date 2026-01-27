Exclusivo: EE.UU. planifica la presencia de la CIA en la Venezuela pos-Maduro

Por Zachary Cohen, Jennifer Hansler y Kylie Atwood, CNN

La CIA está trabajando discretamente para establecer una presencia permanente de Estados Unidos en Venezuela, encabezando los planes del Gobierno de Trump para ejercer su nueva influencia sobre el futuro del país, según múltiples fuentes familiarizadas con la planificación.

Las conversaciones de planificación entre la CIA y el Departamento de Estado se han centrado en cómo será la presencia estadounidense en Venezuela, tanto a corto como a largo plazo, tras la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro a principios de este mes.

Si bien el Departamento de Estado tendrá la principal presencia diplomática estadounidense a largo plazo en el país, la administración Trump probablemente dependerá en gran medida de la CIA para iniciar este proceso de reingreso, debido a la transición política en curso y la inestable situación de seguridad en la Venezuela pos-Maduro, añadieron las fuentes.

“El Departamento de Estado planta la bandera, pero la CIA es la que realmente ejerce la influencia”, declaró a CNN una fuente familiarizada con el proceso de planificación, quien señaló que los objetivos a corto plazo de la agencia incluyen preparar el terreno para los esfuerzos diplomáticos —lo que incluye el establecimiento de relaciones con la población local— y proporcionar seguridad.

A corto plazo, los funcionarios estadounidenses podrían operar desde un espacio de la CIA antes de la apertura de una embajada oficial, lo que les permitiría comenzar a establecer contacto informal con miembros de diferentes facciones del Gobierno venezolano, así como con figuras de la oposición y con terceros que puedan representar una amenaza, indicó la fuente, estableciendo un paralelismo con el trabajo de la agencia en Ucrania.

“Establecer un anexo es la prioridad número uno. Antes de los canales diplomáticos, el anexo puede ayudar a establecer canales de enlace con la inteligencia venezolana, lo que permitirá conversaciones que los diplomáticos no pueden tener”, declaró un exfuncionario del Gobierno estadounidense que interactuó con los venezolanos.

La CIA se negó a hacer comentarios.

Estados Unidos ha enviado habitualmente a directores de la CIA o a funcionarios de alto rango de inteligencia para mantener reuniones confidenciales con líderes mundiales y tratar asuntos delicados basados ​​en la información recabada por los servicios de inteligencia estadounidenses.

El director de la CIA, John Ratcliffe, fue el primer alto funcionario de la administración Trump en visitar Venezuela tras la operación contra Maduro, reuniéndose con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y líderes militares semanas atrás.

Parte del mensaje de Ratcliffe a los nuevos líderes durante su viaje fue: Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos.

Es probable que la CIA sea la encargada de informar a los funcionarios venezolanos sobre la inteligencia estadounidense relevante relacionada con esos adversarios, incluidos China, Rusia e Irán, según otra fuente familiarizada con las discusiones de planificación en curso.

“Si se va a informar a Venezuela sobre las preocupaciones respecto a China, Rusia e Irán, no sería el Departamento de Estado quien lo hiciera. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI) tendría que decidir qué información desclasificar para compartir, y luego los agentes de inteligencia se encargarían de la presentación”, indicó el exfuncionario.

Agentes de la CIA estuvieron presentes en Venezuela durante los meses previos a la operación contra Maduro.

En agosto, la agencia había desplegado discretamente un pequeño equipo en el país para rastrear los hábitos, ubicaciones y movimientos de Maduro, lo que contribuyó al éxito de la operación a principios de este mes, según fuentes familiarizadas con los planes.

Entre los recursos utilizados se encontraba una fuente de la CIA que operaba dentro del Gobierno venezolano y que ayudó a Estados Unidos a rastrear la ubicación y los movimientos de Maduro antes de su captura, según informó previamente una fuente con conocimiento de la operación a CNN.

La decisión política del Gobierno de respaldar a Rodríguez en lugar de a la líder opositora María Corina Machado también se basó en un análisis clasificado de la CIA sobre el impacto de la salida de Maduro de la presidencia y las implicaciones a corto plazo de su posible derrocamiento, según informó CNN.

El informe de inteligencia, de carácter altamente confidencial, fue encargado por altos responsables políticos, y se esperaba que la CIA continuara proporcionando recomendaciones similares sobre la situación del liderazgo en Venezuela en el futuro, según informaron anteriormente varias fuentes a CNN.

Tras la captura de Maduro, la CIA se centra ahora en ejercer discretamente la influencia estadounidense desde dentro de las fronteras de Venezuela y en evaluar el desempeño del nuevo liderazgo que ayudó a instaurar.

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses que participaron en las primeras conversaciones de planificación aún esperan que la Casa Blanca articule claramente sus objetivos generales, según las fuentes, a pesar de la afirmación del presidente Donald Trump de que su administración “dirigiría” el país tras la captura de Maduro.

“Eso lo complica”, reconoció la primera fuente consultada, añadiendo que los funcionarios estadounidenses planean establecer una presencia en Venezuela y esperan definir el objetivo real más adelante.

Como resultado, los planes a largo plazo de la administración Trump para Venezuela siguen siendo inciertos, incluido la fecha para la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas.

Estados Unidos retiró a sus diplomáticos y suspendió las operaciones en la embajada de Caracas en 2019. La Unidad de Asuntos Venezolanos ha estado operando con un equipo de diplomáticos estadounidenses en la embajada de Bogotá.

La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que había designado a la veterana diplomática Laura Dogu para dirigir la Unidad de Asuntos Venezolanos. El cargo lo ocupaba anteriormente el embajador interino de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

Un alto funcionario del Departamento de Estado afirmó que el plan de la administración para Venezuela “requiere un encargado de negocios a tiempo completo en la Unidad de Asuntos Venezolanos” y que “Dogu está bien posicionada para dirigir el equipo durante este período de transición”.

Si bien el Departamento de Estado ha identificado a algunos funcionarios del servicio exterior que planea enviar de regreso a Venezuela, los funcionarios involucrados en las conversaciones de planificación declararon a CNN que no han recibido planes ni directrices coherentes de los altos funcionarios de la administración ni de la Casa Blanca.

El departamento ha comenzado a dar los primeros pasos para la reapertura de la embajada.

A principios de enero, poco después del derrocamiento de Maduro, envió un equipo de personal diplomático y de seguridad de la Unidad de Asuntos Venezolanos a la embajada en la capital venezolana para “realizar una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones”.

Un alto funcionario del Departamento de Estado declaró el lunes que “un número limitado de personal diplomático y técnico estadounidense se encuentra en Caracas realizando evaluaciones iniciales para una posible reanudación gradual de las operaciones”.

Según otra fuente familiarizada con el asunto, había personal local encargado de custodiar el edificio en Caracas durante la ausencia diplomática, pero esto no garantiza que el edificio esté en condiciones adecuadas para reanudar las operaciones rápidamente.

Las visitas subrayan el deseo de la administración de restablecer una presencia diplomática en el país que, según Trump, Estados Unidos va a “dirigir”.

Exdiplomáticos señalaron que la falta de presencia estadounidense sobre el terreno representaría un desafío para la reconstrucción y las garantías de rendición de cuentas en Venezuela.

Trump ha dicho que quiere que las compañías petroleras estadounidenses reanuden sus operaciones en el país y contribuyan a su reconstrucción.

La semana pasada, afirmó que se le había “pedido” a Estados Unidos que reabriera la embajada, pero no proporcionó más detalles.

La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo incierta y podría afectar los planes de la administración Trump. Los funcionarios del servicio exterior generalmente no están capacitados para protegerse a sí mismos, razón por la cual la CIA prevé asumir un papel importante desde el principio, dado que Venezuela se encuentra en un estado de transición política.

Queda por ver cómo reaccionará el pueblo venezolano ante una presencia más visible de la CIA en el país en la etapa pos-Maduro.

Durante años, Maduro utilizó a la CIA como un chivo expiatorio, acusando repetidamente a la agencia —sin pruebas— de intentar derrocar su régimen mientras se aferraba al poder a pesar de la oposición estadounidense.

Ahora, la CIA ayudó a suplantar a Maduro y está preparada para participar activamente en la gestión de las relaciones de la administración Trump con el nuevo liderazgo venezolano.

