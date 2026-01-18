Quiénes son Ser Duncan el Alto y Egg de “A Knight of the Seven Kingdoms” y cómo conecta con “Game of Thrones”

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

¿Una serie de “Game of Thrones” sin dragones? Cuesta imaginarlo, pero esa es la premisa de la nueva serie del universo fantástico creado por el escritor George R. R. Martin, “A Knight of Seven Kingdoms”, que se estrena este domingo en la plataforma HBO Max.

La historia se desarrolla 90 años antes de los acontecimientos vistos en “Game of Thrones” (2011-2019), en una época en la que no quedan dragones vivos en el continente de Westeros tras la guerra por el trono entre integrantes de la familia Targaryen, tal como se cuenta en la serie “House of the Dragon”.

La serie, titulada en Latinoamérica “El caballero de los siete reinos”, está basada en la novela corta “The Hedge Knight”, publicada en 1998 por George R. R. Martin. Esta obra forma parte de una serie de novelas cortas conocida como “Tales of Dunk and Egg”, que cuenta con otros dos títulos publicados: “The Sworn Sword” (2003) y “The Mystery Knight” (2010).

El plan de HBO Max es que cada temporada de la serie adapte un libro distinto de la saga “Tales of Dunk and Egg”, por lo que hay material para versionar dos novelas más. Y, según el sitio web Los siete reinos, especializado en la obra de George R. R. Martin, el autor tiene ideas para escribir 10 o 12 historias más de estos personajes.

La historia de la nueva serie se centra en un caballero errante llamado Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su joven escudero apodado Egg (Dexter Sol Ansell), quien recibe este mote por lucir sin pelo su cabeza, como si fuese un huevo. Cada temporada se enfocará en una nueva aventura de ambos personajes, quienes serán testigos de muchos acontecimientos importantes de la historia de Westeros.

Ser Duncan el Alto, también conocido como Dunk, es un caballero errante, lo que indica que no sirve a ningún señor de una gran familia en Westeros. Recorre el continente compitiendo en torneos y, si la suerte le sonríe, acepta trabajos al servicio de un príncipe. Vive su vida bajo el código de honor de la caballería.

Nacido en Pozo de pulgas, el barrio más grande y pobre de la ciudad de King’s Landing, Ser Duncan sirvió como escudero al caballero Ser Arlan de Pennytree, quien lo educó y lo juramentó como caballero a los 16 años. La serie muestra la evolución de Ser Duncan como caballero errante, su encuentro con quien sería su escudero, el joven Egg y su participación en el torno de Ashford.

Egg, tal es su apodo, es el joven escudero de Ser Duncan. En las novelas se le describe como “sabio para su edad, seguro de sí mismo y astuto”. Su identidad es un secreto que vale la pena dejar como misterio a los espectadores. George R. R. Martin ha dicho que desea escribir historias que abarquen la vida completa de Dunk y Egg.

Sin revelar spoilers de la trama, “A Knight of the Seven Kingdoms” conecta con “Game of Thrones” al ofrecer antecedentes cruciales, explorando la historia de la Casa Targaryen 90 años antes de los acontecimientos vistos en la serie original.

La serie muestra a los antepasados de personajes protagonistas en “Game of Thrones”. Y, en especial, es probable que conozcamos a las versiones jóvenes de dos personajes importantes: el maestre Aemon, maestre de la Guardia Nocturna, que protege a Westeros de los Salvajes y, luego, de los Caminantes Blancos; y Bloodraven, quien habría de convertirse en el Cuervo de Tres Ojos en “Game of Thrones”.

Uno de los libros de “Tales of Dunk and Egg” mostrará una de las rebeliones Backfyre (fuego oscuro), fundamentales en la historia de Westeros y una de las muchas guerras civiles que los Targaryen enfrentaron durante sus reinados.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.