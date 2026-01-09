Trump afirma que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela por su cooperación

Por CNN

El presidente Donald Trump anunció en una publicación en redes sociales que había cancelado una segunda oleada de ataques contra Venezuela “previamente esperados” debido a la cooperación del país con Estados Unidos.

El anuncio fue realizado en una publicación en Truth Social a primera hora del viernes.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

