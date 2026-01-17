Familiar de un venezolano baleado por ICE pidió ayuda desesperadamente al 911 mientras agentes intentaban entrar en su casa

Por Caroll Alvarado, CNN

Una familiar de un venezolano baleado en la pierna por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el miércoles por la noche por presunta agresión a un agente transmitió en vivo el momento en que ella y otros familiares llamaron desesperadamente al 911 para pedir ayuda, lo que contradice la versión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el DHS, agentes federales estaban realizando una parada de tráfico selectiva cuando Julio Sosa Celis, ciudadano venezolano indocumentado, se resistió al arresto y comenzó a agredir violentamente a uno de sus agentes.

Durante el forcejeo, informó el DHS, otras dos personas indocumentadas salieron de un apartamento cercano y atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba.

Después de que el sospechoso se soltó y se unió al ataque, el agente disparó tiros defensivos, alcanzando a Sosa Celis en la pierna, según el DHS. Las tres personas que agredieron al agente regresaron corriendo al edificio de apartamentos y se atrincheraron, informó el DHS.

Sin embargo, la versión de los hechos de la familia, que se escucha en el video transmitido en vivo por Facebook, difiere de la declaración del DHS.

En el video, la familia le dice a un operador del 911 que los agentes dispararon a Sosa-Celis cuando intentaba entrar a su casa.

“Estuvieron siguiendo a mi esposo durante unos 30 minutos. Intentaron chocarlo. Llegó a casa y, como les cerramos la puerta, ¡le dispararon!”, se escucha a una mujer decirle al operador. No está claro quién habla ni si Sosa-Celis es la persona a la que se refieren como seguida. Posteriormente, en otro video transmitido en vivo, indicó que estaba en casa durante la persecución.

A lo largo del video inicial, se escucha a varios familiares suplicando ayuda al operador.

“¿Dónde le dispararon a su primo?”, pregunta un operador del 911 a la familia por teléfono. “¡En la pierna! ¡En la pierna! ¡Por favor, ayúdennos! ¡Tenemos hijos!”, responde un hombre.

“¡Tenemos un niño pequeño en casa!”, dice una mujer al fondo. “¿Y si disparan?”, pregunta otra.

“¿Saben quién les disparó?”, pregunta el operador al grupo. “¡Los de ICE! ¡Los de ICE!”, responde un hombre.

La transmisión termina con la familia hablando por teléfono con el operador.

Sosa Celis fue retirado por agentes federales y llevado a una ambulancia, como informó CNN anteriormente; la ciudad de Minneapolis confirmó que presentaba lesiones leves. La familia creó una campaña de GoFundMe para recaudar fondos para la fianza y un abogado.

Otro video obtenido por CNN muestra lo que sucedía fuera de la casa mientras la familia esperaba dentro.

En el video, se ve a los agentes acercándose a la casa y detonando una granada aturdidora. Se ve humo y se oyen embestidas mientras el testigo dice: “¡Están dentro! Hay más de una decena de ellos”.

CNN se comunicó con el DHS para obtener una respuesta a las acusaciones realizadas por la familia en un video transmitido en vivo por Facebook.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.