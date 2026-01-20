El Sol libera la mayor tormenta de radiación “en más de 20 años”, según pronosticadores

Por Ashley Strickland, CNN

Una poderosa actividad solar liberada por el Sol llegó a la Tierra este lunes y dejó coloridas exhibiciones aurorales y problemas de GPS para las aeronaves, según el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional (SWPC, por sus siglas en inglés).

El SWPC rastreó una tormenta de radiación solar, clasificada en un nivel cuatro de cinco en una escala de gravedad. El centro calificó el evento como “la mayor tormenta de radiación solar en más de 20 años”.

Una tormenta de radiación solar marca la liberación de partículas cargadas intensas y de rápido movimiento hacia la Tierra, lo que puede afectar los lanzamientos espaciales, la aviación y las operaciones satelitales. La última vez que se observaron niveles severos de tormenta de radiación solar fue en octubre de 2003, según el SWPC.

Las tormentas espaciales de Halloween de octubre de 2003 causaron cortes de energía en Suecia y daños a transformadores eléctricos en Sudáfrica, informó el SWPC.

Cuando las tormentas de radiación solar llegan a la Tierra, pueden causar un aumento en los riesgos de exposición a la radiación para los astronautas en órbita terrestre baja, como los que están a bordo de la Estación Espacial Internacional, así como para los pasajeros en vuelos que atraviesan rutas polares.

El SWPC ha notificado a aerolíneas, la NASA, la Administración Federal de Aviación, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Corporación de Fiabilidad Eléctrica de Norteamérica y a otros operadores para que se preparen para la tormenta.

“Hemos estado haciendo todas estas llamadas telefónicas para asegurar que todos los operadores de infraestructuras tecnológicas clave estén al tanto de lo que está sucediendo”, dijo el pronosticador del SWPC, Shawn Dahl.

Durante eventos de aumento de riesgo de radiación, los astronautas pueden trasladarse a partes de la estación espacial que están mejor protegidas, como lo han hecho durante tormentas solares anteriores, como una tormenta geomagnética extrema que ocurrió en mayo de 2024.

El aumento de la radiación también puede representar riesgos para los satélites de los que dependemos para las comunicaciones y la navegación.

Durante la tormenta geomagnética de mayo de 2024, la empresa de tractores John Deere informó que algunos clientes que dependen del GPS para la agricultura de precisión experimentaron interrupciones. Pero en su mayoría, los operadores de la red eléctrica y satélites lograron mantenerse en orden y en órbita adecuada, y gestionaron la acumulación de intensas corrientes geomagnéticas en los sistemas eléctricos.

Aunque probablemente los operadores de satélites tendrán que tomar medidas la noche del lunes, no se esperan impactos tecnológicos generalizados para el público en general, dijo Ryan French, físico solar del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado Boulder.

Una gran tormenta geomagnética también llegó a la Tierra el lunes a las 2:20 p.m. (hora de Miami), dijo Dahl. Según el SWPC, estas tormentas también tienen la capacidad de interrumpir la red eléctrica.

Mientras que una tormenta de radiación solar marca la liberación de partículas cargadas intensas y de rápido movimiento hacia la Tierra, las tormentas geomagnéticas, que se mueven más lentamente, son causadas por eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés), o explosiones de plasma y campos magnéticos de la atmósfera exterior del sol.

Cuando estas erupciones se dirigen hacia la Tierra, pueden causar grandes perturbaciones en el campo magnético terrestre, resultando en tormentas geomagnéticas.

La eyección de masa coronal, que fue lanzada desde el sol el domingo, fue generada por una llamarada clase X, el tipo más intenso de llamarada solar. Este es el primer gran destello solar del año, dijo French.

El aumento de la actividad solar causa auroras que bailan alrededor de los polos de la Tierra, conocidas como auroras boreales en el norte y auroras australes en el sur. Cuando las partículas energizadas de las eyecciones de masa coronal llegan al campo magnético de la Tierra, interactúan con los gases en la atmósfera para crear luces de diferentes colores en el cielo.

Las auroras experimentan breves ráfagas de actividad de 20 minutos, llamadas subtormentas. Durante estos períodos, la aurora boreal es visible mucho más al sur que durante el resto de la noche, explicó French.

Los meteorólogos inicialmente pensaron que las auroras podrían ser visibles en gran parte de la mitad norte de Estados Unidos, y potencialmente tan al sur como Alabama y el norte de California.

Pero la disposición del campo magnético dentro del CME determina qué regiones de la Tierra experimentan auroras y cuánta energía llega a la atmósfera, según EarthSky.

La orientación de la tormenta al llegar a la Tierra impidió que se produjeran auroras intensas y coloridas en el cielo estadounidense. Sin embargo, se captaron imágenes de auroras intensamente vívidas en toda Europa.

Es posible que se produzcan más erupciones en una región de manchas solares activas y cualquiera que ocurra durante la próxima semana tiene buenas posibilidades de producir más erupciones dirigidas a la Tierra, dijo French.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

