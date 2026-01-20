El Real Madrid se redime en la Champions con la goleada 6-1 contra el Mónaco

EFE

De la máxima exigencia con el duro castigo del silbido durante todo un partido en su propio estadio, a escuchar su nombre de nuevo coreado en el Santiago Bernabéu. Vinícius, asistente en dos goles y autor de un bello tanto, se ganó el indulto del madridismo el día del triunfo más plácido del curso, ante un débil Mónaco, con Kylian Mbbapé sin piedad con su pasado.

Tras la tempestad en el Bernabéu, el partido invitaba a la firma de la paz. Las bajas del Mónaco, la necesidad de contentar al aficionado del Real Madrid y la deuda por saldar de Vinícius, que captó el mensaje en forma de silbidos durante todo el duelo liguero ante el Levante, impulsaron una plácida noche. Con defectos que parecen incorregibles en fase defensiva pero un hambre de gol insaciable arriba representado siempre por Mbappé.

Hasta once goles en una Champions que encarrila el Real Madrid para acabar la liguilla entre los ocho primeros, llevan la firma de Mbappé. Instalado ya en su récord personal en la competición, no tuvo piedad con el club donde nació su leyenda y lo impulsó al estrellato. En cinco minutos lo dejó tocado. En 26, sentenciado.

El primer disparo a puerta del equipo de Arbeloa, que se estrenaba de traje en la competición más deseada, lo mandaba a la red Mbappé. Gracias a un enérgico Mastantuono, que como Güler, encontró el premio del nuevo técnico al cambio de panorama que impulsaron ante el Levante. Encaró el argentino, le puso pausa al pase entre líneas a la ruptura de Fede Valverde y su pase atrás lo ajustaba al poste Kylian ejerciendo de líder. Dentro del campo y fuera.

La ausencia de Rodrygo abrió de nuevo la puerta de la titularidad a Mastantuono que aumenta su confianza con Arbeloa. La perdió con Xabi Alonso y ya no la recuperó. Firmó su mejor partido de blanco sin necesidad de desbordar por banda, asociándose con calidad, con actitud y buena visión del pase. Habilitó a Vinícius para regalarle su primera oportunidad de redención. El disparo cruzado lo sacaba abajo Kohn.

Vini sentía como el castigo en forma de silbido se apagaba en la grada. Era un impulso para demostrar que ha aprendido la lección. Castigó con velocidad al espacio en cada transición a un Mónaco débil en defensa, que quiso buscar el gol tomando riesgos que le costarían caros. Su técnico, Pocognoli, no tocó la identidad de su equipo ni se parapetó con defensa de cinco.

Confió en la calidad de sus jugadores ofensivos, con Ansu Fati titular, para generar peligro ante la pasividad defensiva madridista. Bien posicionado, pero sin la presión adecuada. Defendiendo siempre desde el esfuerzo individual, lo que da al rival, del nivel que sea, la oportunidad de sentir que puede hacer daño. Así perdonaron Balogun en una rápida transición y Ansu rematando desequilibrado un buen centro de Golovin.

Perdonaron y lo pagaron. Todo pasaba por Mastantuono, que lanzaba a la grada la primera que tenía, de zurda, y luego le daba la oportunidad a Tchouaméni de marcar. Sin el acierto de Kylian en una acción que es puro Real Madrid. De contragolpe tan veloz que cuando el rival se da cuenta está sacando el balón de la red. Lanzado por Huijsen, mejorado por Camavinga con un pase de tacón, con la visión de Güler al espacio, la velocidad de Vinícius y el remate de Mbappé.

La noche era perfecta para que Vinícius recuperase de golpe la confianza. Impulsado por su primera asistencia, buscó el gol tras una bicicleta. El premio a su ímpetu le llegaría más tarde. Con Carlo Ancelotti en la grada, pensando que meses después de su salida el Real Madrid sigue sufriendo los mismos males que cerraron su etapa, plagado de bajas defensivas que provocan que dos centrocampistas como Valverde y Camavinga, la sorpresa del once de Arbeloa, jueguen de laterales.

El primer acto se despedía entre un latigazo lejano al travesaño de Teze, la parada de Courtois a Akliouche y otro servicio de calidad de Mastantuono, medido a la cabeza de Bellingham, que perdonaba el tercero. Había licencia, los goles llegarían en el segundo acto que aprovechó Vinícius para terminar de meterse al madridismo en su bolsillo.

Asistió por segunda, en esta ocasión a Mastantuono para que le pusiera el broche a su mejor noche ajustando el disparo de diestra al poste, generó el cuarto con un centro que introdujo en su portería Kehrer, y ya desatado y sin freno, encontraba el premio del gol colocando en la escuadra el balón tras una carrera en la que ningún rival le encimó.

Recuperada la moral de un equipo que recortó a un punto la desventaja con el Barcelona en LaLiga y que da un paso de gigante a la clasificación directa a octavos de final de la “Champions”, solo la falta de tensión de Ceballos impidió dejar la portería a cero. En una jugada con demasiados toques en área propia, intentó un pase de primeras con peligro que se convirtió en asistencia a Teze.

Disfrutando de su triunfo más holgado del curso, el Real Madrid no se conformó nunca con el botín. Quiso más. Perdonó Güler y, al fin, encontró el premio a su esfuerzo Bellingham para cerrar la goleada.

