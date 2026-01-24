Ucrania califica como “constructivas” las primeras conversaciones trilaterales con Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi

Por Jessie Yeung, Victoria Butenko, Sophie Tano y Kosta Gak, CNN

Las primeras conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos destinadas a poner fin a la guerra han sido calificadas de “constructivas” tras concluir este sábado en los Emiratos Árabes Unidos.

Las conversaciones de dos días, que reunieron a funcionarios de los tres países que se sentaron juntos por primera vez desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, concluyeron este sábado por la noche hora local, según la delegación ucraniana y los medios estatales rusos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en un comunicado que “se discutieron muchos temas, y es importante (decir) que las conversaciones fueron constructivas”. Agregó que podrían llevarse a cabo más reuniones la próxima semana.

“El enfoque central de las discusiones fue sobre los posibles parámetros para poner fin a la guerra”, dijo el líder ucraniano. Añadió que los funcionarios estadounidenses habían sugerido formalizar estos parámetros, así como las condiciones de seguridad requeridas para alcanzarlos.

“Todas las partes acordaron informar a sus capitales sobre cada aspecto de las negociaciones y coordinar los próximos pasos con sus líderes”, añadió. “Siempre que haya disposición para avanzar —y Ucrania está lista— se celebrarán más reuniones, posiblemente la próxima semana”.

Las partes acordaron que la próxima ronda de conversaciones comenzaría el próximo domingo, nuevamente en Abu Dabi, según funcionarios estadounidenses.

Tras la reunión, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, declaró a la agencia de noticias estatal TASS que Rusia quiere desarrollar un plan que “se corresponda plenamente con los entendimientos fundamentales” alcanzados por el presidente de rusia, Vladimir Putin, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su cumbre en Alaska el año pasado.

Mientras tanto, un portavoz del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos dijo que las conversaciones tuvieron una “atmósfera positiva y constructiva” y vieron a representantes ucranianos y rusos dialogar directamente sobre elementos de un marco de paz propuesto por EE.UU.

El portavoz añadió que los Emiratos Árabes Unidos “elogiaron los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en facilitar estas conversaciones, reforzar la estabilidad y avanzar en la vía política”.

Las negociaciones se llevaron a cabo en inglés y en ruso, informó la agencia estatal de noticias rusa TASS, citando una fuente.

Las partes discutieron “zonas de amortiguación y diversos mecanismos de control”, pero la cuestión de los territorios sigue siendo difícil, según TASS.

Anteriormente, TASS había informado que el territorio seguía siendo el principal punto de fricción en las negociaciones. Antes de las conversaciones, se entendía ampliamente que el territorio era la única cuestión clave pendiente de resolver. El Kremlin había reiterado la postura de Rusia de que Ucrania debe retirarse de la región de Donbás en el este del país, lo que Ucrania ha rechazado repetidamente.

La región de Donbás está formada por las dos regiones ricas en carbón de Donetsk y Lugansk, que solían constituir el corazón industrial de Ucrania. La región tiene una población significativa de habla rusa. Y fue en el Donbás donde comenzó la misión de Putin de desestabilizar y conquistar Ucrania en 2014.

La zona también contiene el “cinturón de fortalezas” de ciudades industriales, ferrocarriles y carreteras que forman la columna vertebral de la defensa de Ucrania y suministran la línea del frente. Kyiv ha pasado años fortificando esta zona y perderla dejaría el resto del este de Ucrania completamente expuesto.

Rusia envió un equipo militar para asistir a las conversaciones en Abu Dhabi, incluyendo a un espía de alto rango y jefe de inteligencia militar. Ucrania, por su parte, envió a sus principales negociadores, incluyendo diplomáticos y agentes de seguridad. Estados Unidos estuvo representado por el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el asesor de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum.

Witkoff y Kushner se reunieron previamente con Putin durante aproximadamente cuatro horas en Rusia, según informaron funcionarios estadounidenses este sábado. A su vez, esos funcionarios dijeron que la reunión había sido “muy, muy productiva”. En la conversación con Putin, en la que también participó el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, se abordaron temas como la seguridad, la prosperidad, los activos congelados, el territorio y la desescalada, según los funcionarios estadounidenses.

El Gobierno de Trump ha presionado a Ucrania para aceptar un acuerdo de paz, a pesar de la preocupación generalizada de que tal acuerdo podría favorecer a Moscú.

Casi cuatro años después de lanzar una invasión a gran escala de su vecino, Rusia ocupa alrededor del 20 % del territorio reconocido bajo el derecho internacional como parte de la Ucrania soberana. Eso incluye casi toda la región de Lugansk, y partes de las regiones de Donetsk, Jerson y Zaporiyia.

Horas después de que los negociadores de Kyiv, Moscú y Washington terminaran su primer día de conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos el viernes, Rusia lanzó el mayor ataque aéreo nocturno sobre Ucrania en lo que va de año, dijeron las autoridades locales el sábado.

Entre las dos rondas de conversaciones, misiles y ataques con drones atacaron la capital ucraniana, según la fuerza aérea del país, que activó las defensas aéreas. Periodistas de CNN en Kyiv informaron haber escuchado explosiones.

Al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas por los ataques, según el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko. Añadió que la caída de escombros había provocado incendios y dañado edificios, con casi 6.000 bloques de apartamentos perdiendo calefacción y otras partes de la ciudad sin suministro de agua. Hasta la mañana del sábado, hora local, la temperatura en Kyiv era de -12 grados Celsius (10 grados Fahrenheit).

La segunda ciudad más grande de Ucrania, Jarkov, en el noreste, también fue atacada, con bombardeos que dañaron un hospital materno y un dormitorio para personas desplazadas, según el alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov. Al menos 19 personas resultaron heridas, incluyendo un niño.

En total, Rusia lanzó más de 370 drones y 21 misiles durante la noche, con otros objetivos incluyendo Sumy y Chernihiv, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el sábado. Añadió que los ataques se habían centrado en el sector energético de Ucrania, que es “crítico” durante el frío invierno.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.