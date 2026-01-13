Mike Tomlin renuncia como entrenador en jefe de los Steelers de Pittsburgh tras 19 temporadas

Por Jill Martin, CNN

La era de Mike Tomlin llegó a su fin en Pittsburgh.

Tras 19 temporadas como entrenador en jefe de los Steelers, Tomlin tomó la decisión de dejar el cargo.

“Después de mucha reflexión, he decidido dejar el cargo de entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers”, dijo Tomlin en un comunicado.

“La organización ha sido una parte enorme de mi vida durante muchos años, y ha sido un absoluto honor liderar este equipo”.

Tomlin —quien nunca tuvo una temporada perdedora como entrenador en jefe de los Steelers— tuvo un récord de temporada regular de 193 victorias, 114 derrotas y dos empates. En la temporada 2008, llevó a Pittsburgh a su más reciente título de Super Bowl, venciendo a los Cardinals de Arizona en el Super Bowl XLIII.

Tomlin también llevó al equipo al título de la AFC en la temporada 2010, perdiendo ante el quarterback Aaron Rodgers y los Green Bay Packers en el Super Bowl XLV. Tomlin —quien tuvo a Rodgers como su mariscal de campo esta temporada— y los Steelers perdieron la noche del lunes en la ronda de comodines 30-6 ante los Houston Texans en Pittsburgh.

Los Steelers son una franquicia que no recicla entrenadores en jefe: los tres últimos han sido Chuck Noll (1969-1991), Bill Cowher (1992-2006) y Tomlin, quien comenzó en 2007.

Ahora, los Steelers tienen la tarea de encontrar otro.

Con la salida de Tomlin, hay nueve vacantes de entrenador en jefe en la NFL.

“Durante nuestra reunión de hoy, el entrenador Tomlin me informó que decidió dejar el cargo como nuestro entrenador en jefe”, dijo el presidente de los Steelers, Art Rooney, en un comunicado. “Obviamente, estoy extremadamente agradecido con Mike por todo el arduo trabajo, dedicación y éxito que hemos compartido durante los últimos 19 años.

“Me resulta difícil expresar con palabras el nivel de respeto y aprecio que tengo por el entrenador Tomlin. Condujo a la franquicia a nuestro sexto campeonato de Super Bowl y llegó 13 veces a los playoffs durante su gestión, incluido ganar el Norte de la AFC ocho veces en su carrera. Su historial de nunca tener una temporada perdedora en 19 años probablemente nunca será igualado.

“Mi familia y yo, y todos los que forman parte de la dirección de los Steelers, estaremos siempre agradecidos por la pasión y dedicación que Mike Tomlin ha dedicado al fútbol de los Steelers”.

Tomlin, ahora de 53 años, fue contratado como entrenador en jefe de los Steelers a los 34 años el 22 de enero de 2007, convirtiéndose en el primer entrenador en jefe negro en la historia de la franquicia. Había pasado la temporada 2006 como coordinador defensivo de los Vikings de Minnesota.

En su segunda temporada al mando en Pittsburgh, Tomlin fue el entrenador en jefe más joven en la historia de la NFL en dirigir y ganar un Super Bowl (36 años, 323 días). Eso ha sido superado desde entonces por el entrenador en jefe de los Rams de Los Ángeles, Sean McVay, quien ganó el Super Bowl LVI con 36 años y 20 días.

“Estoy profundamente agradecido con Art Rooney II y el fallecido embajador (Dan) Rooney por su confianza y apoyo”, dijo Tomlin. “También agradezco a los jugadores que lo dieron todo cada día, y a los entrenadores y personal cuyo compromiso y dedicación hicieron que este viaje fuera tan significativo.

“También quiero agradecer a la Nación Steeler. Su pasión, lealtad y altas expectativas representan lo que hace que esta franquicia sea realmente especial. Ser entrenador en Pittsburgh no se compara con ningún otro lugar, y siempre sentiré un gran orgullo de haber estado al frente de este equipo”.

“Aunque este capítulo llega a su fin, mi respeto y amor por los Pittsburgh Steelers nunca cambiarán. Estoy emocionado por lo que depara el futuro para esta organización, y siempre estaré agradecido por mi tiempo entrenando en Pittsburgh”, finalizó.

