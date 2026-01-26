Xi tiene control absoluto sobre el Ejército de China. Ahora quiere más

Análisis de Simone McCarthy

La decisión del líder de China Xi Jinping de poner bajo investigación al general de más alto rango del país es un movimiento sorprendente que deja a Xi prácticamente solo en la cima de la jerarquía militar, lo que plantea profundas interrogantes sobre las implicaciones para las fuerzas armadas más grandes del mundo, así como para las ambiciones de Beijing de tomar el control de Taiwán.

Pero la purga también deja algo claro: Xi no ve ningún objetivo demasiado grande como para ser abatido mientras rehace el ejército según su visión, y prioriza la lealtad por encima de todo.

Las investigaciones sobre Zhang Youxia, un comandante militar experimentado y probado en batalla, y antiguo aliado de Xi, y Liu Zhenli, quien dirige las operaciones conjuntas del Ejército Popular de Liberación (EPL), fueron anunciadas el sábado en un escueto video de 30 segundos difundido por el ministerio de Defensa.

Un editorial posterior en el Diario del Ejército Popular de Liberación acusó a Zhang y Liu de “pisotear y socavar gravemente el sistema de responsabilidad última que recae en el presidente de la Comisión Militar Central”, jerga que sugiere que representaban una amenaza para lo que más importa a los ojos de Xi: su autoridad.

Las acusaciones marcan una aparente culminación de un esfuerzo implacable de más de una década por parte de Xi para expulsar a la oposición y limpiar la presunta corrupción. En los últimos años, esa purga ha diezmado la cúpula militar, con más de 20 altos mandos investigados o destituidos desde 2023.

Qué tan profundo llega esa labor queda ahora aún más claro con la investigación sobre Zhang.

El general había sido considerado durante mucho tiempo un aliado cercano e intocable de Xi, otro “príncipe rojo”, hijo de revolucionarios, cuyos lazos con el líder chino se remontan una generación atrás, a sus padres que lucharon juntos en la Guerra Civil china.

“Esto es potencialmente un cambio sísmico en la política china bajo Xi y en la forma en que gobierna; realmente demuestra que nadie en ese sistema está a salvo, de verdad,” dijo Jonathan Czin, investigador del China Center del Brookings Institution.

La purga ha “alcanzado ahora un clímax en el que ha golpeado las cúpulas más altas del partido,” dijo Czin, también exanalista de la CIA en China. Eso sugiere que Xi ha llegado a la conclusión de que “la podredumbre es tan profunda en el EPL y la mala gestión es tan grave en la cima que necesita limpiar toda una generación de líderes”.

Y en el caso de Zhang, esa caída es “casi shakesperiana”, dijo Czin, en el contexto más amplio de cómo Xi comenzó persiguiendo a los enemigos que se beneficiaban de sus cargos, luego apuntó a quienes él mismo nombró y ahora está derribando incluso a quienes han tenido una relación de larga data con él.

“Que Xi se deshaga de un tipo como este es realmente extraordinario… porque hay tan poca confianza y porque la política es tan feroz (en este sistema), ese tipo de relaciones son aún más valiosas… no se construyen en años, se construyen en décadas o, en este caso, potencialmente, en toda una vida”.

Las circunstancias en torno a la investigación de Zhang siguen siendo poco claras, probablemente no solo para quienes están fuera, sino también dentro de la caja negra que es el ejército chino, una entidad enorme y opaca incluso para los estándares habituales de China.

The Wall Street Journal informó, citando fuentes familiarizadas con una reunión de alto nivel sobre las acusaciones, que Zhang había sido acusado de filtrar “datos técnicos clave sobre las armas nucleares de China a Estados Unidos” así como de aceptar sobornos por actos oficiales “incluida la promoción de un oficial a ministro de defensa”. CNN no ha verificado esas afirmaciones y ha contactado al Ministerio de Defensa de China para solicitar comentarios.

Pero algunos expertos se preguntan si las acusaciones de compartir secretos podrían ser simplemente parte de una campaña del partido por generar explicaciones para calmar la preocupación dentro de sus filas, en lugar de inquietudes legítimas.

Y los rumores han proliferado en el vacío de información.

Estos incluyen especulaciones sobre que Xi está perdiendo el control del poder, una teoría que los expertos rechazan en gran medida. Otros se han enfocado en si Xi está suprimiendo facciones rivales dentro del ejército, lo cual algunos observadores dicen que es plausible si el líder creía que las luchas internas estaban distrayendo a los altos funcionarios, o si Zhang se estaba convirtiendo en un desafío a su autoridad.

El lenguaje oficial utilizado en el editorial del Diario del EPL “podría sugerir que Zhang se estaba volviendo demasiado poderoso para el gusto de Xi,” según Neil Thomas, miembro del Centro de Análisis sobre China del Asia Society Policy Institute.

También podría significar “simplemente que traicionó la confianza (de Xi) al ayudar a corromper la burocracia de adquisiciones y/o no hacer todo lo posible por crear una fuerza combatiente más limpia”, dijo.

Desde que llegó al poder en 2012, Xi ha impulsado un amplio esfuerzo por remodelar el ejército, no solo para convertirlo en una fuerza moderna capaz de enfrentarse a rivales como Estados Unidos y respaldar las reclamaciones territoriales de China, sino, más importante aún, para defender al partido –y a su líder– a toda costa.

Ese es un objetivo que ampliamente se considera impulsado por la mirada astuta de Xi a la historia mientras observa a regímenes autocráticos que han caído cuando los líderes perdieron el control del ejército. También es uno estrechamente ligado a la organización del ejército chino, el cual está controlado por el partido, no por el Estado.

Una gran reorganización y una modernización tecnológica han ido de la mano con una campaña anticorrupción. Docenas de altos cargos militares y ejecutivos del sector defensa han sido depuestos en la última ola de estas iniciativas desde 2023.

Pero el impulso de Xi por purgar incluso a sus altos mandos probablemente sea más un testimonio de su poder que de debilidad, dicen los expertos.

“El hecho de que Xi Jinping haya podido destituir a tantos miembros élite del EPL desde que asumió el poder… es una señal clara de que su posición en el régimen es inquebrantable”, dijo James Char, profesor asistente en el Instituto de Defensa y Estudios Estratégicos de la Escuela S. Rajaratnam de Estudios Internacionales en Singapur.

La reciente medida ahora deja a Xi prácticamente solo en la cima de la jerarquía militar china.

La poderosa Comisión Militar Central que él preside tenía seis miembros uniformados después de una regular renovación de liderazgo en 2022. La última investigación (aunque aún no ha resultado en expulsiones formales), deja solo a uno de esos miembros en pie: Zhang Shengmin, el zar anticorrupción del ejército.

Las destituciones de alto nivel han dejado al liderazgo del EPL “en un estado de confusión en este momento,” dijo Thomas en Asia Society.

“Casi no quedan oficiales con el rango de general. Estoy seguro de que hay personas capaces esperando su turno, pero todos serían nuevos en puestos de liderazgo superior”, dijo, señalando que Xi podría utilizar los más de 18 meses antes de la próxima renovación de liderazgo para escudriñar nuevos candidatos y “eliminar la influencia de relaciones de patrocinio existentes”.

Pero, mientras tanto, Xi ha estado recurriendo a oficiales de segunda línea del EPL para, en gran parte de manera informal, ocupar los cargos vacantes dejados por sus predecesores caídos en desgracia tanto en los departamentos de la Comisión Militar Central como en las ramas del ejército, según Char en Singapur.

“Las operaciones diarias del EPL han continuado con normalidad a pesar de estas purgas, ya que existe un cuerpo de oficiales más joven – y quizás más profesional – listo para asumir esas responsabilidades”, afirmó.

Pero lo que eso significa para las ambiciones más amplias de Beijing —incluyendo su objetivo de tomar el control de Taiwán, que se gobierna a sí misma— es menos claro. El gobernante Partido Comunista de China reclama la isla como territorio propio, a pesar de nunca haberla controlado.

En el centro de esa cuestión están los asuntos de si habrá un impacto en la operatividad inmediata del ejército, en la moral de los soldados rasos o en cualquier cronograma que Beijing pueda tener para estar preparado para lograr ese objetivo, incluso mediante el uso de la fuerza militar.

La investigación sobre Liu, en particular, resalta esas preguntas, dicen los analistas, dado su papel coordinando la principal institución de mando de combate del EPL.

Pero eso podría no ser un tema de demasiada preocupación para Xi en este momento, según Czin, de Brookings.

En cambio, indicó, es probable que el líder chino esté observando a una administración estadounidense que no parece “particularmente interesada” en el asunto de Taiwán y al potencial de un cambio de poder en las elecciones de Taiwán en 2028, y calculando: este es un “momento seguro para limpiar la casa”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.