Lula da Silva le pide a Trump trabajar “para el bienestar del pueblo venezolano”

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este lunes con el mandatario estadounidense, Donald Trump, a quien le subrayó la necesidad de trabajar “para el bienestar del pueblo venezolano”.

“Intercambiamos impresiones sobre la situación de Venezuela. Resalté la importancia de preservar la paz y la estabilidad de la región”, dijo Lula en un mensaje en X tras la llamada.

El líder sudamericano también se refirió a la Junta de Paz, un órgano multilateral propuesto por Trump, y le sugirió que se limite “a la cuestión de Gaza” y contemple un asiento para el Estado palestino. Sobre la ONU, Lula dijo que requiere una “reforma integral” que incluya unua ampliación de miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

El mandatario agregó que conversaron sobre los indicadores económicos de ambos y países y que le reiteró sus propuestas de combate al crimen organizado, lavado de dinero y tráfico de armas. “Celebramos la buena relación forjada en los últimos meses, que resultó en la eliminación de una parte significativa de los aranceles aplicados a los productos brasileños”, agregó.

Los presidentes acordaron una visita de Lula a Washington luego de su viaje a Asia en febrero, con fecha todavía no determinada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.