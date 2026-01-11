Trump le dice a Cuba que “haga un trato antes de que sea demasiado tarde”

Por Julia Benbrook y Michael Rios, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump, en una publicación en Truth Social el domingo, aumentó la presión sobre Cuba. Dijo que “sugiere firmemente” que la nación haga un trato con Washington y que no recibirá más dinero de la industria petrolera de Venezuela.

“Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de PETRÓLEO y DINERO de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘Servicios de Seguridad’ para los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO MÁS!”, escribió Trump.

La publicación continuó: “La mayoría de esos cubanos están MUERTOS tras el ataque de EE.UU. de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años. Venezuela ahora tiene a Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerlos, y los protegeremos. NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA – ¡CERO!”

“Les sugiero firmemente que hagan un trato, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, agregó.

Por su parte, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel rechazó el domingo la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de hacer un trato, y dijo que el país es una nación independiente y soberana que no se dejará mandar.

“Nadie dicta lo que hacemos”, afirmó el mandatario cubano en X. “Cuba no agrede; es agredida por Estados Unidos desde hace 66 años, y no amenaza; se prepara, lista para defender la Patria hasta la última gota de sangre”.

También dijo que quienes convierten todo en un negocio, “incluso las vidas humanas”, no tienen autoridad moral para señalar a su país.

Durante décadas, Cuba ha dependido de enormes paquetes de ayuda de su aliado, la petrolera Venezuela, para sobrevivir. La captura del líder de Venezuela Nicolás Maduro durante una operación estadounidense, y el anuncio de Trump de que Venezuela entregará entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU., podría causar problemas económicos para el Gobierno comunista cubano.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, indicó que el país caribeño tiene un “derecho absoluto” a importar combustible de socios económicos sin presión estadounidense.

También rechazó la afirmación de Trump de que Cuba proporcionó “servicios de seguridad” a Venezuela a cambio de petróleo y dinero.

“EE.UU. se comporta como un criminal y un hegemón descontrolado que amenaza la paz y la seguridad no solo de Cuba y de este hemisferio, sino de todo el mundo”, dijo Rodríguez.

El Gobierno de Cuba, en una publicación en Facebook, aseguró que 32 de sus ciudadanos murieron durante la operación estadounidense para capturar a Maduro “en acciones de combate, cumpliendo misiones en nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de sus contrapartes del país sudamericano”.

Más tarde el domingo, Trump dijo que EE.UU. dialoga con la nación insular.

“Estamos hablando con Cuba y lo sabrán muy pronto”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One la noche del domingo, cuando se le preguntó qué tipo de acuerdo está buscando.

“Una de las cosas que quiero que se resuelvan, y uno de los grupos que quiero que se atiendan, son las personas que vinieron de Cuba, que fueron forzadas a salir o se marcharon bajo coacción, y ahora son grandes ciudadanos de Estados Unidos”, dijo Trump. “Hay muchas personas que fueron expulsadas injustamente de Cuba”.

Trump no respondió directamente cuando le preguntaron si había planes para incautar algún petrolero que se dirigiera a Cuba.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Este reporte se actualizó con más información.