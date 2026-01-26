¿Por qué los reembolsos de impuestos federales pueden ser mayores de lo habitual este año?

Por Jeanne Sahadi, CNN

La temporada de declaraciones de impuestos ha comenzado oficialmente y se extenderá hasta el 15 de abril.

Aunque presentar la declaración de impuestos federales pueda resultar tedioso, lo cierto es que si formas parte de la mayoría de los contribuyentes estadounidenses recibirás un reembolso poco después de presentarla.

Este año, ese reembolso podría ser considerablemente mayor, suponiendo que no haya habido cambios significativos en tu situación financiera o familiar desde 2024.

El reembolso promedio pagado el año pasado fue de US$ 3.167 hasta el 26 de diciembre, según las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Y el Departamento del Tesoro proyecta que los reembolsos de impuestos aumentarán en un promedio de US$ 1.000 por hogar este año.

¿Por qué? Hay dos razones principales: 1) El Congreso implementó una serie de nuevas deducciones y créditos fiscales ampliados para el año fiscal 2025. 2) la mayoría de las personas no ajustaron la retención de impuestos en sus nóminas el año pasado para reflejar estos cambios.

“Para los clientes cuyos ingresos, estado civil y dependientes no han cambiado mucho desde 2024, la combinación de los beneficios fiscales ampliados para 2025 y la retención sin cambios está impulsando claramente un aumento en los reembolsos”, dijo Tom O’Saben, director de Contenido Fiscal de la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos.

Analicemos primero el tema de la retención.

Tu obligación tributaria para 2025 disminuyó debido a los cambios en la ley fiscal, pero tus pagos de impuestos no, explicó. “Como resultado, el beneficio fiscal ‘adicional’ se refleja como un reembolso en lugar de un aumento en el salario neto”, dijo O’Saben.

O, para quienes normalmente no reciben un reembolso, simplemente podría resultar en una factura fiscal total más baja.

Si bien el Congreso realizó numerosos cambios fiscales para 2025, como la introducción de una nueva exención fiscal para los intereses de los préstamos para automóviles, una parte de las propinas y las horas extras, y un aumento de US$ 200 por hijo en el crédito fiscal por hijos, entre otros, la ampliación de dos deducciones fiscales comunes y la introducción de una nueva para personas mayores podrían ser las responsables de los mayores aumentos en el reembolso promedio de este año.

Una deducción estándar mayor: la gran mayoría de los contribuyentes optan por la deducción estándar. El Congreso la aumentó en US$ 750, a US$ 15.750, para contribuyentes solteros; y en US$ 500, a US$ 31.500, para parejas casadas que presentan declaración conjunta.

“Este es el cambio con mayor impacto, ya que afecta a millones de contribuyentes de todos los niveles de ingresos y estados civiles. Incluso los aumentos modestos en la deducción estándar se traducen directamente en menores ingresos imponibles”, dijo O’Saben.

Una deducción SALT ampliada: si vives en un estado con impuestos altos, podrás deducir hasta US$ 40.000 en impuestos estatales y locales (ya sean impuestos sobre la renta o sobre las ventas, más los impuestos a la propiedad). Esto representa un aumento con respecto a los US$ 10.000 del año pasado.

Solo puedes reclamar esta deducción si detallas tus deducciones, en lugar de optar por la deducción estándar. Sin embargo, el aumento en el monto que se puede deducir significa que podría ser conveniente para más contribuyentes detallar sus deducciones.

“Este cambio puede ser significativo y a menudo genera un aumento notable en el reembolso, especialmente si las retenciones no se ajustaron”, dijo O’Saben.

Una nueva deducción para personas mayores: está sujeta a límites de ingresos y se aplica solo a los contribuyentes de 65 años o más. Las personas mayores elegibles podrán aplicar una deducción especial de US$ 6.000 (US$ 12.000 para declaraciones conjuntas) además de su deducción estándar o sus deducciones detalladas.

“Pueden reducir considerablemente la obligación tributaria”, dijo O’Saben.

La AARP estima que más de 30 millones de personas mayores se beneficiarán.

Un reembolso se puede ver de dos maneras: como un préstamo sin intereses que le hiciste al Gobierno, que simplemente te está devolviendo el capital, o como un ahorro forzoso: dinero que quizás no habrías ahorrado con tanta disciplina si lo hubieras recibido en pequeñas cuotas a lo largo del año.

Si no eres una persona que ahorra con regularidad, recibir una suma global de ahorro forzoso puede ser una buena estrategia.

Pero si prefieres usar tu dinero de otra manera durante el año, como invertirlo en una cuenta de ahorros en línea de alto rendimiento o usarlo para pagar tus deudas más rápidamente, podrías considerar revisar la retención de impuestos en tu nómina.

Es posible que ya estés viendo un poco más en tus cheques de pago, ya que las tablas de retención del impuesto sobre la renta del IRS para 2026 se han ajustado, según el Departamento del Tesoro. Y esas tablas deberían tener en cuenta todas las exenciones fiscales vigentes para este año.

Pero si trabajas con un asesor fiscal, consulta con él para ver si los impuestos que se te retienen actualmente son los correctos, considerando tu elegibilidad para las nuevas y ampliadas exenciones fiscales disponibles.

Desafortunadamente, si lo haces tú mismo puede resultar un poco complicado. Y el IRS aún no ha actualizado su estimador de retenciones para incorporar todos los cambios fiscales que entraron en vigor en 2025.

Si realizas un cambio en tu retención (lo cual harías presentando un nuevo formulario W4 a tu empleador), probablemente no debería ser drástico. “Un ajuste moderado en lugar de una gran reducción [en los impuestos retenidos] ayuda a evitar problemas de pago insuficiente, al mismo tiempo que mejora el flujo de efectivo durante el año”, recomendó O’Saben.

Con esto, quiere decir que quizás te convenga reducir tu retención lo suficiente como para que aún recibas un pequeño reembolso, logrando un resultado casi equilibrado. De lo contrario, si reduces demasiado tu retención, podrías terminar debiendo más de lo esperado al Tío Sam cuando presentes tu declaración de 2026 dentro de un año.

Tamy Luhby, de CNN, contribuyó con este reporte.