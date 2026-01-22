Trump afirma que las tierras raras forman parte de su acuerdo con Groenlandia. Es “una auténtica locura”

Análisis por Matt Egan, CNN

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que alcanzó un marco para un acuerdo con la OTAN sobre el futuro de Groenlandia que incluirá derechos sobre minerales de tierras raras.

“Ellos van a estar involucrados en los derechos mineros, y nosotros también”, dijo Trump sobre la OTAN y Estados Unidos en una entrevista con CNBC después del anuncio inicial en Truth Social .

No especificó ningún término preliminar. Pero la riqueza mineral sin explotar de Groenlandia ha contribuido a que la isla encabece la lista de deseos de Trump para construir un imperio.

Los funcionarios de Trump ven las riquezas subterráneas de Groenlandia como una forma de debilitar el control de China sobre los metales de tierras raras que son fundamentales para todo, desde aviones de combate y láseres hasta vehículos eléctricos y escáneres de resonancia magnética.

Trump ha restado importancia a los recursos naturales de Groenlandia, incluso en su discurso ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles, cuando dijo que la adquisición de minerales de tierras raras no era la razón por la que Estados Unidos necesitaba el territorio.

“Todo el mundo habla de los minerales. Hay muchísimos”, dijo Trump. “No existen las tierras raras. Existe el procesamiento de tierras raras. Pero hay muchísimas tierras raras. Y para llegar a estas tierras raras, hay que atravesar cientos de metros de hielo. No las necesitamos por eso. Las necesitamos para la seguridad nacional estratégica y la seguridad internacional”.

Pero horas después, Trump declaró que el acuerdo para Groenlandia incluía dos partes: su concepto de defensa antimisiles “Cúpula Dorada” y minerales. Esto coincide con lo que su ex asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, declaró a Fox News en 2024, cuando Waltz afirmó que el enfoque de la administración en Groenlandia se centraba en “minerales críticos” y “recursos naturales”.

La realidad es que la posesión danesa de Groenlandia no es lo que impide a Estados Unidos explotar el tesoro de la isla. Es el rigor del entorno ártico .

Los investigadores dicen que sería extremadamente difícil y costoso extraer los minerales de Groenlandia porque muchos de los depósitos minerales de la isla están ubicados en áreas remotas por encima del Círculo Polar Ártico, donde hay una capa de hielo polar de una milla de espesor y reina la oscuridad durante gran parte del año.

No solo eso, sino que Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, carece de la infraestructura y la mano de obra necesarias para hacer realidad este sueño minero.

“La idea de convertir Groenlandia en la fábrica de tierras raras de Estados Unidos es ciencia ficción. Es una auténtica locura”, dijo Malte Humpert, fundador e investigador principal del Instituto Ártico. “Es como si se explotara la Luna. En algunos aspectos, es peor que la Luna”.

A pesar de su nombre (que significa “verde” en inglés), aproximadamente el 80 % de Groenlandia está cubierta de hielo. Y la extracción de minerales —o prácticamente cualquier cosa— en el Ártico puede ser de cinco a diez veces más cara que en cualquier otra parte del planeta.

El interés de Trump en Groenlandia no es nuevo, ni es el primer presidente estadounidense que codicia la isla.

Durante años, si no décadas, las autoridades de Groenlandia han buscado la inversión extranjera directa. Los groenlandeses afirman estar abiertos a las oportunidades de negocio sin ninguna beligerancia.

Los expertos afirman que lograr que empresas estadounidenses se arriesguen en Groenlandia puede ser una fantasía.

“Si hubiera una ‘olla de oro’ esperando al final del arcoíris en Groenlandia, las empresas privadas ya habrían ido allí”, dijo Jacob Funk Kirkegaard, investigador principal no residente del Instituto Peterson de Economía Internacional.

Sin embargo, Funk Kirkegaard, quien anteriormente trabajó con el Ministerio de Defensa danés, dijo que es “muy difícil” presentar un argumento comercial para la gran inversión inicial que se requeriría.

Es posible que Trump intente ofrecer incentivos financieros y garantías para incentivar a las empresas estadounidenses a realizar esas inversiones masivas, similares a las garantías que buscan las grandes petroleras para perforar agresivamente en Venezuela.

“Si se les diera suficiente dinero de los contribuyentes, las empresas privadas estarían dispuestas a hacer casi cualquier cosa”, dijo Funk Kirkegaard. “¿Pero es esa una buena base para comprar un territorio? La respuesta es no en Groenlandia, al igual que no en Venezuela”.

La crisis climática ha provocado el derretimiento del hielo y el rápido aumento de las temperaturas en el Ártico, lo que lleva a algunos a esperar nuevas oportunidades económicas.

Sin embargo, es demasiado pronto para afirmar que esto será un cambio radical que supere los desafíos ambientales de la minería en Groenlandia. Si bien el deshielo ha abierto algunas rutas de navegación, también ha hecho que el terreno sea menos estable para la perforación y aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra.

“El cambio climático no significa que sea fácil. Esto no es el Mediterráneo ni tu bañera. Simplemente hay menos hielo congelado”, dijo Humpert, del Instituto Ártico.

De igual manera, las estrictas regulaciones ambientales de Groenlandia añadirían gastos y dificultades a la explotación minera generalizada.

Por supuesto, esas regulaciones reflejan el deseo de la población local de mantener el medio ambiente en perfectas condiciones. Si la administración Trump lograra de alguna manera eliminarlas, podría resultar muy impopular.

“Podría terminar teniendo una situación política local hostil”, dijo Funk Kirkegaard.

Adam Lajeunesse, catedrático de política canadiense y ártica en la Universidad St. Francis Xavier, dijo que la “retórica extraña” de Trump sobre apoderarse de Groenlandia corre el riesgo de socavar los objetivos económicos y estratégicos de los funcionarios estadounidenses al dañar la relación con Groenlandia y Dinamarca.

“Se podía ver que Estados Unidos ya no era visto como un amigo y socio, sino como un matón al que había que resistir”, dijo.

Hasta cierto punto, es posible que esto ya esté sucediendo.

Christian Keldsen, director general de la Asociación Empresarial de Groenlandia, advierte que los funcionarios estadounidenses corren el riesgo de dañar la relación con la población local.

“En este momento, todo lo estadounidense es una bandera roja”, dijo. “Todos se preguntan: ‘¿Estoy apoyando a alguien que se apodere de mi país?’”

