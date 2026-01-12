“Vender Estados Unidos” vuelve a Wall Street tras la escalada de Trump contra Jerome Powell y la Fed

Por John Towfighi, CNN

Los inversionistas vieron la investigación penal del Gobierno de Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y decidieron resucitar la estrategia de “Vender Estados Unidos” la noche del domingo, desprendiéndose de futuros de acciones estadounidenses, bonos y del dólar.

Pero la operación de “vender América” fue moderada el lunes, con las acciones de EE.UU. recuperando las pérdidas iniciales y cerrando al alza. El Dow subió 86 puntos, o un 0,17 %, para cerrar en un máximo histórico, recuperando las pérdidas después de caer casi 500 puntos más temprano. El S&P 500, más amplio, subió un 0,16 % y también cerró en un máximo histórico. El Nasdaq Composite, de gran peso tecnológico, ganó un 0,26 %.

Mientras las acciones se recuperaban, el dólar estadounidense permaneció bajo presión y se debilitó frente a otras monedas principales. El índice dólar, que sigue la fortaleza del dólar frente a seis monedas principales, bajó un 0,22 %.

Los bonos del Tesoro también retrocedieron. El rendimiento de referencia a 10 años, que se mueve en sentido contrario a los precios, subió hasta rozar el 4,19 %, cerca de un máximo de un mes. Este aumento en los rendimientos sugiere que la acción del Gobierno de Trump contra la Fed podría salirle mal y que las tasas no empiecen a bajar como el presidente ha exigido.

Aunque los movimientos fueron relativamente pequeños, es inusual que acciones, bonos y dólar caigan al mismo tiempo. Wall Street estará atento a si las acciones logran sostenerse o retoman la caída. Mientras tanto, el indicador del miedo en Wall Street, el VIX, saltó 5 %, y refugios seguros como el oro repuntaron.

Los futuros del oro subieron 3,1 %, alcanzando un máximo histórico por encima de los US$ 4.600 por onza troy. La plata se disparó 8,5 %, superando las ganancias del oro y marcando también un récord.

La independencia de la Reserva Federal es considerada una piedra angular de lo que hace excepcionales a los mercados financieros de Estados Unidos. Inversionistas, economistas e historiadores coinciden en que un banco central independiente es clave para la estabilidad financiera, ya que permite fijar la política monetaria sin atender a intereses políticos.

El Gobierno de Trump emprendió el año pasado un ataque extraordinario contra esa independencia, arremetiendo contra Powell por no bajar las tasas de interés con la rapidez que el presidente desea.

Las tasas más bajas pueden traducirse en menores intereses en tarjetas de crédito y costos de endeudamiento para los consumidores. Pero un banco central que reduzca las tasas demasiado rápido sin considerar la inflación puede inquietar a los inversionistas, que comienzan a temer que los precios se disparen y, en consecuencia, exigen un mayor retorno por el riesgo de invertir en activos estadounidenses, elevando los rendimientos —y los costos de endeudamiento— para el Gobierno de EE.UU. y para los consumidores.

“Una erosión prolongada de la confianza en la independencia de la Reserva Federal podría pesar sobre el dólar, elevar los rendimientos a largo plazo y amplificar la volatilidad de los mercados globales, resultados que van en contra de los objetivos declarados del Gobierno”, dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercados de Corpay, en una nota.

Las operaciones del lunes son un eco más tenue de la estrategia de “Vender Estados Unidos” de la primavera de 2025, cuando el temor a la política comercial de Trump llevó a los inversionistas a abandonar en masa los activos estadounidenses. Eso hizo caer los bonos y el dólar y dejó a las acciones a un paso de un mercado bajista en abril, antes de recuperarse con fuerza hacia finales de 2025, luego de que Trump moderara algunas de sus amenazas arancelarias más duras.

“Esto es inequívocamente un giro hacia la aversión al riesgo”, escribió el domingo Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI, en una nota.

“Creemos que esta operación bien podría ganar impulso y, en cualquier caso, tendrá recorrido, con los riesgos para la independencia de la Fed como un tema clave a lo largo de 2026”, añadió Guha en una nota del lunes.

“Pero somos conscientes de la posibilidad de que el mercado no desate una revuelta en toda regla”, dijo Guha. “Los inversionistas han aprendido a convivir con el acoso de Trump a la Fed, a Powell le quedan solo cuatro meses como presidente del banco central, no hay una amenaza inmediata de destitución y Powell ha prometido seguir actuando como hasta ahora”.

El repunte de metales preciosos como el oro y la plata en medio de las renovadas amenazas a la independencia de la Fed también refleja lo que Wall Street ha denominado la “operación de depreciación”: los inversionistas se refugian en activos tangibles como el oro y la plata —que no dependen de la reputación de un Gobierno o una institución— ante el temor de que las monedas y los bonos vinculados a un país (en este caso, Estados Unidos) pierdan cada vez más valor bajo la presión sobre los bancos centrales, el aumento de la deuda y las dudas sobre la credibilidad.

Los mercados vivieron breves momentos de pánico en 2025, cuando el presidente Donald Trump criticó abiertamente a Powell, llamándolo “tardío” y cuestionando la capacidad del jefe de la Fed para dirigir el banco central.

“Nuestra visión ha sido que los mercados están preocupados por las amenazas a la independencia de la Fed, pero se habían acostumbrado a una retórica hostil y no operarían en función de ese temor sin una prueba clara que coordinara esas preocupaciones”, dijo Guha. “Las citaciones y la respuesta de Powell bien podrían ser esa prueba coordinadora”.

