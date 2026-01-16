Dentro y fuera del país, muchos venezolanos celebran la reunión Machado-Trump. Otros tienen dudas: “Necesitamos ver cambios”

Por Anabella González, Ana María Cañizares, Jimena De La Quintana y Rafy Rivera, CNN en Español

Sonriente y entre muestras de afecto de algunos simpatizantes que la esperaban en Washington, la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que tenía el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la reunión que mantuvieron el jueves en la Casa Blanca.

“Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, afirmó Machado. Mientras tanto, a su alrededor un grupo de sus compatriotas le pedían fotos y abrazos, otros le agradecían. Para muchos venezolanos, esas primeras declaraciones generaron una sensación de optimismo y tranquilidad.

Momentos más tarde, Machado dijo que la reunión fue “extraordinaria” y que lo ocurrido el 3 de enero, cuando Estados Unidos condujo un ataque militar en Caracas en el que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, cambió la historia de Venezuela “para siempre y para bien”.

Pero mientras que algunos venezolanos dentro y fuera del país parecen coincidir con esa idea, para otros crece la preocupación por la difícil situación económica y simplemente esperan que los conflictos se resuelvan por una vía pacífica, según le dijeron a CNN.

Con una situación política en Venezuela que busca reconfigurarse tras la captura de Maduro, muchos venezolanos se preguntan cómo Machado y la oposición lograrán ser parte o intervenir en ese proceso, que apenas lleva dos semanas.

En las calles de Caracas, un ciudadano que pidió no dar su nombre por temor a represalias cree que la reunión entre ambos líderes fue positiva para su país. “Ella es la única que está luchando”, dice sobre Machado mientras camina a paso rápido por la ciudad.

María Consuelo, otra ciudadana, dice que no pone el foco en un vínculo con Trump: lo que más le preocupa son los presos políticos y pide que salgan de prisión.

Las excarcelaciones que anunció el Gobierno de Venezuela el 8 de enero han generado reclamos por el ritmo lento en el que han ocurrido y la escasa información oficial. Familiares de detenidos y organizaciones no gubernamentales reclaman a las autoridades la “liberación inmediata” de todos los detenidos por motivos políticos.

Mientras tanto, otros ciudadanos en Caracas dicen tener preocupaciones más urgentes. Lo importante para ellos es cómo este acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela puede mejorar su calidad de vida porque las necesidades económicas ya no pueden esperar.

La líder opositora dijo que en el encuentro con Trump logró transmitir los temas que le preocupaban: la intención de ir por una transición política en Venezuela, la libertad de todos los presos políticos y la “enorme crisis humanitaria” que atraviesa el país, entre otros.

“Yo lo que quiero es la paz para Venezuela, que haya progreso, trabajo y de verdad la economía esté muy fuerte. Uno trabaja y no ve ni para la comida, y para un lujo, menos”, afirma con preocupación Yudelkis Sánchez, una mujer residente en la capital venezolana.

Otros venezolanos dicen no sentirse del todo conformes con el accionar de la líder del movimiento opositor Vente Venezuela y cuentan que la reunión no les generó demasiada expectativa. “Debería hacer las cosas un poco mejor de lo que ha venido haciendo”, dice Daniel, aunque reconoce que, “frente a la otra opción”, Machado sigue siendo la “más confiable”.

Cerca de 8 millones de venezolanos dejaron su país en los últimos años por la crisis económica y la inestabilidad política. Casi 7 millones de ellos viven en otros países de América Latina y el Caribe, según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cerca del 70 % tiene un estatus migratorio regular en esos países, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En Guaynabo, Puerto Rico, varios venezolanos hablaron con CNN sentados frente a la mesa de un pequeño café. Se los ve sonrientes y entusiastas al referirse al encuentro.

“María Corina es una mujer transparente. Es fácil leerla después de tanto tiempo que la hemos visto reaccionar a diferentes circunstancias. Y salió muy contenta, muy alegre”, dice Sonia Cosme, vicepresidenta de la organización opositora Casa Venezuela en Puerto Rico.

Para ella, el rol de Machado “es indispensable” en la situación actual que atraviesa Venezuela.

En ese sentido, la líder opositora dejó en claro su rechazo a un Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y también que seguirá insistiendo en que Venezuela “tiene un presidente electo”, en referencia a Edmundo González Urrutia, el exembajador cuya candidatura ella respaldó en las elecciones de julio de 2024.

La presidenta encargada de Venezuela “es parte del régimen”, afirmó Machado después de conversar con Trump. En contraste, un día antes, el presidente de Estados Unidos habló de la llamada telefónica que tuvo con Rodríguez, a quien elogió y se refirió como una “persona fantástica”.

Ana Rojas, que trabaja como asistente para una empresa contable en Quito, la capital de Ecuador, dice a CNN que Machado “sigue siendo una referencia moral para la mayoría de los venezolanos”. Cree que aún tiene la fuerza para cambiar las cosas en su país y espera que Estados Unidos “la vea como una aliada” para el futuro de Venezuela.

Poco después de la detención de Maduro, Trump le dijo a prensa que Machado no tenía el “respeto” necesario para liderar el país. Esa idea del presidente de Estados Unidos no ha cambiado, declaró el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mientras se llevaba a cabo la reunión entre ambos dirigentes.

Wilmer López, que trabaja como chofer para una aplicación, considera que el apoyo de Trump a Rodríguez es una estrategia para que una eventual transición en el Gobierno sea posible. “Creo que no es su turno por ahora”, dice el hombre desde la capital ecuatoriana.

Como residente en Bogotá, Leonardo Chirino es uno de los 2,8 millones de venezolanos que emigraron a Colombia en los últimos años. Dice que después de mucho tiempo, la diáspora “está esperanzada” y que el Gobierno de Trump va a apoyar a su país. “Los acuerdos que se están dando son de suma importancia para el desarrollo, la economía y para salir de la pobreza”, dice.

Algunos coinciden con él, como un ciudadano venezolano en Lima que ve en este encuentro “un paso más hacia la libertad” de su país.

Mientras tanto, otros venezolanos que hablaron con CNN en la capital peruana dicen estar cansados de esperar y el entusiasmo no parece ser suficiente: “Venezuela ya necesita un cambio verdadero. Ya no solamente hablar, necesitamos ya ver cambios”.

Con información de Rocío Muñoz-Ledo y Uriel Blanco, de CNN.