La “Junta de Paz” de Trump para Gaza exigirá un pago de US$ 1.000 millones para la membresía permanente

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

Los miembros de la “Junta de Paz” del presidente Donald Trump, la comisión que supervisará la reconstrucción de Gaza, recibirán un puesto permanente si pagan US$ 1.000 millones, según un funcionario de EE.UU.

Todos los fondos recaudados se destinarán a la reconstrucción de Gaza, añadió el funcionario, señalando que “no habrá salarios exorbitantes ni una enorme burocracia administrativa que afecta a muchas otras organizaciones internacionales”.

Aunque no es obligatorio aportar fondos a la junta, los miembros que no realicen un pago de US$ 1.000 millones tendrán mandatos de tres años, dijo el funcionario a CNN el domingo.

La junta presidida por Trump incluirá al ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair, el primer ministro de Canadá Mark Carney y el secretario de Estado de EE.UU.

Marco Rubio. Líderes de varios países confirmaron posteriormente que Trump los invitó a unirse a la junta, algo que el presidente de EE.UU. ha promocionado como “la Junta más grande y prestigiosa jamás reunida”.

Bloomberg fue el primer medio en informar sobre el pago de US$ 1.000 millones para ingresar.

El panel es un paso clave en el plan estadounidense respaldado por Naciones Unidas para desmilitarizar y reconstruir Gaza, devastada por dos años de guerra entre Israel y Hamas. Cada miembro recibirá una cartera definida “importante para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza”, señaló la Casa Blanca el jueves.

La junta no cuenta con representantes del Gobierno Autónomo Palestino, rival de Hamas que administra partes de la Ribera Occidental ocupada y que se espera asuma eventualmente el control de Gaza tras completar amplias reformas.

El enviado de política exterior de Trump, Steve Witkoff, el asesor adjunto de seguridad nacional Robert Gabriel y el yerno Jared Kushner también son miembros, junto con el empresario multimillonario Marc Rowan y el jefe del Banco Mundial Ajay Banga.

Según el plan de EE.UU., la gobernanza diaria de Gaza será gestionada por una comisión palestina de tecnócratas. Una “junta ejecutiva de Gaza” separada, que apoyará la gobernanza, incluye funcionarios de Turquía, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y algunos miembros de la “Junta de la Paz” y de la comisión tecnocrática.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó el sábado que se oponía a la inclusión de Turquía y Qatar en roles clave dentro de la junta, señalando que la junta “no fue coordinada con Israel y va en contra de su política”. Israel ha intentado impedir que Qatar y Turquía tengan algún papel en el futuro de Gaza, acusándolos repetidamente de apoyar y financiar a Hamas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Kevin Liptak, Betsy Klein, Christian Sierra y Tal Shalev de CNN contribuyeron a este informe.