Cámara de Representantes rechaza una resolución que buscaba limitar las acciones militares de la Casa Blanca en Venezuela

La Cámara de Representantes rechazó este jueves una resolución bipartidista que buscaba restringir a la Casa Blanca el poder de tomar cualquier acción militar adicional en Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La resolución, presentada por los representantes demócratas Jim McGovern y Joaquin Castro y el representante republicano Thomas Massie, no fue aprobada, con un empate de 215-215. Massie y el representante republicano Don Bacon se unieron a los demócratas para votar a favor de la resolución.

La iniciativa siguió al “ataque a gran escala” del Gobierno de Trump contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Desde entonces, el presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos jugará un papel central en el Gobierno de Venezuela y no ha descartado la participación militar en la nación, un punto de controversia en el Capitolio.

