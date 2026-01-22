Lo que sabemos de Nicholette, la influencer desaparecida esta semana en Sinaloa, en el noroeste de México

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

La desaparición de Nicole Pardo, una creadora de contenido conocida en redes sociales como Nicholette, activó esta semana un operativo de búsqueda en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el noroeste de México, donde autoridades estatales y federales intentan dar con su paradero.

La Fiscalía de Sinaloa difundió una ficha de búsqueda en la que se indica que la joven fue vista por última vez el 20 de enero en el fraccionamiento Isla Musalá, en Culiacán.

Además, el secretario de Seguridad del Gobierno federal, Omar García Harfuch, dijo este jueves que existe un seguimiento a los vehículos presuntamente involucrados en la desaparición y que las autoridades estatales notificaron el hecho de manera inmediata. “Vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación”, señaló el funcionario durante la rueda de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El caso cobró notoriedad pública después de que en redes sociales circulara un video supuestamente grabado por la cámara de seguridad del vehículo de la joven —una camioneta Tesla Cybertruck color lila—, donde se aprecia el momento en el que varios hombres armados la interceptan y la fuerzan a subir a otro automóvil.

CNN contactó a la Fiscalía de Sinaloa para confirmar la veracidad del video y si forma parte de las investigaciones del caso, y está en espera de respuesta.

Pardo tiene 25 años y una presencia destacada en redes sociales, donde suma más de 180.000 seguidores en Instagram y más de 145.000 en TikTok. También tiene un canal de YouTube y una cuenta en la plataforma OnlyFans.

En sus publicaciones suele mostrar aspectos de su vida personal, la adquisición de vehículos de lujo y su participación en eventos locales, como el Saladazo, una ruta motorizada que recorre caminos rurales y zonas naturales de la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán.

Según su biografía en Instagram, la joven divide su tiempo entre Culiacán y Phoenix, Arizona. Su figura pública incluso ha sido mencionada en el corrido La Muchacha del Salado, lanzado en 2022 por el Grupo Arriesgado, que acumula más de 20 millones de reproducciones en YouTube.

La desaparición de Nicholette ocurre en un contexto de violencia contra las mujeres tanto en Sinaloa como en todo México. Según cifras oficiales de la Fiscalía, el estado cerró 2025 con 72 feminicidios, el número más alto en al menos siete años y más del doble de los 31 casos registrados en 2024.

En materia de personas desaparecidas, Sinaloa suma a la fecha 7.000 de los 132.000 casos que hay en el país, de acuerdo con el registro nacional en este rubro.

