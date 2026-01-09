Skip to Content
CNN - Spanish

Trump afirma que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela por su cooperación

By
Published 3:26 AM

Por CNN

El presidente Donald Trump anunció en una publicación en redes sociales que había cancelado una segunda oleada de ataques contra Venezuela “previamente esperados” debido a la cooperación del país con Estados Unidos.

El anuncio fue realizado en una publicación en Truth Social a primera hora del viernes.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

CNN Newssource

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.