UFC 324 con Paddy Pimblett vs. Justin Gaethje: cartelera, previa, hora y cómo ver por TV e internet

Poco más de 20 peleadores entrarán al octágono del T-Mobile Arena este sábado 24 de enero para la primera cartelera grande de las artes marciales mixtas de este 2026.

El UFC 324 tendrá una noche intensa en Las Vegas y la atención, como no, está centrada en el evento principal entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett.

Ambos peleadores pautaron y cumplieron este viernes con el pesaje para disputar el título del peso ligero o 154 libras.

Pimblett aparece como el gran favorito en las apuestas y su foja invicta en el UFC lo respalda. La última vez que Pimblett perdió un combate fue en el Cage Warriors por decisión unánime, ante Soren Bak en 2018.

Fue la última de las tres derrotas que ha tenido el británico en su carrera como peleador de artes marciales mixtas. Desde entonces ha peleado en 9 ocasiones con igual número de victorias consecutivas, siete de ellas en el UFC desde que entró en 2021, para un total de 23 triunfos en su carrera.

Gaethje, de 36 años, ha tenido una carrera más extensa y aunque no es el gran favorito de muchos en esta ocasión, sus 26 victorias como profesional lo avalan. El estadounidense ha perdido cinco peleas en total y en mayo de 2020 ganó el título del UFC interino del peso ligero ante Tony Ferguson.

El oriundo de Arizona es una máquina de nocauts y 20 de sus 26 triunfos han llegado por la vía rápida, cinco victorias han sido declaradas por decisión y una sola por sumisión. Además, es todo un espectáculo cuando entra al octágono y en múltiples ocasiones ha ganado el bono protagonizando la “pelea de la noche”, un estímulo económico adicional que entrega el UFC para impulsar la intensidad de los combates.

Será la primera cartelera numerada de la UFC desde que el 1 de enero se oficializó su acuerdo de transmisión por siete años y US$ 7.700 millones con Paramount. Además, el combate tendrá en juego el título interino del peso ligero, luego de que el campeón Ilia Topuria anunciara una licencia indefinida del deporte por asuntos personales. El ganador quedará en posición directa para disputar el cinturón indiscutible cuando Topuria regrese.

El evento coestelar enfrentará a Sean O’Malley y Song Yadong en peso gallo, en una pelea que podría definir al próximo retador del campeón Petr Yan. El esperado duelo entre Kayla Harrison y Amanda Nunes fue cancelado la semana pasada tras la retirada de Harrison por lesión.

Preliminares:

Peso Ligero: Michael Johnson vs. Alexander Hernández.

Michael Johnson vs. Alexander Hernández. Peso Pesado: Josh Hokit vs. Denzel Freeman.

Josh Hokit vs. Denzel Freeman. Peso Wélter: Ty Miller vs. Adam Fugitt.

Ty Miller vs. Adam Fugitt. Peso Gallo: Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo.

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo. Peso Semipesado: Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas.

Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas. Peso Medio: Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev.

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev. Peso Mosca: Alex Perez vs. Charles Johnson.

Cartelera principal:

Título Interino de Peso Ligero: Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett.

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett. Peso Gallo: Sean O’Malley vs. Song Yadong.

Sean O’Malley vs. Song Yadong. Peso Pesado: Waldo Cortés-Acosta vs. Derrick Lewis.

Waldo Cortés-Acosta vs. Derrick Lewis. Peso Mosca Femenino: Natalia Silva vs. Rose Namajunas.

Natalia Silva vs. Rose Namajunas. Peso Pluma: Jean Silva vs. Arnold Allen.

La cartelera completa en Estados Unidos, México y Latinoamérica se podrá ver a través de la plataforma de streaming Paramount+.

El evento principal comienza a partir de las 9:00 p.m. hora de Miami, 8:00 p.m. hora de CDMX, 10:00 p.m. hora de Buenos Aires y las preliminares cuatro horas antes.

HBO Max tendrá el servicio para España.

